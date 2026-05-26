Voici les 2 crédits spéciaux qui seront versés au Québec en juin et combien tu peux recevoir

Un coup de pouce du fédéral ET du provincial? OUI! 🙌

De l'argent canadien dans les mains d'une personne. En mortaises : des drapeau du Québec et du Canada.

Des milliers, voire des millions de Québécois recevront en juin prochain deux crédits gouvernementaux spéciaux.

Gabriel Vergani | Dreamstime, Andrei Antipov | Dreamstime, Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

En annonçant un nouveau versement spécial lié au crédit d'impôt pour solidarité, le gouvernement Fréchette entend alléger le poids du coût de la vie sur le budget des ménages québécois. La nouvelle tombe à point, puisque l'Agence du revenu du Canada (ARC) pourrait également te faire parvenir un autre paiement ponctuel.

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Entre la pression persistante sur les prix à l'épicerie et les hausses successives des dernières années, juin s'annonce comme un mois un peu plus respirable pour beaucoup de monde.

Bien qu'ils soient offerts pour des raisons distinctes, les deux chèques provincial et fédéral auront un effet cumulatif qui pourrait faire une vraie différence, si tu es admissible aux deux montants.

Versement spécial pour l'épicerie et l'énergie — Québec

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a confirmé ce lundi 25 mai la venue d'un coup de pouce financier unique : le versement spécial pour l'épicerie et l'énergie, qui sera distribué automatiquement par Revenu Québec aux personnes admissibles au crédit d'impôt pour solidarité. Aucune demande n'est nécessaire.

Le montant accordé varie selon la composition du ménage :

  • 100 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale;
  • 150 $ pour un couple sans enfant;
  • 200 $ pour un couple avec enfants, peu importe leur nombre.

Au total, quelque 3,5 millions de Québécois.e.s bénéficieront de cette aide, dont 295 000 familles avec enfants. L'enveloppe globale représente 335 millions de dollars non récurrents pour l'année en cours. En additionnant ce versement spécial au montant maximal du crédit d'impôt pour solidarité, un couple avec deux enfants pourra recevoir jusqu'à 2 110 $ en 2026.

Date de versement : à compter du 4 juin

Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt remboursable attribuant un versement spécial pour l'épicerie et l'énergie, c'est par ici.

Versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH — Canada

Du côté fédéral, l'Agence du revenu du Canada (ARC) procédera au versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH. Ce paiement ponctuel correspond à 50 % du montant annuel du crédit calculé pour la période de juillet 2025 à juin 2026, et s'adresse à plus de 12 millions de Canadien.ne.s à revenu faible ou modeste.

Ce versement est aussi le dernier de son genre, puisque le crédit pour la TPS/TVH sera officiellement remplacé par la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE) dès juillet prochain.

Les montants maximaux varient selon la situation familiale :

  • Personne seule sans enfant : jusqu'à 267 $;
  • Couple sans enfant : jusqu'à 349 $;
  • Avec 1 enfant : jusqu'à 441 $;
  • Avec 2 enfants : jusqu'à 533 $;
  • Avec 3 enfants : jusqu'à 625 $;
  • Avec 4 enfants : jusqu'à 717 $.

Le versement se fait automatiquement par dépôt direct ou par chèque à toute personne ayant produit sa déclaration de revenus 2024 et admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026.

Si ce n'est pas encore fait, il est encore possible de soumettre sa déclaration pour être évalué.e.

Date de versement : à compter du 5 juin

Pour en savoir plus sur le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH, c'est par ici.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH sera envoyé le mois prochain

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