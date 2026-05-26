Tout savoir sur le virement unique de MAX 200 $ envoyé à 3,5 M de Québécois en juin
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Le gouvernement du Québec a annoncé la venue en juin prochain d'un versement spécial pour l'épicerie et l'énergie pouvant aller jusqu'à 200 $ à près de 3,5 millions de Québécois et de Québécoises, afin de réduire l'impact de la hausse du coût de la vie sur leur portefeuille. Qui est admissible? Quand la somme sera-t-elle versée dans ton compte? On fait le point.
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D’abord, de quel versement parle-t-on? Le versement spécial pour l’épicerie et l’énergie est un crédit d’impôt remboursable ponctuel mis en place par le gouvernement du Québec pour aider les ménages à faible ou moyen revenu.
La première ministre Christine Fréchette en a dévoilé les grandes lignes ce lundi 25 mai aux côtés du ministre des Finances, Eric Girard, et de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau.
Québec justifie cette aide exceptionnelle par la hausse du coût de la vie, accentuée notamment par le conflit au Moyen-Orient, qui continue de mettre de la pression sur le budget de nombreux foyers.
Contrairement au crédit d’impôt pour solidarité habituel, dont le montant diminue à mesure que le revenu familial augmente, cette aide est versée sous forme de montant fixe. Le revenu n’a donc aucun impact sur la somme reçue.
Autre détail qui risque d’en rassurer plusieurs : même en cas de dettes fiscales ou gouvernementales envers Québec, le montant ne pourra pas être saisi ni utilisé pour rembourser ces sommes. Les personnes admissibles recevront donc le versement en entier.
Au total, environ 3,5 millions de Québécois.e.s profiteront de cette aide, dont 295 000 familles avec enfants. Le gouvernement prévoit une enveloppe ponctuelle de 335 millions de dollars pour l’année en cours.
Qui est admissible au versement spécial pour l’épicerie et l’énergie?
Le versement est destiné aux personnes qui remplissaient les conditions d’admissibilité au crédit d’impôt pour solidarité au 31 décembre 2024, pour la période de versement allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
De façon générale, tu es admissible.e si, à cette date, tu remplissais l’une des conditions suivantes :
- Avoir 18 ans ou plus;
- Être un.e mineur.e émancipé.e;
- Être le ou la conjoint.e d’un.e autre particulier.ère;
- Être le père ou la mère d’un enfant avec lequel tu résides;
- Avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente
Le crédit solidarité est accessible jusqu’à un revenu familial de 63 258 $ pour une personne seule et de 74 158 $ pour un couple avec deux enfants.
Combien peux-tu recevoir?
Le montant accordé varie selon la composition du ménage :
- 100 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale;
- 150 $ pour un couple sans enfant;
- 200 $ pour un couple avec enfants, soit 150 $ de base, auxquels s’ajoute un montant additionnel de 50 $ par ménage, peu importe le nombre d’enfants mineurs.
En cas de garde partagée, chaque parent reçoit le montant de 50 $ séparément. L’admissibilité au montant additionnel pour enfants est déterminée en date du 1er avril dernier. Pourquoi une date si précise? Il s’agit des enfants pour lesquels une allocation famille était versée pour ce mois.
Quand sera versé le montant?
Le versement spécial sera distribué automatiquement par Revenu Québec à compter du 4 juin prochain, sans que tu aies à en faire la demande.
Si tu es inscrit.e au dépôt direct, le montant sera déposé directement dans ton compte bancaire. Sinon, un chèque te sera envoyé par la poste à la dernière adresse communiquée à Revenu Québec.
Pour en savoir plus, tu peux consulter le bulletin d’information du ministère des Finances du Québec ou la page de Revenu Québec dédiée au sujet.
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