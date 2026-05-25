Québec supprime la TVQ de plusieurs produits en épicerie et pharmacie et voici quoi savoir
Le portefeuille des Québécois peut reprendre un peu de souffle.
La première ministre du Québec, Christine Fréchette, n’y est pas allée de la main morte dans les promesses pour réduire la pression sur les finances de la population. Voilà qu’elle supprime la TVQ sur de nombreux produits du quotidien vendus en épicerie, en pharmacie, notamment. On t’explique.
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C’est ce qu’elle a annoncé ce lundi 25 mai, lors d’une conférence de presse tenue dans une épicerie Metro de Sherbrooke, en Estrie. Pour l’occasion, elle était notamment accompagnée du ministre des Finances du Québec, Eric Girard.
« On doit donner de l’oxygène aux Québécois », a déclaré Christine Fréchette. Elle a souligné que la guerre tarifaire avec les États-Unis, la guerre au Moyen-Orient et l’invasion de l’Ukraine par la Russie accentuent la pression du coût de la vie ressentie par la population.
La première ministre a également présenté cette exemption de TVQ, qui entrera en vigueur dès le 15 juillet prochain, comme une manière de corriger « une sorte d’iniquité ou d’illogisme », puisque plusieurs produits devenaient non taxables seulement lorsqu’ils étaient achetés en lot de six ou plus.
Selon les estimations, cette nouvelle mesure devrait coûter environ 100 millions de dollars par année au trésor québécois.
À noter que Québec souhaite instaurer cette abolition de façon permanente, contrairement au congé de TPS offert par l'ancien gouvernement de Justin Trudeau entre décembre 2024 et février 2025.
Parmi les produits visés par cette exemption de TVQ, on retrouve notamment les fruits et légumes déjà coupés ou prêts à manger, les barres tendres et produits de granola, les noix et graines salées, les muffins vendus individuellement, ainsi que le papier hygiénique et les mouchoirs en papier.
La suppression de la TVQ sur ces produits s'inscrit dans une série d'annonces visant à réduire le fardeau financier des Québécois et Québécoises.
Depuis qu'elle a remplacé l'ex-premier ministre François Legault en avril dernier, Christine Fréchette multiplie les annonces du genre, notamment le remboursement des droits de mutation, communément appelés « taxe de bienvenue », aux premiers propriétaires d'une maison.
En plus de l’abolition de la TVQ sur certains produits du quotidien, le gouvernement a annoncé deux autres mesures pour aider la population à faire face à la hausse du coût de la vie.
Québec réduira d’environ 50 $ le coût des plaques d’immatriculation pendant un an, une mesure qui sera appliquée automatiquement dès le 1er septembre. Le gouvernement offrira aussi un virement ponctuel allant jusqu’à 200 $ aux personnes admissibles au crédit d’impôt pour solidarité. Les premiers versements doivent être envoyés automatiquement à partir du 4 juin.
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