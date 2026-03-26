Cette province canadienne élimine sa taxe provinciale sur l'épicerie
ON PEUT-TU l'éliminer nous aussi, SVP? 🫠
Lorsque tu feras ton marché cet été et que tu verras le total de la facture grimper à la caisse, souviens-toi de ça : au Manitoba, le gouvernement a éliminé sa taxe de vente provinciale (TVP) de 7 % sur tous les aliments vendus en épicerie.
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C’est ce qu’a annoncé le premier ministre manitobain Wab Kinew, ce 25 mars, au lendemain du dépôt du budget 2026 du Nouveau Parti démocratique. Cette mesure phare de l’exercice budgétaire entrera en vigueur le 1er juillet prochain.
Selon M. Kinew, l’abandon de la TVP représentera des économies collectives estimées à 24 millions de dollars pour les Manitobains et Manitobaines.
Ce qui va être exonéré de TVP
Ce qui rend cette annonce particulièrement notable, c’est que le Manitoba ne se contente pas d’exonérer les aliments de base déjà peu taxés. Il s’attaque aussi aux produits qui étaient jusqu’ici bel et bien assujettis à la TVP de 7 % :
- les aliments préparés et prêts à manger en libre-service (sandwichs, soupes, poulet rôti, fruits et légumes préparés, plateaux-repas);
- les boissons, incluant les boissons gazeuses, les jus de fruits, ainsi que la bière et le vin désalcoolisés;
- les produits de boulangerie, dont les articles à portion individuelle qui étaient auparavant taxés;
- les aliments à grignoter, comme les chips, les bonbons, les noix salées ou le granola.
En clair : le poulet rôti que les travailleurs et travailleuses attrapent au comptoir chaud en sortant du boulot pour éviter une longue cuisson un soir de semaine ne sera plus taxé par la province.
Ce congé de taxe provinciale est présenté par le gouvernement comme un geste concret pour les familles qui ressentent la pression du coût de la vie chaque semaine dans leurs achats du quotidien.
Cette abolition de la TVP sur l’épicerie s’inscrit dans un ensemble de décisions prises par le gouvernement manitobain ces derniers mois pour freiner la hausse des prix alimentaires.
Parmi elles, on compte notamment un gel du prix du litre de lait, un projet de loi pour lutter contre la vente à prix abusif, et une autre initiative législative qui cible directement les grandes épiceries et supermarchés pour s’assurer que les instruments de contrôle foncier qu’ils utilisent servent l’intérêt public.
Au Québec, la TVQ de 9,975 % s'applique elle aussi sur plusieurs catégories d'aliments préparés achetés en épicerie. Toutefois, rien dans le budget provincial 2026-2027 présenté le 18 mars dernier la n'indique qu'une mesure similaire sera lancée dans la province.
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