30 % en 5 ans : Voici les produits d’épicerie dont le prix a le plus grimpé depuis 2021

Faire souffrir ton portefeuille pour bien te nourrir, ça fait mal!

Une boucherie d'épicerie.

L'inflation a reculé en février 2026, mais a bondi de 30 % depuis 2021 et certains prix de produits d’épicerie ont explosé.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as l’impression que ton panier d’épicerie te coûte beaucoup plus cher qu’avant, tu n’es clairement pas seul.e. Si l’inflation a un brin ralenti en février 2026, reste que les prix des aliments achetés en épicerie, eux, ont bondi d’environ 30 % en 5 ans. Autrement dit, même si la hausse est moins rapide aujourd’hui, les prix, eux, ont drastiquement augmenté depuis 2021.

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Selon les plus récentes données sur l’Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada, publiées ce lundi 16 mars, cette flambée s’explique en grande partie par la période d’inflation record entre 2021 et 2023, marquée par la hausse des coûts de production, du transport et des matières premières.

Même si la situation s’est stabilisée depuis, avec une augmentation annuelle de 4,1 % en février 2026, les prix ne redescendent pas pour autant.

Et derrière cette moyenne d’environ 30 %, certains produits ont beaucoup plus augmenté que d’autres.

Voici ceux qui ont le plus grimpé entre février 2021 et février 2026 :

Le bœuf : +63,0 %

C’est de loin le produit qui a le plus explosé. En cinq ans, le prix du bœuf a bondi de plus de 60 %, ce qui en fait l’un des principaux responsables de la hausse de la facture à l’épicerie.

Le café : +60 %

Ton café du matin coûte beaucoup plus cher qu’avant. Avec une hausse d’environ 60 % en cinq ans, il figure parmi les produits du quotidien qui ont le plus explosé.

Le poulet : +35,8 %

Souvent vu comme une option plus économique, le poulet n’a pas été épargné. Son prix a grimpé de près de 36 %, réduisant l’écart avec les autres viandes.

Les produits de boulangerie : +30,2 %

Pain, bagels et farine ont connu une hausse marquée. Comme ce sont des aliments consommés presque tous les jours, leur augmentation se fait particulièrement sentir.

Les produits céréaliers : +29,9 %

Pris ensemble, ces produits de base affichent une hausse proche de 30 %, ce qui montre que même les aliments les plus simples coûtent désormais beaucoup plus cher.

Les produits céréaliers : +29,2 %

Pâtes, riz et céréales ont aussi grimpé d’environ 30 % en cinq ans, ajoutant une pression constante sur le budget.

Le porc : +26,4 %

Moins spectaculaire que le bœuf ou le poulet, le porc affiche tout de même une hausse de plus de 25 %, ce qui contribue à la pression globale sur le panier d’épicerie.

Les produits laitiers et les œufs : +24,9 %

Lait, fromage et œufs ont augmenté d’environ 25 %, une hausse difficile à éviter, puisqu’il s’agit d’essentiels du quotidien.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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