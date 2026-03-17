Les tarifs d'Hydro-Québec en hausse de 8,6% sur 3 ans: Voici l'impact sur ton portefeuille
Non, il n'y a pas de rabais pour les pannes...
La Régie de l’énergie a finalement rendu sa décision et n’a pas accordé les hausses de tarifs résidentiels que souhaitait Hydro-Québec. Somme toute, ta facture d’électricité sera un peu plus salée dès le 1er avril prochain, que tu vives dans une maison, un 5 1/2 ou penthouse à aire ouverte au centre-ville. Sur trois ans, ça s’annonce énorme.
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Dans sa décision rendue le 13 mars dernier, la Régie a annoncé que l'augmentation des tarifs résidentiels allait être de 3 % en 2026 et 2027, puis de 2,6 % en 2028.
Il faut dire que cette hausse est légèrement plus élevée que l’inflation. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, l’Indice des prix à la consommation (IPC) est de 1,8 % au pays et de 2,8 % au Québec.
Quant aux tarifs commerciaux et industriels, l’insitutiotn gouvernementale a plutôt accordé une hausse de 3,6 %, soit un niveau inférieur aux 4,8 % réclamés par Hydro-Québec, qui n’a pas tardé à dénoncer cette décision.
Par communiqué, Hydro-Québec a souligné que la décision de la Régie de l’énergie de ne pas lui accorder les hausses tarifaires souhaitées envoie « un signal préoccupant et aura des conséquences concrètes pour les clients, particulièrement en matière de fiabilité du réseau et d’efficacité énergétique ».
À quoi ressemblera ta hausse de tarifs d’électricité?
Selon les estimations de la Régie de l’énergie, voici l’impact concret de cette hausse de 3 % sur ta facture mensuelle, selon le type de résidence chauffée à l’électricité :
- Logement 5½ (68 m²) : environ 2,30 $ de plus par mois
- Petite maison (111 m²) : environ 4,70 $ de plus par mois
- Maison de taille moyenne (158 m²) : environ 5,46 $ de plus par mois
- Grande maison (207 m²) : environ 8,05 $ de plus par mois
À titre comparatif, les chiffres proposés initialement par Hydro-Québec auraient entraîné des hausses légèrement plus élevées — jusqu’à 8,40 $ de plus par mois pour une grande maison. L'écart est mince, mais la décision de la Régie représente tout de même un allègement réel pour les ménages.
Pour avoir une petite idée de la facture qui t'attend en 2028, tu n'as qu'à multiplier la somme par trois, soit trois fois 3 %, bien que les tarifs de 2028 seront augmentés de 2,6. Ce n'est rien de scientifique, mais ça peut te faire une tête.
Voici ce à quoi ça ressemblerait, grossièrement, comme hausse totale d'ici 2028 :
- Logement 5½ (68 m²) : environ 6,90 $/mois
- Petite maison (111 m²) : environ 14,10 $/mois
- Maison de taille moyenne (158 m²) : environ 16,38 $/mois
- Grande maison (207 m²) : environ 24,15 $/mois
Ce que la Régie a refusé
Deux propositions d'Hydro-Québec ont été rejetées. D'abord, les frais supplémentaires envisagés pour la facturation papier ne verront pas le jour. Ainsi, si tu veux ton relevé de compte par la poste, tu l'auras gratuitement.
La Régie a également rejeté la surtarification proposée par Hydro-Québec pour la clientèle résidentielle dont la consommation dépasse de 3,5 fois la moyenne, ce qui aurait entraîné un coût plus élevé par kilowattheure.
La Régie n'est pas opposée à l'idée, mais a demandé à la société d’État de lui soumettre une proposition plus étoffée.
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