T'es propriétaire au Québec? Voici 3 bonnes nouvelles tirées du budget 2026-2027
C’est coûteux d’entretenir une maison, et ces mesures permettront de réduire tes dépenses.
Le budget 2026-2027 du gouvernement Legault, déposé le 18 mars par le ministre des Finances Eric Girard, n'est pas un budget de cadeaux. Pas de chèque surprise, pas de baisse d'impôt généralisée pour alléger le quotidien des ménages québécois.e.s. Or, si tu es propriétaire d'une résidence au Québec, quelques mesures méritent que tu y jettes un œil attentif.
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Il faut dire, d'emblée, qu'elles ne vont pas révolutionner tes finances d'un coup, mais elles pourraient faire une différence concrète sur notamment tes factures d'électricité et tes projets de rénovations.
Rappelons qu'il s'agit du huitième et dernier exercice budgétaire de la Coalition avenir Québec (CAQ) avant la prochaine élection générale prévue l'automne prochain.
Les taxes scolaires plafonnées
Si tu es propriétaire depuis 2022, tu connais peut-être déjà ce plafonnement et, bonne nouvelle, il est reconduit pour l'année 2026-2027. La hausse de ton compte de taxe scolaire ne pourra pas dépasser 3 % en moyenne, peu importe comment le marché immobilier de ta ville a évolué au cours de la dernière année.
Dans un contexte où la valeur des propriétés a grimpé bien au-delà de 3 % par année dans plusieurs régions du Québec, cette mesure évite que ta facture de taxe scolaire ne suive la même trajectoire à la hausse.
Sans ce plafonnement, des hausses beaucoup plus importantes auraient pu être appliquées selon le rôle d'évaluation foncière de ta municipalité.
Pour s'assurer que les écoles ne soient pas pénalisées, le gouvernement versera une subvention compensatoire de 95,7 millions de dollars par année scolaire aux organismes scolaires afin de combler le manque à gagner.
Sur cinq ans, l'ensemble de la mesure représente un effort de 449,8 millions de dollars.
Des subventions pour rendre ta maison plus résiliente
Le programme RénoClimat, déjà accessible aux propriétaires souhaitant améliorer l'efficacité énergétique de leur logement, s'enrichit dans ce budget d'un tout nouveau volet : RénoClimat – Adaptation.
La différence avec la formule habituelle? L'accent n'est plus seulement mis sur les économies d'énergie, mais sur la capacité de ton habitation à résister aux effets concrets des changements climatiques.
Parmi les travaux visés par ce nouveau programme, on retrouve notamment :
- La protection des fondations contre les infiltrations et les glissements de terrain
- L'installation d'un clapet antiretour pour prévenir les refoulements d'égout lors de fortes pluies
Ces interventions, souvent coûteuses et difficiles à planifier sans aide financière, pourraient désormais être partiellement couvertes grâce aux nouvelles subventions annoncées. Le gouvernement y consacre 425 millions de dollars sur cinq ans, financés à même le Fonds d'électrification et de changements climatiques.
Pour les propriétaires dont la résidence se trouve dans une zone à risque d'inondation ou dans un secteur où les sous-sols ont déjà subi des dommages liés aux pluies abondantes, c'est une occasion concrète de réduire les frais d'une mise aux normes tout en préservant potentiellement la valeur de revente de ta propriété.
Plus d'argent pour réduire ta facture d'Hydro
Le programme LogisVert d'Hydro-Québec bénéficie d'une bonification substantielle dans le budget 2026-2027 : 158,9 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans.
Ce programme offre déjà des aides financières pour l'acquisition d'équipements écoénergétiques, dont des thermopompes et des électroménagers certifiés, mais cette nouvelle enveloppe lui ajoute une orientation particulière.
L'accent est désormais mis sur les propriétaires d'immeubles locatifs — duplex, triplex ou tout autre bâtiment à logements multiples — afin de les encourager à y installer des thermopompes.
L'objectif : moderniser une partie du parc locatif québécois tout en réduisant la consommation d'énergie et, dans les faits, la facture de chauffage des locataires.
Pour les propriétaires occupant.e.s, les aides existantes pour l'achat d'électroménagers écoénergétiques et d'autres améliorations à la maison demeurent au programme. À la clé : une subvention à l'installation, mais aussi des économies récurrentes sur tes futures factures d'Hydro, ce qui en fait un investissement qui se rentabilise avec le temps.
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