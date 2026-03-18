5 000 nouvelles places en garderie seront maintenant subventionnées au Québec
Ça va faire du bien au portefeuille de plusieurs familles.
À la veille du dépôt de son huitième et dernier budget avant les élections d'octobre prochain, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a annoncé qu'elle compte convertir 5 000 places en garderies non subventionnées en places subventionnées par l'État pour l'année 2026-2027.
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C’est la ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, qui en a fait l’annonce ce mardi 17 mars lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale. Pour l’occasion, elle était braquée du ministre des Finances, Eric Girard.
Ainsi, ces 5 000 places, pour lesquelles certaines familles déboursent plus de 60 $ par jour à certains endroits, pourront bientôt être offertes à 9,65 $ par jour en garderie.
Depuis 2021, la CAQ a ajouté 60 000 places subventionnées au réseau de la petite enfance, a soutenu Mme Champagne Jourdain. De ce nombre, on compte 33 000 places créées, 11 000 converties et 11 000 en réalisation.
En date du 31 mai 2025, 30 688 enfants étaient toujours en attente d'une place dans une garderie, subventionnée ou non.
La mesure annoncée ce mardi devrait coûter au gouvernement quelque 400 millions $ sur cinq ans, dit-on.
Pas nécessairement une bonne nouvelle
Il faut dire que ce n’est pas nécessairement une nouvelle qui plait à tous et à toutes. C’est notamment le cas de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui ont réagi conjointement à la nouvelle gouvernementale.
« C’est loin d’être suffisant pour consolider un réseau véritablement universel. Le gouvernement devrait saisir cette occasion pour amorcer une réelle transition vers un réseau de services éducatifs composé à 100 % de CPE et de milieux familiaux régis et subventionnés, notamment en transformant les garderies privées en CPE », dénonce par communiqué Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.
De son côté, la CSQ remet en question la transformation de ces milliers de places en garderie, allant jusqu’à se demander si ce n’est qu’une opération de relations publiques à la veille d'une campagne électorale générale.
Transformer 5000 places privées non subventionnées en places privées subventionnées suscite plus de questions que de satisfaction ; pourquoi choisir de financer encore une fois le privé ? Pourquoi en faire l'annonce en grande pompe, alors que ça ne baisse en rien la liste d'attente de 30 000 enfants? », se questionne Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ.
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