6 voyages tout inclus dans le Sud de 915 $ à 1215 $ autres que Cuba au départ de Montréal

L'été au bord de la mer, c'est OUI!

Piscine entourée de palmiers et de bâtiments en bord de mer, avec vue sur la plage au Catalonia Yucatan Beach.
Piscine du Catalonia Yucatan Beach, un hôtel tout inclus en Riviera Maya avec accès direct à la mer et jardins tropicaux.
Sunwing
Éditrice Junior

Si tu rêves de passer tes vacances à la plage avec un verre en main, un voyage dans le Sud est tout indiqué. On a d'ailleurs repéré six options tout inclus au départ de Montréal, entre le Mexique et la République dominicaine, avec des prix qui varient entre 915 $ et 1 215 $ par personne.

À lire également : Ce coin de paradis avec une eau turquoise à 7 h du Québec vaut clairement le road trip

Que tu veuilles un resort plus animé, un coin tranquille en bord de mer ou un mélange des deux, il y en a pour tous les goûts.

Puerto Plata – République dominicaine

Piscines lagon turquoise entour\u00e9es de palmiers avec passerelles et zones de d\u00e9tente au bord de la mer dans un resort tout inclus.

Vue des piscines principales d’un hôtel dans le Sud, avec une ambiance tropicale et la plage accessible à quelques pas.

Sunwing

Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️1/2)

Prix : 915 $ par adulte en occupation double

Date : Du 2 au 9 juin 2026

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de bouger, ce resort te permet de t’occuper facilement entre les activités proposées comme le tir à l’arc, le minigolf ou même le paintball, sans oublier l’accès direct à la plage et plusieurs piscines pour varier les journées.

À l’inverse, rien ne t’empêche de prendre le temps de complètement te reposer. Le cadre s’y prête bien avec les espaces tranquilles, le spa, les bars près de l’eau et l’ambiance tropicale qui fait le reste sans trop d’effort.

Pour les repas, ça reste assez simple et varié pour éviter la routine, avec un mélange de buffet, restaurants à la carte et options rapides disponibles dans la journée.

C’est ici pour réserver

Riviera Maya – Mexique

Piscine entour\u00e9e de palmiers et de b\u00e2timents en bord de mer, avec vue sur la plage au Catalonia Yucatan Beach.

Piscine du Catalonia Yucatan Beach, un hôtel tout inclus en Riviera Maya avec accès direct à la mer et jardins tropicaux.

Sunwing

Hôtel : Catalonia Yucatan Beach (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 085 $ par adulte en occupation double

Date : Du 4 au 11 juin 2026

Pourquoi tu dois y aller : L’hôtel donne accès à plusieurs activités, donc tu peux autant rester en mode piscine toute la journée que varier un peu avec du sport ou des sorties. Sur place, tu as quand même une bonne offre avec quatre piscines, six restaurants et six bars, ce qui laisse pas mal d’options sans avoir à te déplacer. Les 205 chambres gardent aussi une ambiance à taille humaine, sans être dans un méga complexe impersonnel.

Et comme tout est inclus, tu n’as pas à penser à grand-chose une fois sur place. C’est le genre de voyage simple, efficace, qui fait du bien sans te compliquer la vie.

C’est ici pour réserver

Samana - République dominicaine

H\u00f4tel en bord de mer perch\u00e9 sur une colline verdoyante avec plage et eau turquoise en contrebas au Eurostars Grand Cayacoa.

Vue sur la baie et l’hôtel Eurostars Grand Cayacoa à Samaná, un tout inclus entouré de nature et d’eau turquoise.

Vacances Westjet Québec

Hôtel : Eurostars Grand Cayacoa (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 975 $ par adulte en occupation double

Date : Du 10 au 17 juin 2026

Pourquoi tu dois y aller : À ce prix-là en juin, c’est le genre de deal qui vaut la peine d’être regardé deux fois. Samaná, c’est un coin un peu à part en République dominicaine, plus vert avec des paysages qui changent des gros resorts plus connus.

L’hôtel est installé en hauteur, ce qui donne des vues vraiment impressionnantes sur la baie, et ça change l’ambiance habituelle en bord de plage. Tu peux alterner entre relaxer tranquille, profiter de la mer ou aller explorer les environs qui sont reconnus pour être parmi les plus beaux du pays.

C’est ici pour réserver

Sosúa – République dominicaine

Terrasse avec tables et parasols blancs donnant sur la mer turquoise et les formations rocheuses au Casa Marina Sosua.

Vue sur l’océan depuis une terrasse du Casa Marina Sosua, un tout inclus perché en bord de mer en République dominicaine.

Sunwing

Hôtel : Casa Marina Sosua Trademark by Wyndham (⭐️⭐️⭐️½)

Prix : 968 $ par adulte en occupation double

Date : Du 2 au 9 juin 2026

Pourquoi tu dois y aller : Sous la barre des 1000 $ pour une semaine tout inclus, pourquoi pas? Mais au-delà du prix, Sosúa a ce petit côté vivant et accessible qui fait que tu ne restes pas juste “pris” dans ton resort. L’hôtel est installé directement en bord de mer avec des points de vue vraiment magnifiques, parfait pour alterner entre piscine et baignade dans l’océan sans te compliquer la vie.

C’est ici pour réserver

Mazatlán – Mexique

Grande piscine en forme libre bord\u00e9e de palmiers avec vue directe sur la plage et l\u2019oc\u00e9an au Riu Emerald Bay.

Vue aérienne des piscines et de la plage du Riu Emerald Bay, un hôtel tout inclus en bord de mer à Mazatlán.

Sunwing

Hôtel : Riu Emerald Bay (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 194 $ par adulte en occupation double

Date : Du 6 au 13 juin 2026

Pourquoi tu dois y aller : Un 5 étoiles à ce prix-là, c'est difficile à ignorer. Il y a aussi beaucoup de choix côté restos, donc tu ne manges pas la même chose toute la semaine, ce qui fait une vraie différence sur un séjour de sept jours. Si tu voyages en famille, le parc aquatique et les activités pour enfants enlèvent pas mal de charge mentale, mais même sans ça, ça reste une option solide pour juste relaxer au soleil avec un bon niveau de confort. Bref, un voyage simple, efficace, sans mauvaise surprise, parfait quand tu veux décrocher sans trop réfléchir.

C’est ici pour réserver

Samaná – République dominicaine

Complexe h\u00f4telier color\u00e9 perch\u00e9 sur une falaise entour\u00e9e de v\u00e9g\u00e9tation luxuriante avec vue sur la mer au Bahia Principe Escape Samana.

Vue aérienne du Bahia Principe Escape Samana, un hôtel tout inclus réservé aux adultes niché entre jungle et océan en République dominicaine.

Voyage à rabais

Hôtel : Bahia Principe Escape Samana (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 215 $ par adulte en occupation double

Date : Du 17 au 24 juin 2026

Pourquoi tu dois y aller : Isolé et entouré de nature avec une vue assez impressionnante sur la mer, ce resort est plus loin du côté touristique et achalandé qu’on retrouve ailleurs. L'endroit est réservé aux adultes, ce qui change complètement l’ambiance si tu veux du calme ou un voyage plus tranquille à deux ou entre ami.e.s.

Sur place, tu peux rester en mode relax total avec piscine, plage et spa, ou ajouter un peu d’activité avec des trucs comme le yoga, la plongée ou même des cours de danse.

C’est ici pour réserver


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
voyage dans le sudvacances sunwingvoyages tout inclus
MontréalVoyageVoyageCanadaQuébec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

7 voyages tout inclus dans le Sud de 975 $ à 1 265 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Prends un peu d'avance sur ton teint estival!

6 voyages tout inclus en République dominicaine de 1 355 $ à 1 429 $ au départ de Montréal

Besoin de vacances? 🏝️

7 voyages tout inclus dans le Sud de 1205 $ à 1359 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Une pause de l'hiver? OUI SVP! 🏝️

6 voyages «dernière minute» tout inclus dans le Sud à moins de 1100 $ au départ de Montréal

Le Mexique et la République dominicaine t'attendent pour oublier la neige!

16 trouvailles et nouveautés à moins de 25 $ qui valent vraiment le détour au Tigre Géant

ALLO la belle déco à tout petit prix. 😍

11 trouvailles à partir de 9 $ sur Amazon pour ton petit balcon

Histoire de profiter à fond de ton espace cet été!

Costco vend des sandales Steve Madden à moins de 20$ et c'est parfait pour tes looks d’été

Mets la main dessus!

Cette marche de 4 km te mène à un coin « secret » aux eaux turquoise à 2 h 15 de Québec

Une rando vers une vue de rêve!

J’ai remplacé mes produits d’épicerie par des marques maison : voici combien j'ai économisé

Payer moins cher pour pratiquement les mêmes produits? Oui svp!

11 amendes faciles à éviter et qui peuvent te coûter cher pendant tes vacances au Québec

50 000 $ d’amende, ça te « scrap » des vacances pas juste un peu!

Victoire du Canadien de Montréal à Tampa Bay: 3 moments épiques d'après-match (VIDÉOS)

Tous les moyens sont bons pour célébrer une belle victoire! 🍕

Ce coin de paradis avec une eau turquoise à 7 h du Québec vaut clairement le road trip

Ce n’est pas le Sud, mais OMG!

Québec lance un « Dossier santé numérique » ce mois-ci et voici quoi savoir

Fini, le fax et le papier. Bienvenue en 2026! 👀