6 voyages tout inclus dans le Sud de 915 $ à 1215 $ autres que Cuba au départ de Montréal
L'été au bord de la mer, c'est OUI!
Si tu rêves de passer tes vacances à la plage avec un verre en main, un voyage dans le Sud est tout indiqué. On a d'ailleurs repéré six options tout inclus au départ de Montréal, entre le Mexique et la République dominicaine, avec des prix qui varient entre 915 $ et 1 215 $ par personne.
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Que tu veuilles un resort plus animé, un coin tranquille en bord de mer ou un mélange des deux, il y en a pour tous les goûts.
Puerto Plata – République dominicaine
Vue des piscines principales d’un hôtel dans le Sud, avec une ambiance tropicale et la plage accessible à quelques pas.
Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️1/2)
Prix : 915 $ par adulte en occupation double
Date : Du 2 au 9 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de bouger, ce resort te permet de t’occuper facilement entre les activités proposées comme le tir à l’arc, le minigolf ou même le paintball, sans oublier l’accès direct à la plage et plusieurs piscines pour varier les journées.
À l’inverse, rien ne t’empêche de prendre le temps de complètement te reposer. Le cadre s’y prête bien avec les espaces tranquilles, le spa, les bars près de l’eau et l’ambiance tropicale qui fait le reste sans trop d’effort.
Pour les repas, ça reste assez simple et varié pour éviter la routine, avec un mélange de buffet, restaurants à la carte et options rapides disponibles dans la journée.
Riviera Maya – Mexique
Piscine du Catalonia Yucatan Beach, un hôtel tout inclus en Riviera Maya avec accès direct à la mer et jardins tropicaux.
Hôtel : Catalonia Yucatan Beach (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 085 $ par adulte en occupation double
Date : Du 4 au 11 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : L’hôtel donne accès à plusieurs activités, donc tu peux autant rester en mode piscine toute la journée que varier un peu avec du sport ou des sorties. Sur place, tu as quand même une bonne offre avec quatre piscines, six restaurants et six bars, ce qui laisse pas mal d’options sans avoir à te déplacer. Les 205 chambres gardent aussi une ambiance à taille humaine, sans être dans un méga complexe impersonnel.
Et comme tout est inclus, tu n’as pas à penser à grand-chose une fois sur place. C’est le genre de voyage simple, efficace, qui fait du bien sans te compliquer la vie.
Samana - République dominicaine
Vue sur la baie et l’hôtel Eurostars Grand Cayacoa à Samaná, un tout inclus entouré de nature et d’eau turquoise.
Hôtel : Eurostars Grand Cayacoa (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 975 $ par adulte en occupation double
Date : Du 10 au 17 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : À ce prix-là en juin, c’est le genre de deal qui vaut la peine d’être regardé deux fois. Samaná, c’est un coin un peu à part en République dominicaine, plus vert avec des paysages qui changent des gros resorts plus connus.
L’hôtel est installé en hauteur, ce qui donne des vues vraiment impressionnantes sur la baie, et ça change l’ambiance habituelle en bord de plage. Tu peux alterner entre relaxer tranquille, profiter de la mer ou aller explorer les environs qui sont reconnus pour être parmi les plus beaux du pays.
Sosúa – République dominicaine
Vue sur l’océan depuis une terrasse du Casa Marina Sosua, un tout inclus perché en bord de mer en République dominicaine.
Hôtel : Casa Marina Sosua Trademark by Wyndham (⭐️⭐️⭐️½)
Prix : 968 $ par adulte en occupation double
Date : Du 2 au 9 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : Sous la barre des 1000 $ pour une semaine tout inclus, pourquoi pas? Mais au-delà du prix, Sosúa a ce petit côté vivant et accessible qui fait que tu ne restes pas juste “pris” dans ton resort. L’hôtel est installé directement en bord de mer avec des points de vue vraiment magnifiques, parfait pour alterner entre piscine et baignade dans l’océan sans te compliquer la vie.
Mazatlán – Mexique
Vue aérienne des piscines et de la plage du Riu Emerald Bay, un hôtel tout inclus en bord de mer à Mazatlán.
Hôtel : Riu Emerald Bay (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 194 $ par adulte en occupation double
Date : Du 6 au 13 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : Un 5 étoiles à ce prix-là, c'est difficile à ignorer. Il y a aussi beaucoup de choix côté restos, donc tu ne manges pas la même chose toute la semaine, ce qui fait une vraie différence sur un séjour de sept jours. Si tu voyages en famille, le parc aquatique et les activités pour enfants enlèvent pas mal de charge mentale, mais même sans ça, ça reste une option solide pour juste relaxer au soleil avec un bon niveau de confort. Bref, un voyage simple, efficace, sans mauvaise surprise, parfait quand tu veux décrocher sans trop réfléchir.
Samaná – République dominicaine
Vue aérienne du Bahia Principe Escape Samana, un hôtel tout inclus réservé aux adultes niché entre jungle et océan en République dominicaine.
Hôtel : Bahia Principe Escape Samana (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 215 $ par adulte en occupation double
Date : Du 17 au 24 juin 2026
Pourquoi tu dois y aller : Isolé et entouré de nature avec une vue assez impressionnante sur la mer, ce resort est plus loin du côté touristique et achalandé qu’on retrouve ailleurs. L'endroit est réservé aux adultes, ce qui change complètement l’ambiance si tu veux du calme ou un voyage plus tranquille à deux ou entre ami.e.s.
Sur place, tu peux rester en mode relax total avec piscine, plage et spa, ou ajouter un peu d’activité avec des trucs comme le yoga, la plongée ou même des cours de danse.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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