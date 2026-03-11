Cette petite ville pittoresque en Ontario offre plage de sable blanc et quartiers charmants
Alors... on part quand?
Tu es du genre à vouloir profiter de tous tes longs week-ends d'été et de tes vacances pour découvrir les destinations qui te font voyager autour du Québec? La petite ville de Crystal Beach, située à environ sept heures de Montréal en road trip, pourrait bien devenir ta prochaine escapade estivale.
À lire également : Cette petite ville avec 3 plages aux eaux turquoise vaut le road trip à partir du Québec
Située en Ontario, elle abrite Bay Beach, une plage qui surprend avec son sable pâle, son eau claire et son paysage à couper le souffle.
Très fréquenté par les visiteurs et visiteuses, cet endroit propose aussi plusieurs installations pratiques pour passer la journée sur place. On y trouve notamment des toilettes modernes, un pavillon, un parc et une rampe facilitant l’accès à l’eau.
Une fois que tu auras fait le plein de baignade et de soleil, le secteur autour de la plage mérite aussi une balade. La communauté de Crystal Beach regroupe plusieurs cafés, restaurants, crèmeries et petites boutiques où s’arrêter pour prolonger la sortie.
L’accès à Bay Beach est ouvert au public, mais la ville limite l’achalandage avec un système de laissez-passer journalier. Les billets coûtent 5 $ par personne du lundi au jeudi et 10 $ par personne du vendredi au dimanche, et ils peuvent être achetés en ligne ou directement à l’entrée principale.
Ce coin de l’Ontario prouve donc qu’il n’est pas nécessaire de partir dans le Sud pour profiter d’une plage qui donne l’impression d’être ailleurs.
Que ce soit pour un week-end entre ami.e.s, une sortie en famille ou une escapade à deux, l’endroit offre un décor digne d’une carte postale, en plus de te faire découvrir différentes facettes de notre grand pays.
* Ceci est une adaptation de l'article « This dreamy beach town with warm waters is one of Ontario's most underrated vacay spots », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.