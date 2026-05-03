11 trouvailles à partir de 9 $ sur Amazon pour ton petit balcon

Histoire de profiter à fond de ton espace cet été!

La façade d'un bâtiment Amazon.

Amazon vend des décorations extérieures à prix intéressants.

Andreistanescu | Dreamstime
Éditrice Junior

Ton balcon a du potentiel, mais il manque un petit quelque chose? Bonne nouvelle : pas besoin de dépenser une fortune pour lui donner un look plus tendance. Avec quelques ajouts bien choisis, tu peux complètement transformer l’ambiance et créer un espace où tu vas vraiment vouloir passer du temps. Sur Amazon, il y a plein d’items à petits prix qui peuvent faire une grosse différence, que ce soit pour ajouter de la lumière, de l’intimité ou une vibe plus cozy.

À lire également : Cet ensemble mobilier à moins de 80 $ chez IKEA est idéal pour profiter de ton petit balcon

Voici donc onze trouvailles à garder en tête pour donner un sérieux glow up à ton balcon à partir de 9 $.

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Parasol de plage 

Parasol de plage rond 1,8 m vert ray\u00e9 avec inclinaison et protection UV sur le site d'Amazon.

Parasol de plage rond vert rayé avec inclinaison et protection UV sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 36,99 $ (au lieu de 38,99 $)

Idéal pour créer un coin d’ombre lors des journées ensoleillées, ce parasol de 1,8 m couvre bien l’espace tout en restant facile à manipuler. Son mécanisme d’inclinaison te permet d’ajuster l’angle selon la position du soleil, ce qui le rend pratique autant à la plage que sur ton balcon. Conçu en polyester avec une protection UV, son motif rayé vert apporte une touche estivale qui s’intègre facilement à différents décors extérieurs.

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Fauteuil gonflable gris

Fauteuil de salon gonflable en PVC avec flocage doux \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Fauteuil de salon gonflable en PVC avec flocage doux à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 24,89 $

Ce fauteuil gonflable mise sur le confort sans encombrer ton espace, avec une surface agréable au toucher qui rappelle un tissu plus douillet. Facile à installer, il se gonfle rapidement pour créer un coin détente, puis se range tout aussi simplement une fois dégonflé. Sa capacité d’environ 80 kg convient aux moments de lecture ou de détente sous le ciel bleu, et son format compact le rend pratique pour un petit balcon ou patio.

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Lot de 2 pots suspendus en métal

Pots de fleurs ext\u00e9rieurs en fer noir \u00e0 suspendre style boh\u00e8me \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Pots de fleurs extérieurs en fer noir à suspendre style bohème à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 12,79 $ (au lieu de 15,99 $)

HIstoire d'ajouter une touche décorative sans trop d’effort, ces pots suspendus en métal noir s’accrochent facilement à une rambarde, un mur ou une clôture. Leur format compact convient bien aux petites plantes, tout en offrant un bon drainage grâce aux trous intégrés. Le design simple avec poignées permet aussi de les repositionner selon tes envies, que ce soit sur un balcon, un patio ou même à l’intérieur pour créer un coin végétal.

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Lot de 6 supports de pots suspendus en métal

Supports ronds en fer avec crochet pour pots de fleurs \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Supports ronds en fer avec crochet pour pots de fleurs à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 15 $ (au lieu de 25,60 $)

Description : Si tu cherches une façon simple de verdir ton espace sans encombrer le sol, ce lot de six supports à suspendre peut facilement transformer une rambarde ou une clôture en petit jardin vertical. Chaque structure en métal est conçue pour résister aux intempéries, ce qui permet une utilisation autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. L’installation se fait rapidement, sans outils, grâce aux crochets intégrés qui s’adaptent à différents types de supports. Leur format uniforme aide aussi à créer un effet visuel harmonieux en alignant plusieurs plantes, que ce soit des fleurs, des herbes ou des plantes grasses.

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Lot de 2 suspensions pour plantes en macramé

Supports pour plantes en corde de coton tress\u00e9e \u00e0 suspendre \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Supports pour plantes en corde de coton tressée à suspendre à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 15,29 $ (au lieu de 16,99 $)

Avec leur tissage en macramé fait à la main, ces supports pour plantes apportent instantanément une touche bohème à ton décor tout en libérant de l’espace au sol. Elles s’accrochent facilement au plafond ou à un crochet mural et s’adaptent à différentes tailles de pots grâce à leur structure souple. Fabriquées en corde de coton, elles sont à la fois légères et résistantes, ce qui les rend pratiques autant pour une utilisation extérieure.

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Lot de 2 poteaux pour guirlandes lumineuses extérieures

Poteaux en acier pour suspendre des guirlandes lumineuses \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Poteaux en acier pour suspendre des guirlandes lumineuses à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 23,99 $

Si tu veux créer une ambiance cosy à l’extérieur sans te compliquer la vie, ces poteaux peuvent vraiment faire la différence. Ils te permettent d’installer facilement une guirlande lumineuse, même si tu n’as pas de structure pour l’accrocher. Leur format d’environ 1,5 m est idéal pour éclairer un coin terrasse ou balcon, et le matériau en acier résiste bien aux intempéries. Avec le système de fixation inclus, tu peux les installer rapidement et transformer ton espace en un endroit beaucoup plus accueillant dès la tombée du jour.

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Tapis rayé noir et beige

Tapis de porte en coton tiss\u00e9 \u00e0 la main style fermier \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Tapis de porte en coton tissé à la main style fermier à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 26,99 $

Ce tapis est le genre de détail qui donne un effet complet à ton balcon. Avec ses rayures noir et beige et son look un peu champêtre, il donne un style soigné sans en faire trop. Fabriqué en coton, il est agréable sous les pieds et assez résistant pour être utilisé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il se lave facilement, ce qui est pratique pour garder un espace propre malgré les allées et venues.

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Guirlande lumineuse extérieure 

Guirlande lumineuse de patio avec ampoules globe DEL \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Guirlande lumineuse de patio avec ampoules globe DEL à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 25,99 $

Si tu veux donner une vibe chaleureuse à ton espace extérieur, cette guirlande fait vraiment le travail sans effort. Avec ses ampoules au ton chaud, elle crée une ambiance douce dès que le soleil se couche, que ce soit pour relaxer ou recevoir du monde. Elle est conçue pour résister aux intempéries, donc tu peux la laisser installée sans trop te poser de questions, même quand la météo est moins clémente. Tu peux aussi ajuster l’intensité selon l’ambiance que tu veux créer, ce qui est pratique pour passer d’un éclairage tamisé à quelque chose de plus lumineux. Et avec sa longueur, elle couvre bien un balcon ou une terrasse sans que tu aies à multiplier les installations.

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Lot de 12 vignes artificielles suspendues

Guirlandes de lierre artificiel pour d\u00e9coration int\u00e9rieure et ext\u00e9rieure \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Guirlandes de lierre artificiel pour décoration intérieure et extérieure à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 9,49 $

Pour ajouter un peu de verdure sans t’occuper de plantes, ces vignes artificielles sont vraiment pratiques. Elles se suspendent facilement un peu partout, que ce soit sur un mur, un balcon ou même autour d’une étagère, pour créer un effet naturel sans effort. Chaque tige est assez longue pour couvrir un bon espace, et le feuillage donne un rendu réaliste qui apporte une touche plus vivante à ton décor.

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Brise-vue de balcon

\u00c9cran de protection UV pour balcon et cl\u00f4ture \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Écran de protection UV pour balcon et clôture à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 25,99 $

Sur un balcon, un peu d'intimité ne fais jamais de mal, et pour en avoir un peu sans bloquer complètement la lumière, ce brise-vue est une solution simple à installer. Il se fixe facilement sur une rambarde avec les attaches incluses et permet de réduire les regards extérieurs tout en laissant passer l’air. Le tissu est conçu pour résister au soleil et aux intempéries, donc tu peux le laisser en place toute la saison sans souci. En plus d’apporter plus de tranquillité sur ton balcon, il aide aussi à couper légèrement le vent et à rendre l’espace plus confortable au quotidien.

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Lot de 3 bougies solaires effet flamme

Lampes solaires d\u00e9coratives sans flamme pour ext\u00e9rieur \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Lampes solaires décoratives sans flamme pour extérieur à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 15,04 $

Ces bougies sont parfaites si tu veux une ambiance chaleureuse sans avoir à gérer de vraies flammes. Elles se rechargent simplement au soleil durant la journée, puis s’allument automatiquement le soir pour créer un éclairage doux et apaisant. L’effet de flamme vacillante est assez réaliste, que ce soit sur une table extérieure, un balcon ou même en camping. Comme elles sont conçues pour résister aux intempéries, tu peux les laisser dehors sans trop t’inquiéter et profiter d’un éclairage d’ambiance sans effort.

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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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