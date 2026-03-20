Cet ensemble mobilier à moins de 80 $ chez IKEA est idéal pour profiter de ton petit balcon
Avec une note de 4,6/5, ça vaut le coup d'œil.
Au Québec, dès que le soleil commence à s’installer pour la saison estivale après le froid intense de l'hiver, chaque moment passé dehors devient précieux. Que tu aies un grand terrain ou juste un petit balcon en ville, ça vaut la peine de t’aménager un coin où tu peux relaxer confortablement. Si ton espace est plutôt limité, il y a justement une trouvaille du IKEA qui risque de te simplifier la vie.
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Que ce soit pour prendre ton café le matin, télétravailler au grand air ou souper dehors, avoir une table compacte et facile à ranger, ça change tout. Et c’est exactement ce que propose le modèle TÄRNÖ.
L'ensemble de mobilier extérieur TÄRNÖ chez IKEA. IKEA, IKEA
Cet ensemble extérieur comprend une table et deux chaises, le tout pliant, ce qui est idéal pour les petits espaces. Tu peux facilement le ranger quand tu as besoin de place, puis le ressortir dès que le beau temps revient. En plus, il est fait en bois d’acacia et en acier, donc assez solide pour durer plus qu’un été.
Côté prix, c’est là que ça devient intéressant : l’ensemble complet est affiché à 79,99 $, et il existe aussi une version avec coussins inclus à 99,99 $ si tu veux un peu plus de confort.
Avec une note de 4,6 étoiles basée sur plus de 1 700 avis, les commentaires mettent de l’avant son côté pratique et son format parfait pour les balcons. Plusieurs personnes soulignent aussi qu’il est facile à monter et qu’il offre un bon rapport qualité-prix.
Bref, si tu cherches une solution simple, jolie et abordable pour profiter pleinement de ton petit coin extérieur, c’est le genre d’achat qui pourrait vraiment valoir le coup cet été.
L'ensemble de mobilier extérieur TÄRNÖ chez IKEA
Prix : 79,99 $ pour la table et deux chaises, 99,99 $ pour l'ensemble avec les coussins
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