Cet ensemble mobilier à moins de 80 $ chez IKEA est idéal pour profiter de ton petit balcon

Avec une note de 4,6/5, ça vaut le coup d'œil.

La façade d'un IKEA.

IKEA vend un ensemble mobilier extérieur à moins de 80 $.

Ekaterina Kobalnova | Dreamstime
Éditrice Junior

Au Québec, dès que le soleil commence à s’installer pour la saison estivale après le froid intense de l'hiver, chaque moment passé dehors devient précieux. Que tu aies un grand terrain ou juste un petit balcon en ville, ça vaut la peine de t’aménager un coin où tu peux relaxer confortablement. Si ton espace est plutôt limité, il y a justement une trouvaille du IKEA qui risque de te simplifier la vie.

À lire également : Ce «hack» d'organisation IKEA sauve de l’espace et coûte 70% moins cher que sur Amazon

Que ce soit pour prendre ton café le matin, télétravailler au grand air ou souper dehors, avoir une table compacte et facile à ranger, ça change tout. Et c’est exactement ce que propose le modèle TÄRNÖ.

L'ensemble de mobilier ext\u00e9rieur T\u00c4RN\u00d6 sur un balcon. Droite : L'ensemble de mobilier ext\u00e9rieur T\u00c4RN\u00d6 pli\u00e9.

L'ensemble de mobilier extérieur TÄRNÖ chez IKEA.
IKEA, IKEA

Cet ensemble extérieur comprend une table et deux chaises, le tout pliant, ce qui est idéal pour les petits espaces. Tu peux facilement le ranger quand tu as besoin de place, puis le ressortir dès que le beau temps revient. En plus, il est fait en bois d’acacia et en acier, donc assez solide pour durer plus qu’un été.

Côté prix, c’est là que ça devient intéressant : l’ensemble complet est affiché à 79,99 $, et il existe aussi une version avec coussins inclus à 99,99 $ si tu veux un peu plus de confort.

Avec une note de 4,6 étoiles basée sur plus de 1 700 avis, les commentaires mettent de l’avant son côté pratique et son format parfait pour les balcons. Plusieurs personnes soulignent aussi qu’il est facile à monter et qu’il offre un bon rapport qualité-prix.

Bref, si tu cherches une solution simple, jolie et abordable pour profiter pleinement de ton petit coin extérieur, c’est le genre d’achat qui pourrait vraiment valoir le coup cet été.

L'ensemble de mobilier extérieur TÄRNÖ chez IKEA

Prix : 79,99 $ pour la table et deux chaises, 99,99 $ pour l'ensemble avec les coussins

C'est ici pour te procurer cet article

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvaillesikea canadaikea au québec
QuébecLifestyleCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Une trouvaille IKEA parfaite pour revamper ton chez-toi est 40% moins chère que sur Amazon

Un nouveau look à petit prix, c'est OUI!

Cette trouvaille IKEA à moins de 10 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» d'organisation

Pas cher ET utile? Oui svp!

Cette trouvaille IKEA à moins de 1 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» de la cuisine

C’est pas parce que c’est pas cher que c’est « cheap »!

Cette déco de Noël à 25 $ chez IKEA est LA trouvaille festive pour les petits apparts

La magie de Noël en petit format! ✨

Je suis une « accro du Dollo »: voici 17 items que j’achète toujours (et seulement) là-bas

Certaines trouvailles valent VRAIMENT le détour pour économiser! 👀✨

Cette carte te montre où il y a eu le plus d'infestations de punaises de lit à Montréal

Une carte qui donne envie de se gratter!🫠

Cette promo spéciale au Costco permet d'avoir une adhésion Exécutive à 130 $ gratuitement

Ça vaut le coup de t'informer!

Ce produit capillaire de qualité professionnelle qui vaut 39 $ coûte 12 $ au Tigre Géant

Ça vaut VRAIMENT la peine de comparer les prix. 🤯

T'es propriétaire au Québec? Voici 3 bonnes nouvelles tirées du budget 2026-2027

C’est coûteux d’entretenir une maison, et ces mesures permettront de réduire tes dépenses.

Solde du printemps Canadian Tire : jusqu'à 350 $ de rabais sur ces 12 trouvailles

350 $ de rabais sur un seul item? OUI SVP! 🔥

Budget 2026-2027 : 5 mesures importantes qui impacteront ton portefeuille

Avec la hausse du coût de la vie, ces petites annonces t'aideront un brin.

Le Canada chute dans le classement mondial du bonheur et est même battu par les États-Unis

Serais-tu plus heureux si tu vivais aux États-Unis, toi? 👀

6 activités GRATUITES ou à 5 $ pour sortir et oublier la routine à Montréal ce week-end

Tu mérites de t'amuser, peu importe ton budget!

Un fiscaliste explique pourquoi ton bonus semble être imposé à 50 % et tu vas être rassuré

Bye bye bonus? 💸