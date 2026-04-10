Cette trouvaille IKEA est en rabais à 39 $ et c'est un «must» pour ton petit balcon

Et une note de 4,8/5 étoiles!

La bannière du IKEA.

Une trouvaille IKEA est offerte à 20 % de rabais et c'est un «must» pour ton petit balcon.

18042011e | Dreamstime
Éditrice Junior

Quand les premières vraies journées chaudes arrivent au Québec, on le sait, ça ne dure jamais assez longtemps. Chaque moment passé dehors devient précieux, que ce soit sur une grande terrasse ou un simple balcon en ville. Et justement, si ton espace est limité, c’est le genre de détail qui peut faire toute la différence. Bonne nouvelle : une promo IKEA Family en cours jusqu’au 15 avril pourrait tomber pile au bon moment pour t’équiper sans trop dépenser, surtout que cette trouvaille affiche une note d’environ 4,8 étoiles sur 5 selon plus de 90 avis.

À lire également : Cet ensemble mobilier à moins de 80 $ chez IKEA est idéal pour profiter de ton petit balcon

Pensée pour les petits espaces, la table murale ASKHOLMEN se replie facilement après usage, ce qui te permet de libérer de la place dès que tu en as besoin. Parfaite pour un café tranquille au soleil ou un verre en fin de journée, elle offre juste assez de surface pour deux personnes sans encombrer ton balcon.



Les mesures de la table. Centre : La table ASKHOLMEN du IKEA. Droite : La table ASKHOLMEN sur un balcon avec des chaises. La table pliable ASKHOLMEN du IKEA. IKEA, IKEA, IKEA

En ce moment, la table est affichée à 39 $ au lieu de 49 $, une réduction de 20 % valide jusqu’au 15 avril (ou jusqu’à épuisement des stocks). Si tu veux un kit complet, la version avec deux chaises pliantes est aussi en promo à 111 $ (au lieu de 139 $), et grimpe à 127 $ avec coussins inclus.

Côté avis, le produit est très bien coté avec des commentaires qui mettent de l’avant sa solidité et son côté pratique. Certain.e.s s’en servent autant pour manger que comme surface de cuisine près du barbecue.

Bref, si tu pensais optimiser ton coin extérieur avant l’arrivée officielle de l’été, c’est le genre d’achat à considérer pendant que le rabais est encore en vigueur.

La table pliante ASKHOLMEN chez IKEA

Prix : 39 $ plutôt que 49 $ pour la table, 111 $ plutôt que 139 $ pour l'ensemble avec les chaises

C'est ici pour te procurer cet article


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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