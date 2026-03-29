Cet ensemble mobilier pour enfants chez IKEA est 79,99 $ et c'est parfait pour l'été
Un des meilleurs vendeurs à mettre dans ton panier!
Pour rendre l’été des enfants encore plus fun à la maison, un simple coin bien pensé à l’extérieur peut être suffisant pour les occuper pendant des heures. Si tu cherches justement une trouvaille facile à intégrer dans ta cour ou sur ta terrasse, il y a un produit IKEA qui pourrait se retrouver dans ton panier.
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Offrir aux petit.e.s un endroit à leur hauteur où ils peuvent dessiner, manger ou jouer, ça apporte toujours une touche de magie et d'inclusion qui fait plaisir, et c'est ce qu'offre la table de pique-nique RESÖ.
La table de pique pour enfants RESÖ chez IKEA. IKEA
Fabriquée en bois avec une teinte brun clair, elle s’agence facilement à différents décors extérieurs tout en gardant un look naturel. Elle est conçue pour les enfants de trois à sept ans, ce qui en fait une option pratique pour les familles.
Avec ses dimensions d’environ 92 cm de longueur, 89 cm de largeur et 49 cm de hauteur, elle peut accueillir jusqu’à quatre cocos à la fois.
Affichée à 79,99 $, elle reste dans une gamme de prix accessible, surtout pour un meuble extérieur en bois. Les avis sont d’ailleurs très positifs : avec une note de 4,6 étoiles sur plus de 300 commentaires, plusieurs personnes mentionnent sa solidité, sa facilité de montage et son format idéal. Les coins arrondis sont aussi souvent appréciés pour plus de sécurité.
Si tu veux encourager les enfants à passer plus de temps dehors tout en leur créant un espace adapté, c’est clairement une option à considérer pour la saison estivale.
La table de pique pour enfants RESÖ chez IKEA
Prix : 79,99 $
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