Cet ensemble mobilier pour enfants chez IKEA est 79,99 $ et c'est parfait pour l'été

Un des meilleurs vendeurs à mettre dans ton panier!

La façade d'un IKEA.

Un ensemble mobilier pour enfants chez IKEA est 79,99 $.

Photokvu | Dreamstime
Éditrice Junior

Pour rendre l’été des enfants encore plus fun à la maison, un simple coin bien pensé à l’extérieur peut être suffisant pour les occuper pendant des heures. Si tu cherches justement une trouvaille facile à intégrer dans ta cour ou sur ta terrasse, il y a un produit IKEA qui pourrait se retrouver dans ton panier.

À lire également : Cet ensemble mobilier à moins de 80 $ chez IKEA est idéal pour profiter de ton petit balcon

Offrir aux petit.e.s un endroit à leur hauteur où ils peuvent dessiner, manger ou jouer, ça apporte toujours une touche de magie et d'inclusion qui fait plaisir, et c'est ce qu'offre la table de pique-nique RESÖ.

La table de pique pour enfants RES\u00d6 chez IKEA.

La table de pique pour enfants RESÖ chez IKEA.
IKEA

Fabriquée en bois avec une teinte brun clair, elle s’agence facilement à différents décors extérieurs tout en gardant un look naturel. Elle est conçue pour les enfants de trois à sept ans, ce qui en fait une option pratique pour les familles.

Avec ses dimensions d’environ 92 cm de longueur, 89 cm de largeur et 49 cm de hauteur, elle peut accueillir jusqu’à quatre cocos à la fois.

Affichée à 79,99 $, elle reste dans une gamme de prix accessible, surtout pour un meuble extérieur en bois. Les avis sont d’ailleurs très positifs : avec une note de 4,6 étoiles sur plus de 300 commentaires, plusieurs personnes mentionnent sa solidité, sa facilité de montage et son format idéal. Les coins arrondis sont aussi souvent appréciés pour plus de sécurité.

Si tu veux encourager les enfants à passer plus de temps dehors tout en leur créant un espace adapté, c’est clairement une option à considérer pour la saison estivale.

La table de pique pour enfants RESÖ chez IKEA 

Prix : 79,99 $

C'est ici pour te procurer cet article

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvailles ikea canada ikea au québec
Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Ce pantalon de sport est vendeur #1 sur Amazon : il est en rabais et on l’a testé

Un « dupe » des leggings DFYNE?

Brendan Mikan vend son superbe condo neuf de la Rive-Sud de Montréal pour 469 000$ (PHOTOS)

Le créateur de contenu a mis 14 000 $ *d'extras* choisis à la construction. ✨😍

J'ai visité l'expérience Harry Potter à Montréal : voici mon (très) honnête opinion

34 $ pour une heure : est-ce que ça vaut la peine?

9 activités GRATUITES à faire à Montréal pour un mois d’avril bien rempli

Des choses gratos à faire dès que le soleil sort!

L'ARC doit 1,88 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l'argent

Plus de 10,5 millions de chèques n'ont pas encore été réclamés et il y en a peut-être (ou trois) à toi!

Veuve Clicquot, rhum, gin : Tu peux maintenant acheter ces alcools de la SAQ chez Costco

Acheter ton 34985 litres de mayo avec du champagne? OUI!🍾

L’été 2026 au Québec s’annonce assez chaud merci, selon les prévisions météo

T’es mieux d’opter pour les « drinks » glacés pendant ta saison des terrasses. 🥵

Ce coin magnifique de l'Ontario est LE road trip pour te faire oublier que tu es au Canada

Plages, petites villes et vignobles, sans quitter le pays!

Ce resto à Québec offre des tacos à volonté avec une boisson pour seulement 35 $

Ton « tacos tuesday » s'annonce MIAM!

La police de Laval recrute des répartiteurs au 911 : ça paie jusqu'à 78 728$/an avec un sec.5

Pour des semaines de 33,75 heures. 🔥🚨