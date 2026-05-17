Dunkin' vs Tim Hortons : on a demandé aux Québécois et le résultat est brutal
Il y en a un qui se fait DÉTRUIRE : Le Québec a parlé. 😲🍩
T'es plus Munchkins ou Timbits? La question a enflammé les commentaires cette semaine après l'annonce du retour officiel de Dunkin' au Canada, avec une centaine d'établissements prévus d'ici 2026-2027.
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L'entreprise Foodtastic a confirmé, le 12 mai dernier, avoir obtenu les droits de franchisage de la bannière américaine et prépare tranquillement le grand comeback de ces cafés aux beignes bien dorés.
Pour mesurer l'enthousiasme, on a posé la question à nos abonné.e.s : entre Dunkin' et Tim Hortons, qui fait les meilleurs beignes? La réponse a été fracassante. Sur plus de 7 500 réactions, 6 300 personnes ont voté pour Dunkin', soit environ 86 %, contre seulement 1 000 pour Tim Hortons.
En d'autres mots : Tim Hortons s'est fait détruire.
Ce que les gens en pensent vraiment
Les commentaires étaient sans équivoque. « Dunkin' même pas d'hésitation. Y'en a toujours sont frais sont bons pis ta ben plus de choix », écrit une abonnée avec 134 mentions « J'aime ». La fraîcheur revient constamment comme argument : « Dunkin' toujours frais », résume simplement un autre usager.
Les critiques envers Tim Hortons, elles, étaient cinglantes. « Les seuls qui vont voter pour Tim Hortons c'est ceux qui n'ont jamais connu Dunkin Donuts », lance un internaute. Une usagère ironise : « T'as des beignes chez Tim? Je pensais que c'était une légende urbaine. »
Quelques opinions contraires ont toutefois profité du débat pour couronner un troisième joueur : « Ni l'un ni l'autre — c'est Krispy Kreme le meilleur », écrit une internaute, comme plusieurs autres d'ailleurs.
Des attentes (très) élevées
Ce vote semble peut-être anodin, mais que nenni. Il illustre une frustration réelle envers les grandes chaînes de café au Québec, et une nostalgie sincère pour ce que Dunkin' représentait avant de fermer ses portes en 2018.
Un abonné se questionne d'ailleurs : « La vraie question va être : qui fait encore vraiment ses beignes? » Car au-delà des souvenirs, le retour de Dunkin' devra livrer la marchandise — beignes frais, service efficace, disponibilité à toute heure — pour concrétiser l'engouement populaire.
Reste à voir si la chaîne sera à la hauteur des attentes. Tim Hortons, lui, a visiblement du travail à faire.