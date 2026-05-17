Dunkin' vs Tim Hortons : on a demandé aux Québécois et le résultat est brutal

Il y en a un qui se fait DÉTRUIRE : Le Québec a parlé. 😲🍩

Un café glacé et un beigne du Dunkin. Droite : Un café et une boîte de Timbits du Tim Hortons.

Les Québécois sont prêts pour le retour du Dunkin au pays, et ce, au détriment de Tim Hortons.

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T'es plus Munchkins ou Timbits? La question a enflammé les commentaires cette semaine après l'annonce du retour officiel de Dunkin' au Canada, avec une centaine d'établissements prévus d'ici 2026-2027.

À lire également : Tim Hortons lance ses cafés glacés en épicerie et tu vas enfin avoir une commande exacte

L'entreprise Foodtastic a confirmé, le 12 mai dernier, avoir obtenu les droits de franchisage de la bannière américaine et prépare tranquillement le grand comeback de ces cafés aux beignes bien dorés.

Pour mesurer l'enthousiasme, on a posé la question à nos abonné.e.s : entre Dunkin' et Tim Hortons, qui fait les meilleurs beignes? La réponse a été fracassante. Sur plus de 7 500 réactions, 6 300 personnes ont voté pour Dunkin', soit environ 86 %, contre seulement 1 000 pour Tim Hortons.

En d'autres mots : Tim Hortons s'est fait détruire.

Ce que les gens en pensent vraiment

Les commentaires étaient sans équivoque. « Dunkin' même pas d'hésitation. Y'en a toujours sont frais sont bons pis ta ben plus de choix », écrit une abonnée avec 134 mentions « J'aime ». La fraîcheur revient constamment comme argument : « Dunkin' toujours frais », résume simplement un autre usager.

Les critiques envers Tim Hortons, elles, étaient cinglantes. « Les seuls qui vont voter pour Tim Hortons c'est ceux qui n'ont jamais connu Dunkin Donuts », lance un internaute. Une usagère ironise : « T'as des beignes chez Tim? Je pensais que c'était une légende urbaine. »

Quelques opinions contraires ont toutefois profité du débat pour couronner un troisième joueur : « Ni l'un ni l'autre — c'est Krispy Kreme le meilleur », écrit une internaute, comme plusieurs autres d'ailleurs.

Des attentes (très) élevées

Ce vote semble peut-être anodin, mais que nenni. Il illustre une frustration réelle envers les grandes chaînes de café au Québec, et une nostalgie sincère pour ce que Dunkin' représentait avant de fermer ses portes en 2018.

Un abonné se questionne d'ailleurs : « La vraie question va être : qui fait encore vraiment ses beignes? » Car au-delà des souvenirs, le retour de Dunkin' devra livrer la marchandise — beignes frais, service efficace, disponibilité à toute heure — pour concrétiser l'engouement populaire.

Reste à voir si la chaîne sera à la hauteur des attentes. Tim Hortons, lui, a visiblement du travail à faire.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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