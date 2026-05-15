Victoire et Canadiens de Montréal : La différence de salaire entre les 2 équipes horrifie

La doyenne Ann-Renée Desbiens gagne 10,2 fois moins que la recrue Jakub Dobeš! 🤯

Ivan Demidov. Droite : Marie-Philip Poulin.

On a comparé le salaire entre les joueurs des Canadiens et celi des joueuses de la Victoire de Montréal et ça fait mal.

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Peut-être que tu as déjà découvert qu’un.e collègue qui fait le même job que toi dans une autre entreprise gagnait un salaire beaucoup plus élevé. C’est un peu ce qu’on observe entre les joueurs du Canadien de Montréal et les joueuses de la Victoire de Montréal. On a comparé les salaires des vedettes des deux équipes montréalaises, et l’écart est frappant.

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Certaines personnes pourraient croire que les joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), qui termine déjà sa troisième saison et comptera bientôt neuf équipes, touchent des salaires annuels de plusieurs millions de dollars, comme leurs homologues de la Ligue nationale de hockey (LNH), un circuit vieux de plus de 100 ans comptant 32 équipes.

Or, on est très loin du compte, selon des données publiées en mars dernier par le média spécialisé The Hockey News.

Pour te donner une idée, le salaire minimum dans la LPHF est fixé à 37 131,50 $ US, soit environ 51 100 $ canadiens. Dans la LNH, le salaire minimum atteint plutôt 775 000 $ US, ce qui représente environ 1,06 million $ canadiens.

Selon la convention collective de l’Association des joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin (AJLPHF), plusieurs primes peuvent aussi venir bonifier le salaire de base des athlètes à la fin de chaque saison.

Parmi elles, on retrouve notamment une prime de 4 000 $ remise à la meilleure défenseuse, des bonis de 1 500 $ accordés aux championnes de match ainsi qu’un montant de 4 000 $ pour la recrue de l’année.

Le salaire des joueuses de la Victoire de Montréal

Sans surprise, c'est la capitaine Marie-Philip Poulin qui a empoché en 2024-2025 la plus grosse paie annuelle, avec un salaire de 121 570 $ américains, soit environ 167 300 $ canadiens. Elle était à l'époque la mieux payée de la LPHF.

La deuxième joueuse la mieux payée de l'équipe est la gardienne de but Ann-Renée Desbiens, avec un revenu de 94 972 $ américains, soit quelque 130 700 $ canadiens.

Voici à quoi ressemblait le salaire des autres joueuses de la Victoire de Montréal en 2024-2025, en dollars canadiens :

  • Laura Stacey : 124 164 $
  • Erin Ambrose : 113 712 $
  • Maureen Murphy : 113 712 $
  • Kristin O'Neill : 113 712 $
  • Kennedy Marchment : 92 391 $
  • Kati Tabin : 84 180 $
  • Cayla Barnes : 74 520 $
  • Dominika Laskova : 70 380 $
  • Lina Ljungblom : 63 480 $
  • Jennifer Gardiner : 58 650 $
  • Abigail Boreen : 57 960 $
  • Alexandra Labelle : 56 972 $
  • Amanda Boulier : 55 200 $
  • Elaine Chuli : 55 200 $
  • Claire Dalton : 53 820 $
  • Clair DeGeorge : 53 820 $
  • Mariah Keopple : 52 440 $
  • Sandra Abstreiter : 50 370 $
  • Dara Greig : 50 370 $
  • Anna Wilgren : 50 370 $
  • Catherine Dubois : 49 749 $
  • Mikyla Grant-Mentis : 49 749 $
  • Kaitlin Willoughby : 49 749 $
  • Catherine Daoust : 49 749 $
  • Gabrielle David : 49 749 $
  • Kelly-Ann Nadeau : 49 749 $
  • Tricia Deguire : 49 749 $

Le salaire des joueurs du Canadiens de Montréal

Du côté de la Sainte-Flanelle, on change complètement de catégorie en matière de salaire. En octobre dernier, le défenseur vedette du Canadien de Montréal, Lane Hutson, a signé un contrat de huit ans évalué à 70,8 millions $, ce qui représente un salaire annuel moyen de 8,85 millions $ US, soit environ 12,21 millions $ canadiens.

Le capitaine de la troupe de Martin St-Louis, Nick Suzuki, touche quant à lui un salaire annuel moyen de 7,85 millions $ US, soit environ 10,83 millions $ canadiens, grâce à un contrat de huit ans d’une valeur totale de 63 millions $ US signé en octobre 2021.

C’est près de 65 fois plus élevé que le salaire de sa consœur de la Victoire, Marie-Philip Poulin.

Et l’écart est tout aussi frappant lorsqu’on compare les gardiens et gardiennes vedettes des deux équipes, la doyenne Ann-Renée Desbiens, et la recrue Jakub Dobeš.

Selon les données de la plateforme spécialisée PuckPedia, le gardien tchèque touche actuellement un salaire annuel de 965 000 $ US, soit environ 1,33 million $ canadiens. C’est 10,2 fois plus élevé que celui de la Québécoise.

Voici le salaire actuel des autres joueurs du Canadien de Montréal, pour la saison 2025-2026, en dollars canadiens :

  • Patrik Laine : 12,01 M$
  • Cole Caufield : 10,83 M$
  • Juraj Slafkovský : 10,49 M$
  • Brendan Gallagher : 8,97 M$
  • Phillip Danault : 7,59 M$
  • Josh Anderson : 7,59 M$
  • Kirby Dach : 4,64 M$
  • Alex Newhook : 4 M$
  • Jake Evans : 3,93 M$
  • Alexandre Texier : 1,38 M$
  • Ivan Demidov : 1,3 M$
  • Oliver Kapanen : 1,28 M$
  • Joseph Veleno : 1,24 M$
  • Zachary Bolduc : 1,19 M$
  • Noah Dobson : 13,11 M$
  • Kaiden Guhle : 7,66 M$
  • Mike Matheson : 6,73 M$
  • Alexandre Carrier : 5,18 M$
  • Jayden Struble : 1,95 M$
  • Arber Xhekaj : 1,31 M$
  • Lane Hutson : 1,24 M$
  • Adam Engström : 1,22 M$
  • David Reinbacher : 1,22 M$
  • Sam Montembeault : 4,35 M$
  • Jacob Fowler : 1,27 M$
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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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