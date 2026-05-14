Des milliers de pommiers en fleurs t’attendent gratuitement près de Laval ce printemps
Pas besoin de débourser un sou pour profiter de ce décor enchanteur. 🌸
Il y a quelque chose de profondément réjouissant dans le retour du printemps dans le Grand Montréal, comme si la métropole reprenait vie au rythme de la végétation qui s’éveille et des fleurs qui éclosent. Parmi les activités incontournables de la saison, les vergers en fleurs sont certainement des plus magnifiques, et plusieurs peuvent même se visiter gratuitement. C’est notamment le cas du Domaine Lafrance, dans les Basses-Laurentides, qui ouvre les portes de son décor enchanteur composé de quelque 13 000 arbres en floraison, à seulement 40 minutes de Montréal.
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Autour de la mi-mai, les arbres à perte de vue se couvrent de délicates fleurs blanches et rosées, créant un paysage digne d’un conte printanier, aussi féérique qu’éphémère. Pendant quelques précieux jours, les allées du verger deviennent l’endroit idéal pour marcher tranquillement, prendre des photos, ou simplement décrocher dans un paysage qui donne l’impression d’être dans une carte postale.
Comme chaque année, Dame Nature aura toutefois le dernier mot sur le moment exact de la floraison. Le Domaine Lafrance invite donc la clientèle à surveiller sa page Facebook officielle afin de connaître les meilleures journées pour visiter les lieux et profiter pleinement du spectacle, qui devrait être autour du 15 mai cette année.
D'ailleurs, bien que les arbres soient majoritairement bien garnis de fleurs blanches, sache que, si tu cherches bien, tu pourrais trouver quelques pommiers Geneva qui ont des fleurs sublimes d'un fuchsia éclatant.
Et clairement, l’expérience ne s’arrête pas aux fleurs. Sur place, tu pourras prolonger ta visite avec les cidres, spiritueux et produits maison de l'endroit, mais aussi avec le menu local du bistro, pensé spécialement pour accompagner les journées printanières dans les vergers.
Du vendredi au dimanche, de 11 h à 16 h, il est possible de commander un repas à emporter et déguster directement sur le site. Au menu : salade de pommes, pizza de saison, sandwich au poulet grillé, frites et la décadente poutine Lafrance. Pour le dessert, les pommes sont les vedettes avec les beignes aux pommes (les meilleurs, crois-moi), les brownies aux pommes, les carrés aux pommes et dattes ainsi que le dessert du chef.
Tu peux accompagner le tout d’une boisson de la cidrerie, avec ou sans alcool, selon tes envies. Gros coup de coeur pour leur cidre mousseux rosé et la sangria blanche La Dorada, deux options parfaites pour compléter le pique-nique.
Il ne te reste plus qu’à choisir ton endroit préféré : une table de pique-nique ou une grande couverture étendue dans l’herbe pour profiter pleinement du moment.
Période de floraison du Domaine Lafrance
Coût : Gratuit - aucune réservation n’est requise accéder aux vergers
Quand : De 9 h à 17 h, dès la floraison (autour du 15 mai 2026)
Adresse : Domaine Lafrance - 1473, ch. Principal, Saint-Joseph-du-Lac, QC
Accessibilité : Accès difficile pour les fauteuils roulants dans les vergers compte tenu de la pelouse, mais le bistro et les commerces sont accessibles.