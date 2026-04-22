La bibliovente débarque à Laval en mai avec des milliers de livres et jeux vidéos à mini-prix

Des kilos et des kilos de nouveautés dans ta biblio pour quelques dollars seulement. 😍

​Les tables de la bibliovente de Laval. Droite : Des jeux Xbox vendus à la bibliovente de Laval.

La bibliovente de Laval offre des livres et BD à 3,50 $ par kilogramme, et des DVD, CD et jeux à bas prix.

Ville de Laval | Facebook
Rédactrice en chef

Au cours des dernières années, l'inflation et la prise de conscience environnementale ont donné une vague de popularité aux friperies. Que ce soit pour économiser ou pour réduire son empreinte environnementale, toutes les raisons sont bonnes pour recycler et réutiliser les vêtements et les biens. D'ailleurs, l'inflation touche presque tout, mais il y a une chose qui n'augmente pas, thank God : les prix de la Bibliovente de Laval. Cette année encore, elle est de retour pour te permettre de mettre la main sur des dizaines de milliers de livres et de revues pour tous les âges, et des jeux usagés à prix tout doux.

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Pour en profiter, c'est à la Place Bell que tu devras te rendre, à côté de la station de métro Montmorency, du 15 au 17 mai 2026. Romans, documentaires, bandes dessinées, albums, CD, DVD, revues… Que tu sois une booktok girly, un rat de bibliothèque ou un.e cinéphile du dimanche, il y en a pour tous les goûts sans se ruiner.

Et tu ferais bien d'emporter un chariot ou une foule de sacs réutilisables avec toi, car le coût des livres et des BD se détaille au poids. Pour un kilo, tu devras débourser 3,50 $, oui, le même tarif depuis au moins quatre ans. Les revues sont à 0,10 $ l’unité, tandis que les DVD sont à 1 $ chacun et les CD à 0,50 $ (ça, c'est même un prix qui a baissé avec les années). Pour les jeux vidéo, il faudra débourser 5 $.

Le tout provient directement des collections retirées des Bibliothèques de Laval, mais la Ville accepte également les dons du public. Tu peux donc toi aussi participer au partage de culture et de divertissement en allant porter tes dons directement à l'accueil de l'Enclave de la Place Bell (débarcadère gratuit sur le boul. Le Corbusier), de 6 h à 23 h jusqu'au 14 mai 2026. Livres, CD, DVD, jeux vidéo, jeux de société et casse-tête en bon état sont acceptés.

Et si jamais tu veux profiter de méga deals, attends le dimanche 17 mai pour t'y rendre : un rabais additionnel de 50 % est appliqué sur les documents lors de la dernière journée de la Bibliovente.

Les revenus engendrés lors de la Bibliovente contribuent à financer les activités culturelles dans les bibliothèques lavalloises.

« Bibliovente » des bibliothèques de Laval 2026

Coût : 3,50 $/kg pour les livres, 0,10$ pour les revues, 1 $ pour DVD, 0,50$ pour les CD et 5 $ l’unité pour les jeux vidéo.
Les paiements par Interac ou carte de crédit sont privilégiés, car un nombre limité de caisses en argent comptant seront disponibles.

Quand : Le vendredi 15 mai de 16 h à 21 h, le samedi 16 mai de 10 h à 17 h et le dimanche 17 mai de 10 h à 17 h

Adresse : L'Enclav de la Place Bell — 1950, rue Claude-Gagné, Laval, QC

Site Internet de la Ville de Laval

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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