Une grosse vente de près de 150 000 livres entre 0,50 $ et 4 $ débarque à Montréal en mai
À toi les trouvailles à mini prix!
Si tu cherches une façon simple de renouveler ta bibliothèque sans te ruiner, il y a un rendez-vous à Montréal qui risque de te plaire. Une immense vente de livres s'installe en ville avec des milliers de trouvailles à petits prix, juste à temps pour faire le plein de nouvelles lectures.
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Du 9 au 17 mai 2026, Le Grand Solde de livres des Amis de la Bibliothèque de Montréal s’installe à l’aréna Francis-Bouillon, près du métro Préfontaine. Sur place, plus de 150 000 livres et documents usagés seront proposés, avec des prix allant de 0,50 $ à 4 $. De quoi repartir avec une pile impressionnante sans trop réfléchir à la facture.
L’événement permet de donner une seconde vie aux ouvrages retirés des bibliothèques de la ville, tout en finançant des projets culturels locaux. Tu peux donc te faire plaisir tout en encourageant l’accès à la lecture dans ta communauté.
Que tu sois du genre à collectionner les romans, à fouiller pour trouver des essais, ou simplement curieux.se de découvrir des titres au hasard, c’est l’endroit parfait pour prendre ton temps et dénicher des perles rares. Les livres jeunesse et pour adultes dominent largement la sélection avec environ 80 % des ventes, mais tu peux aussi tomber sur des bandes dessinées, des livres audio, des DVD et même des jeux. Il y a aussi généralement une sélection en anglais, pratique si tu veux varier tes lectures.
Les portes sont ouvertes de 13 h à 19 h du lundi au vendredi et de 12 h à 19 h la fin de semaine, ce qui te laisse plusieurs occasions d’y passer selon ton horaire. Une soirée des membres est aussi prévue le 8 mai 2026 de 16 h à 20 h, si tu veux avoir accès à la vente en primeur.
Petit conseil avant d’y aller : apporte des sacs réutilisables ou un sac à dos, parce que c’est le genre d’événement où on repart rarement les mains vides.
Le Grand Solde de livres des Amis de la Bibliothèque de Montréal
Prix : 0,50 $ à 4 $ par document
Quand : Du 9 au 17 mai 2026 - Samedi et dimanche de 12 h à 19 h, en semaine de 13 h à 19 h
Adresse : Aréna Francis-Bouillon – 3175, rue de Rouen, Montréal, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
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