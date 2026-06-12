L'amour est dans le pré dévoile les 9 agriculteurs potentiels de la saison 15

C'est le moment de t'inscrire si quelqu'un te fait de l'oeil! 👀💘

​Ulric, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15. Droite : ​Ève, candidate potentielle de L'amour est dans le pré 15.

L'amour est dans le pré 15 : Voici les 9 agriculteurs potentiels.

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Éditrice Junior

Avis aux fans de romance champêtre : L'amour est dans le pré vient de lever le voile sur les agriculteurs et agricultrices potentiels qui pourraient composer sa 15e saison, et les candidatures sont officiellement ouvertes pour les prétendants et prétendantes qui voudraient tenter leur chance auprès de ces célibataires. Marie-Soleil Dion reprendra les rênes de l'aventure pour une quatrième année, et la production promet encore plus de rebondissements que les saisons précédentes.

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Parmi les candidates et candidats présélectionnés, seules les personnes qui recevront les réponses les plus sérieuses de prétendant.e.s correspondant au profil recherché seront choisies pour participer à l'aventure. Les célibataires intéressé.e.s peuvent d'ailleurs s'inscrire dès maintenant sur plus.crave.ca.

Voici les 9 cœurs à prendre qui espèrent te faire vibrer dès l'hiver 2027 :

Charles, 27 ans

Charles, candidat potentiel de L'amour est dans le pr\u00e9 15.

Charles, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.

Noovo.ca

Producteur bovin à La Malbaie, dans la Capitale-Nationale.

Charles s'est inscrit afin de construire son avenir avec une fille sincère et pleine de joie.

Ève, 27 ans

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Ève, candidate potentielle de L'amour est dans le pré 15.

Noovo.ca

Fermière équestre à Saint-Lazare, en Montérégie.

Ève est à la recherche d'un homme confiant et ambitieux qui veut une famille.

François, 33 ans

Fran\u00e7ois, candidat potentiel de L'amour est dans le pr\u00e9 15.

François, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.

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Producteur porcin à Saint-Frédéric, en Chaudière-Appalaches.

Ce producteur se présente afin d'établir une relation sincère avec un homme qui veut fonder une famille.

Juli-Yan, 22 ans

Juli-Yan, candidate potentielle de L'amour est dans le pr\u00e9 15.

Juli-Yan, candidate potentielle de L'amour est dans le pré 15.

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Productrice maraîchère biologique à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière.

Juli-Yan souhaite trouver un homme authentique et ouvert d’esprit.

Alain, 65 ans

Alain, candidat potentiel de L'amour est dans le pr\u00e9 15.

Alain, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.

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Producteur céréalier et bovin à Saint-François-Xavier-de-Brompton, en Estrie.

Ce candidat potentiel cherche une complice avec qui rire au quotidien.

Mikaël, 27 ans

Mika\u00ebl, candidat potentiel de L'amour est dans le pr\u00e9 15.

Mikaël, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.

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Développeur de projet agrotouristique à Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec.

Si tu es une fille curieuse et bienveillante, tu pourrais être la bonne pour Mikaël!

Raphaël, 24 ans

Rapha\u00ebl, candidat potentiel de L'amour est dans le pr\u00e9 15.

Raphaël, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.

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Producteur laitier à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent.

Raphaël cherche une partenaire enjouée et prête à s’établir.

Ulric, 26 ans

Ulric, candidat potentiel de L'amour est dans le pr\u00e9 15.

Ulric, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.

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Producteur bovin à Shawville, en Outaouais.

Ce bec sucré cherche une fille forte et affirmée.

Vincent, 37 ans

Vincent, candidat potentiel de L'amour est dans le pr\u00e9 15.

Vincent, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.

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Producteur de veaux de grains et de grandes cultures à Marieville, en Montérégie.

Ce papa de quatre enfants souhaite créer une connexion avec une femme déterminée aux valeurs familiales.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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