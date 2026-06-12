L'amour est dans le pré dévoile les 9 agriculteurs potentiels de la saison 15
C'est le moment de t'inscrire si quelqu'un te fait de l'oeil! 👀💘
Avis aux fans de romance champêtre : L'amour est dans le pré vient de lever le voile sur les agriculteurs et agricultrices potentiels qui pourraient composer sa 15e saison, et les candidatures sont officiellement ouvertes pour les prétendants et prétendantes qui voudraient tenter leur chance auprès de ces célibataires. Marie-Soleil Dion reprendra les rênes de l'aventure pour une quatrième année, et la production promet encore plus de rebondissements que les saisons précédentes.
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Parmi les candidates et candidats présélectionnés, seules les personnes qui recevront les réponses les plus sérieuses de prétendant.e.s correspondant au profil recherché seront choisies pour participer à l'aventure. Les célibataires intéressé.e.s peuvent d'ailleurs s'inscrire dès maintenant sur plus.crave.ca.
Voici les 9 cœurs à prendre qui espèrent te faire vibrer dès l'hiver 2027 :
Charles, 27 ans
Charles, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.
Producteur bovin à La Malbaie, dans la Capitale-Nationale.
Charles s'est inscrit afin de construire son avenir avec une fille sincère et pleine de joie.
Ève, 27 ans
Ève, candidate potentielle de L'amour est dans le pré 15.
Fermière équestre à Saint-Lazare, en Montérégie.
Ève est à la recherche d'un homme confiant et ambitieux qui veut une famille.
François, 33 ans
François, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.
Producteur porcin à Saint-Frédéric, en Chaudière-Appalaches.
Ce producteur se présente afin d'établir une relation sincère avec un homme qui veut fonder une famille.
Juli-Yan, 22 ans
Juli-Yan, candidate potentielle de L'amour est dans le pré 15.
Productrice maraîchère biologique à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière.
Juli-Yan souhaite trouver un homme authentique et ouvert d’esprit.
Alain, 65 ans
Alain, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.
Producteur céréalier et bovin à Saint-François-Xavier-de-Brompton, en Estrie.
Ce candidat potentiel cherche une complice avec qui rire au quotidien.
Mikaël, 27 ans
Mikaël, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.
Développeur de projet agrotouristique à Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec.
Si tu es une fille curieuse et bienveillante, tu pourrais être la bonne pour Mikaël!
Raphaël, 24 ans
Raphaël, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.
Producteur laitier à Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent.
Raphaël cherche une partenaire enjouée et prête à s’établir.
Ulric, 26 ans
Ulric, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.
Producteur bovin à Shawville, en Outaouais.
Ce bec sucré cherche une fille forte et affirmée.
Vincent, 37 ans
Vincent, candidat potentiel de L'amour est dans le pré 15.
Producteur de veaux de grains et de grandes cultures à Marieville, en Montérégie.
Ce papa de quatre enfants souhaite créer une connexion avec une femme déterminée aux valeurs familiales.
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