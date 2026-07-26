13 produits que j’achète TOUJOURS chez Dollarama pour leur excellent rapport qualité-prix
Fais-moi confiance, je suis une vraie « accro du Dollo ». 🔥
Il y a des achats que je fais presque les yeux fermés, parce que je sais déjà que j'en aurai pour mon argent. Dollarama fait partie des endroits où je retourne régulièrement quand j'ai besoin de remplacer certains essentiels ou simplement de dénicher quelques trouvailles qui facilitent le quotidien sans faire exploser mon budget.
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Évidemment, tout n'y vaut pas le détour, mais avec le temps, on finit par repérer les produits qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Ce sont souvent ceux que je rachète encore et encore, parce qu'ils font le travail, durent assez longtemps et coûtent parfois beaucoup moins cher que des versions comparables vendues ailleurs.
Que ce soit pour la maison, les soins, les animaux ou les petits indispensables qu'on utilise presque tous les jours, il y a des articles que je prends automatiquement dès que je les aperçois sur les tablettes. Même après avoir comparé les prix ailleurs, plusieurs continuent de sortir gagnants.
Bien sûr, l'inventaire varie d'une succursale à l'autre, et il arrive que certains produits disparaissent pendant un moment avant de revenir. C'est aussi ce qui rend chaque visite un peu différente. Si tu aimes dénicher de bonnes aubaines sans sacrifier la qualité, voici les produits que j'achète toujours chez Dollarama parce qu'à mes yeux, ils valent largement leur prix.
Fard à joues ESTATE
Fard à joues de la marque ESTATE en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Après avoir essayé plusieurs fards à joues de grandes marques, je peux dire que celui de la marque ESTATE répond aux attentes pour une fraction du prix. Sa texture se fond facilement à la peau, s'estompe bien au pinceau et laisse un fini soyeux qui donne un résultat naturel en quelques gestes. En plus d'être offert en plusieurs teintes, la formule est végane et non testée sur les animaux, ce qui en fait une belle découverte à petit prix.
Brume Listerine
Brume Listerine en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Je garde toujours une brume Listerine dans mon sac et un autre dans ma voiture pour en avoir sous la main au besoin. Comme il s'agit exactement du même vaporisateur, je choisis simplement l'endroit où il est le moins cher. Dans ce cas-ci, le magasin du dollar l'offre à 4,75 $, soit 1,02 $ de moins que chez Walmart.
Vaporisateur antibactérien Febreze
Vaporisateur antibactérien Febreze en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Une économie d'environ 20 % est possible sur ce vaporisateur antibactérien, offert à 4,75 $ chez Dollarama comparativement à 5,97 $ chez Walmart. C'est le genre de produit que je rachète régulièrement et que j'aime avoir sous la main pour rafraîchir rapidement les tissus, les coussins et les surfaces de la maison.
Sacs poubelles Glad
Sacs poubelles Glad en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Voici un item pour lequel acheter en gros ne signifie pas forcément économiser. Même si Walmart propose un format de 40 sacs pour 15,70 $, le prix par sac revient plus cher qu'au magasin du dollar, où l'emballage de dix sacs coûte 3 $. Au final, on économise environ 24 % tout en gardant la qualité de la marque Glad pour un produit utilisé dans presque toutes les maisons.
Éponge Scrub Mommy
Éponge Scrub Mommy en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Ma découverte préférée pour le ménage reste sans aucun doute l'éponge Scrub Mommy. Je l'utilise pour faire mes corvées à la maison parce qu'elle offre une excellente qualité et, après comparaison, la seule différence entre celle du Dollo à 4 $ et celle de Walmart à 5,97 $ est l'emballage. Au final, ça représente une économie d'environ 33 % pour exactement le même produit, alors je préfère simplement la prendre là où elle coûte le moins cher.
Revitalisant RUSK
Revitalisant RUSK en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Un revitalisant de qualité professionnelle à 5 $, c'est le genre de trouvaille qui mérite une place dans cette liste. Le format de 990 g offre une quantité généreuse pour un soin utilisé en salon, alors que le même produit vendu chez Éléganza est affiché à 16,96 $. Comme c'est exactement la même formule, la différence se trouve seulement dans le prix, pas dans la qualité du soin.
Shampooing sec Batiste
Shampooing sec de le marque Batiste en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Le shampooing sec de la marque Batiste fait partie des produits que je suis toujours contente de revoir chez Dollarama. Dès que j'en aperçois, j'en prends souvent un parce que c'est le genre d'essentiel pratique à avoir sous la main pour les matins pressés ou entre deux lavages. Avec son format de 200 ml et la réputation de la marque pour ses produits performants, c'est une trouvaille que je considère particulièrement intéressante, surtout quand on sait que le même format se vend 11,99 $ sur Amazon Canada et 12,99 $ en pharmacie.
Short de pyjama
Short de pyjama en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Pour 4 $, c'est le genre de trouvaille que je trouve difficile à laisser sur la tablette. Disponibles de S à XL, ces shorts de pyjama sont offerts dans plusieurs motifs qui ajoutent une petite touche amusante à la routine du soir. Le tissu est doux, confortable et respire bien, avec une qualité qui surprend pour un tarif aussi bas.
Brosse à cheveux
Brosse à cheveux en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Je ne m'attendais pas à autant aimer cette brosse à cheveux trouvée chez Dollo. J'en ai finalement acheté une pour la maison, une pour le chalet et une qui me suit dans mon sac de gym, tellement elle est pratique au quotidien. Son mélange de poils façon sanglier et de fibres plus rigides permet de bien démêler les cheveux sans tirer, autant sur cheveux secs que mouillés.
Répulsif à insectes
Répulsif à insectes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
C'est le genre de produit que je préfère avoir sous la main pendant la saison des moustiques, surtout quand il fonctionne sans être désagréable à utiliser. Ce répulsif à insectes avec aloe vera a une odeur moins intense que plusieurs autres options et fait très bien le travail pour éloigner les petites bêtes indésirables. Les versions vendues en pharmacie coûtent souvent le double, voire le triple du prix, alors c'est une alternative intéressante pour les sorties à l'extérieur.
Étagère de placard
Étagère de placard en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Difficile de résister à ce type d'organisateur quand on cherche à maximiser l'espace sans se compliquer la vie. Cette étagère transparente est pliable et empilable, ce qui permet de créer du rangement supplémentaire en un clin d'œil tout en gardant un look épuré. Je l'aime autant dans les armoires de cuisine que dans la salle de bain, le garde-robe ou même le bureau pour optimiser l'espace sans que ça paraisse encombré.
Cahier de mosaïques autocollantes
Cahier de mosaïques autocollantes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Pour laisser aller sa créativité ou simplement prendre un moment pour décrocher, ce cahier de mosaïques néon autocollantes est une belle activité à garder sous la main. Les couleurs vives et les différents modèles disponibles rendent le résultat final vraiment joli, sans demander une grande préparation ni beaucoup d'efforts. À titre de comparaison, un cahier similaire vendu sur Amazon affiche un prix de 17,95 $, ce qui en fait une option intéressante pour une activité créative à petit prix.
Boîte transparente empilable
Boîte transparente empilable en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ce type de rangement fait partie de mes coups de cœur pour garder la maison organisée sans sacrifier l'apparence. Avec son format transparent de 5 L et son couvercle, cette boîte permet de voir rapidement ce qu'elle contient tout en protégeant les petits objets de la poussière. Elle s'empile facilement et apporte un côté propre et uniforme dans les armoires, le garde-manger ou les espaces de rangement.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.