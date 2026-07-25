Voici les meilleures cartes de crédit selon où tu fais ton épicerie au Québec actuellement
Maxi, IGA, Metro, Costco : chaque bannière a sa carte gagnante. 🤑
Le prix de l'épicerie ne cesse d'augmenter, alors n'importe quel pourcentage de remise en argent vaut la peine d'être considéré. Sauf qu'il n'existe pas de carte de crédit universelle qui rapporte le plus partout : tout dépend de la bannière où tu fais tes achats. Voici comment choisir la meilleure carte selon que tu magasines chez Maxi, IGA, Metro ou Costco.
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Que ce soit pour accumuler plus de points récompenses ou pour économiser en remises en argent directes, certains choix de carte sont clairement plus payants que d'autres en juillet 2026. En effet, il se peut que les offres changent au fil du temps, alors assure-toi de vérifier les conditions actuelles avant de faire ta demande. Voici comment tirer le maximum de chaque bannière.
Maxi (programme PC Optimum)
La Carte World Elite Mastercard PC est à utiliser au Maxi et dans les épiceries de Loblaw.
La Carte World Elite Mastercard PC reste la référence ici. Sans frais annuels, elle offre 3 % de remise en points dans les supermarchés de l'enseigne Loblaw, incluant Maxi, Provigo et Real Canadian Superstore, et 4,5 % chez Pharmaprix et Shoppers Drug Mart. En prime, la carte vient avec un bonus de bienvenue de 20 000 points PC Optimum après seulement 50 $ de dépenses dans les deux premiers mois.
IGA (programme Scène+)
Des cartes Visa et American Express de la Banque Scotia ont des avantages avec les points Scène+.
Selon Milesopedia, la Carte Visa Infinite+ Passeport Banque Scotia donne 3 points par dollar dépensé chez IGA et les autres bannières Sobeys. Mais si tu veux pousser l'affaire plus loin, la Carte American Express Or de la Banque Scotia fait encore mieux avec 6 points par dollar chez IGA ou Sobeys.
Metro et Super C (programme Moi)
La carte de remise en argent MastercardMD World EliteMD Récompenses MBNA est une bonne option au Metro.
Contrairement à Maxi et IGA, le programme Moi de Metro n'a pas de carte de crédit maison qui lui est directement liée. Pour économiser dans ces bannières, tu dois donc te tourner vers une carte de remise en argent générale, comme celles offertes par Desjardins ou MBNA, qui donnent autour de 4 à 5 % sur l'épicerie peu importe où tu magasines.
Costco
La nouvelle carte Récompenses Bleu World Elite de BMO offre deux points pour chaque dollar dépensé au Costco.
Ici, la carte officielle n'est pas nécessairement ton meilleur choix. La CIBC Costco Mastercard ne donne que 1 % de remise sur tes achats faits chez Costco, parce que les institutions financières ne considèrent pas Costco comme une épicerie, mais comme un magasin à grande surface.
La carte Récompenses Bleu World Elite de BMO fait mieux : chaque dollar dépensé dans un club-entrepôt comme Costco te donne deux points, soit une remise d'environ 1,33 %. L'écart peut sembler minime, mais il se fait sentir sur de grosses dépenses. Cette carte a des frais annuels de 150 $, annulés la première année, et exige un revenu annuel personnel d'au moins 80 000 $ ou familial d'au moins 150 000 $.
Si tu magasines aussi chez Walmart, Dollarama ou Tigre Géant, sache que le traitement varie beaucoup selon l'émetteur de ta carte : la plupart classent ces commerces comme magasins à grande surface plutôt que comme épiceries, ce qui limite souvent la remise à 1 %.
Quelques exceptions existent, comme la Carte World Elite Mastercard de la Banque Nationale, qui reconnaît Walmart comme une épicerie et donne 5 points par dollar, ou la Carte Cobalt American Express, qui offre le même taux chez Dollarama. Le mieux reste de vérifier directement avec ta banque ou ta caisse.