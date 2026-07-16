Maxi VS Costco VS Super C : Voici l'épicerie #1 des Québécois et pourquoi
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Entre Costco, Maxi et Super C, difficile de trancher quand vient le temps de faire l'épicerie au Québec. Or, un palmarès vient justement répondre à la question, et le podium pourrait surprendre plusieurs personnes qui juraient encore par leur carte de membre.
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Selon l'indice de préférence des détaillants en épicerie au Canada, réalisé par la firme dunnhumby auprès de 6 000 personnes consommatrices partout au pays et publié en décembre dernier, chaque province a ses propres marques championnes. Et au Québec, ce n'est pas Costco qui trône au sommet.
C'est plutôt Maxi qui décroche la première place chez les Québécois.e.s pour 2025, reléguant Costco au deuxième rang. Super C, la bannière économique de Metro, se classe pour sa part plus loin derrière dans le palmarès national, mais reste un incontournable pour beaucoup de ménages en quête de bas prix.
L'étude a évalué 28 grandes chaînes d'épicerie, allant des supermarchés traditionnels aux clubs-entrepôts, en s'appuyant sur cinq critères :
- Les prix, les rabais et les programmes de récompenses
- La variété et la qualité des produits offerts
- La rapidité du service et la facilité de magasinage
- La qualité de l'expérience en ligne
- La fiabilité générale des opérations
Selon les données recueillies, Maxi devance nettement Costco sur le plan des économies, des promotions et de la commodité, deux éléments qui pèsent lourd dans le budget des familles québécoises.
La bannière, propriété de Loblaw, mise sur des circulaires généreuses et des offres personnalisées pour séduire sa clientèle. Et il faut dire qu'il y a plus de succursales Maxi que de Costco au Québec.
Costco domine toujours ailleurs au pays
Le portrait est bien différent à l'échelle du Canada. Costco conserve son titre de détaillant le plus apprécié au pays pour une deuxième année de suite, porté par sa réputation de fiabilité et la force perçue de ses marques maison.
Voici comment se classent les épiceries les plus populaires au Canada, selon l'étude :
- Costco
- Maxi (Loblaw)
- Food Basics (Metro)
- Real Canadian Superstore (Loblaw)
- No Frills (Loblaw)
- Super C (Metro)
- Walmart
- FreshCo (Sobeys)
- Dominion (Loblaw)
Même en deuxième place au Québec, Costco continue de bien performer, notamment pour la qualité de ses produits et la constance de son service. Mais l'avantage de Maxi, côté rabais et rapidité, a suffi à faire pencher la balance en sa faveur.
Quant à Super C, sa position plus loin dans le classement national n'empêche pas la bannière de rester une option prisée au Québec pour les personnes qui cherchent avant tout à économiser sur leur panier hebdomadaire.
Ce que ça révèle sur les habitudes d'achat
Le message derrière ce palmarès est clair : en 2025, les Québécois et Québécoises magasinent d'abord avec leur portefeuille en tête. Alors que le coût de la vie continue de grimper, les bannières à rabais gagnent du terrain sur les formats plus traditionnels.
Le rapport précise même que le critère des prix, promotions et récompenses expliquerait, à lui seul, près de la moitié des écarts observés dans la fidélité et la performance des différentes chaînes.
Autrement dit, les épiceries qui savent bien communiquer leurs rabais et offrir des programmes de fidélité concrets réussissent mieux à retenir leur clientèle, surtout chez les ménages aux revenus plus serrés qui cherchent à maximiser chaque dollar dépensé.
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