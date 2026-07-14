Dunkin' cherche des emplacements pour s'installer dans ces 3 endroits au Québec
Un Dunkin' juste au coin de chez toi? 👀🍩
Le retour de Dunkin' au Québec continue de se préciser. Alors que les premiers cafés et beignes devraient couler à flots d'ici le début 2027 à travers le pays, les informations sur cette relance sortent au compte-goutte. Si, comme plusieurs, tu as hâte de savoir si une succursale ouvrira au coin de chez toi, sache que l'entreprise cherche actuellement des sites pour s'installer dans certains secteurs de Lanaudière.
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Eh oui, Éric Champoux, vice-président marketing et chef de marque chez Foodtastic, a indiqué sur les réseaux sociaux le 8 juillet dernier que l'entreprise est en repérage pour ouvrir de nouveaux Dunkin' dans les secteurs de Terrebonne, Mascouche et Repentigny.
Foodtastic priorise les sites avec possibilité de commande à l'auto, ce qui laisse croire que la chaîne vise un format similaire à ses succursales typiques aux États-Unis, où le service au volant est roi.
C'est l'équipe Orlando Biscotti, de M Immobilier, qui agit comme partenaire immobilier exclusif de Foodtastic pour dénicher les futurs emplacements dans la province et les recherches ne se limitent pas au Grand Montréal.
Plus de 100 propositions seraient déjà à l'étude, soumises par des propriétaires et courtier.ère.s un peu partout au Québec.
Les critères recherchés donnent une bonne idée du genre d'endroit visé : des locaux de 500 à 1 500 pieds carrés, un potentiel de service à l'auto, une façade sur rue ou un coin passant, ainsi qu'un secteur de banlieue avec un fort achalandage et une population dense à proximité.
Et l'ambition ne manque pas. Le PDG de Foodtastic, Peter Mammas, a mentionné à Global News vouloir ouvrir près de 200 cafés Dunkin' au Québec. Il a même confié au média qu'il espère atteindre le rythme d'une ouverture par semaine dans la province d'ici 12 mois.
Rappelons que Foodtastic a obtenu les droits de franchisage de Dunkin' au Canada en mai dernier. Les premières succursales devraient ouvrir à Montréal et à Toronto d'ici la fin 2026 ou le début 2027, mais l'entreprise semble déjà vouloir élargir son réseau bien au-delà de la métropole.
En attendant de savoir si un Dunkin' ouvrira près de chez toi, tu peux déjà saliver en retrouvant les items du menu que plusieurs ont déjà hâte de revoir. Croissant aux fruits de mer, beignes fourrés à la crème, Coolatta et Munchkins : ça sent la délicieuse nostalgie.
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