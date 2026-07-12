Les Québécois ont voté : voici les items de Dunkin' qu'ils veulent revoir en premier

5 mots : Croissant aux fruits de mer! 🥐

De la nourriture du Dunkin'. Droite : Une personne tenant un café et un beigne devant une succursale Dunkin'.

Les Québécois ont voté : voici les items de Dunkin' qu'ils veulent revoir en premier.

@dunkin | Instagram, @dunkindonutsuk | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Le retour de Dunkin' au Canada approche à grands pas, et les fans au Québec n'ont pas perdu de temps pour dire ce qu'ils et elles espèrent revoir sur le menu dès l'ouverture.

À lire également : Retour de Dunkin' au Canada : on sait enfin où ouvriront les premières succursales

Rappelons que le PDG de Foodtastic a confirmé que les premières succursales ouvriront dans les régions de Montréal et de Toronto d'ici la fin 2026 ou le début 2027. En attendant, on a posé la question à nos abonné.e.s sur Facebook : c'est quoi l'item du menu que tu as le plus hâte de déguster? La publication a généré plus de 550 commentaires et 277 réactions, et les Québécois ont eu beaucoup à dire.

On a aussi voulu savoir ce qu'on retrouve chez Dunkin' ailleurs dans le monde, question de voir si le Québec pourrait un jour avoir droit aux mêmes surprises.

Les items qu'on veut revoir

Parmi les centaines de réponses reçues, plusieurs favoris se sont démarqués et ont été rappelés au repêchage. Les plus nostalgiques ont ressorti des saveurs qui donnent l'eau à la bouche rien qu'à y penser. Voici quelques-uns des produits du menu de Dunkin' que les gens veulent revoir en premier. À noter que certains de ces produits font partie de la voûte rétro de Dunkin' et ont peu de chances de refaire surface.

Les beignes fourrés à la crème
Sans surprise, c'est la catégorie qui revient le plus souvent dans les commentaires. Que ce soit à la crème blanche, à la vanille, au chocolat, à l'érable ou à la fraise, les Québécois s'ennuient clairement de cette texture-là. Plusieurs précisent même vouloir la version saupoudrée de sucre en poudre.

Le croissant aux fruits de mer
Un item plus précis, mais qui fait visiblement l'unanimité chez ceux et celles qui s'en souviennent. Le sandwich à la salade de fruits de mer servi sur croissant est nommé à répétition, presque toujours accompagné d'un commentaire nostalgique. Le croissant au jambon et fromage est également digne de mention.

Les Coolatta
Les boissons glacées signature de Dunkin' ont aussi la cote. Plusieurs mentionnent le Coolatta comme un incontournable de leurs souvenirs, peu importe la saveur.

Les roues de tracteur
La fameuse roussette au miel, surnommée affectueusement « roue de tracteur » par certain.e.s, fait aussi partie des favoris nommés par les Québécois.e.s.

Les beignes torsade
Dans la même veine, le classique beigne torsade (ou « twist ») revient souvent et il fait partie des valeurs sûres qu'on a hâte de retrouver derrière la vitrine du présentoir.

La brioche à la cannelle
La grosse brioche à la cannelle a aussi ses fans, plusieurs la nommant spontanément parmi les pâtisseries qui leur manquent le plus depuis la fermeture des succursales au Québec.

Ce que Dunkin' offre ailleurs (et qu'on pourrait espérer ici)

En attendant le retour officiel, voici un aperçu de ce qu'on retrouve chez Dunkin' dans d'autres pays, et qu'on espère voir sur le menu canadien aussi.

Snackin' Bacon

Aux États-Unis, Dunkin' offre le Snackin' Bacon, du bacon fumé assaisonné d'un mélange sucré-salé de cassonade et de poivre noir, vendu en portion snack. Un classique qu'on souhaite retrouver dans les succursales canadiennes.

Les Stuffed Bagel Minis

Toujours aux États-Unis, les Stuffed Bagel Minis sont de petits bagels garnis de fromage à la crème, servis chauds, en versions nature ou « plein-goût ». Une pizza pochette de bagel? Oui, SVP!

Les mini hash browns

Que serait un déjeuner sans petites patates hash brown? Eh bien, au Dunkin', elles viennent en petit format qui saura certainement combler tes fringales. Du moins, si elles font la coupe pour traverser la frontière vers le menu d'ici.

Le mocktail apéro

En France, le menu estival inclut une gamme de mocktails glacés (spritz, mojito, piña colada) servis avec un beigne assorti, question de « commencer l'apéro un peu plus tôt », comme le dit la marque.

Les matchas

Au Royaume-Uni, la vague matcha a pris d'assaut le menu avec des lattes comme le Banana Split Matcha ou encore celui au chocolat Dubaï. Ils font saliver jusqu'au Canada.





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Québec Canada Manger et Sortir
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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