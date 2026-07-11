Ces rares billets de banque canadiens peuvent valoir jusqu'à 150 000 $ en 2026 : Les as-tu?
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Au gré du temps, il n'y a pas que les vins qui prennent de la valeur, certains billets de banque aussi. Depuis la création de la Confédération canadienne, plusieurs coupures sont devenues de véritables pièces de collection et peuvent aujourd'hui valoir une petite fortune. Qui sait? Tes grands-parents t'en ont peut-être déjà offert une que tu as laissée dormir au fond d'un tiroir.
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Tout comme pour les pièces de la Monnaie royale canadienne (MRC), le Canada a une panoplie de billets de banque rares et de collection. Qui plus est, un simple 20 piastres peut valoir bien plus que sa valeur nominale.
C'est notamment le cas lorsque ledit billet a été imprimé en petite quantité, présente un défaut d'imprimerie ou a té retiré de la circulation. Tu as un billet qui répond à tous ces critères? Tu pourrais avoir un cash down pour une maison sans le savoir.
Voici quatre billets de banque canadiens qui peuvent valoir jusqu'à 150 000 $ en 2026 et que tu possèdes peut-être.
5 $ de 1922 - Valeur allant jusqu'à 3 000 $
Ce billet de la Banque Molson de 1922 peut valoir jusqu'à 3 000 $ en 2026.
Bien avant la création de la Banque du Canada, fondée dans les années 1930, ce sont des banques commerciales qui imprimaient les billets à travers le pays, dont la Banque Molson, établie à Montréal.
Chaque institution privée devait détenir suffisamment d'or et d'argent pour garantir la valeur de sa monnaie. Aujourd'hui, les billets de la Banque Molson sont très recherchés par les collectionneurs et collectionneuses en raison de leur lien avec la célèbre famille de brasseurs.
Certains billets de 5 $ de cette époque se vendent plus de 3 000 $ sur des sites d'enchères comme eBay. Un exemplaire ayant circulé s'est même déjà vendu autour de 1 000 $, selon le site Web Coins and Canada.
20 $ de 1935 — Valeur allant jusqu'à 150 000 $
Ce billet de 20 $ datant de 1935 présente une jeune et future reine Élisabeth et peut valoir près de 150 000 $.
On connaît tous le billet de 20 $ actuel, à l'effigie de la défunte reine Élisabeth II, décédée en 2022. Mais savais-tu qu'elle apparaissait déjà sur les billets de banque canadiens en 1935?
Dans la toute première série émise par la Banque du Canada, plusieurs membres de la famille royale britannique ont eu droit à leur portrait sur les différentes coupures.
Le roi George V figurait sur le billet de 1 $, son épouse, la reine Mary, sur celui de 2 $, le prince Édouard sur le 5 $, sa sœur, la princesse Mary, sur le 10 $, et son frère, le prince Albert, sur le 50 $, pour ne nommer que ceux-là.
Élisabeth, alors âgée de huit ans, s'est vu attribuer le billet de 20 $.
Selon les informations de Coins and Canada, une version française portant un bas numéro de série peut valoir en moyenne près de 150 000 $. D'autres exemplaires ont aussi été vendus entre 10 000 $ et 65 000 $, selon leur état de conservation.
2 $ de 1935 - Valeur allant jusqu'à 16 000 $
Le 2 $ de 1935, à l'effigie de la reine Marie, femme de Geroge V, peut valoir jusqu'à 6 300 $.
Le billet de 2 $ de la même série, à l'effigie de la reine Mary, épouse du roi George V, peut lui aussi valoir une petite fortune. Selon Coins and Canada, un exemplaire anglais non circulé peut atteindre jusqu'à 6 300 $, tandis que la version française peut grimper jusqu'à 16 000 $.
Même si ton billet a circulé, il pourrait tout de même valoir jusqu'à 4 000 $, toujours selon Coins and Canada.
2 $ de 1954 - Valeur allant jusqu'à 13 500 $
Deux versions du billets de 2 $ de 1954 : celle avec le visage du diable en haut et la version modifiée au bas.
En 1954, la Banque du Canada a dévoilé un nouveau billet à l’effigie de la reine Élisabeth II. Or, des personnes ont remarqué un détail pour le moins étrange : dans les mèches de cheveux situées au-dessus de son oreille gauche, on pouvait distinguer ce qui ressemblait à un visage muni de cornes.
On surnommera cette mèche le « visage du diable ». Devant la controverse, l’institution a modifié la gravure servant de modèle, si bien qu’un nombre limité de ces billets est demeuré en circulation avant le changement.
Peu importe la coupure, si tu comptes parmi tes vieux billets de banque une de ses versions avec le visage du diable, tu as probablement une petite fortune. Par exemple, le 2 $ de 1954 ayant circulé peut valoir jusqu’à 6 000 $, 13 500 $ s’il n’a pas circulé.
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