Une nouvelle pièce de 1 $ orange et rouge est en circulation au Canada et c'est juste WOW
Bye Bye, le huard!
Garde l’œil ouvert la prochaine fois que tu reçois du change au dépanneur ou à l’épicerie : la Monnaie royale canadienne (MRC) vient de mettre en circulation une toute nouvelle pièce commémorative de 1 $ pour souligner la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada.
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La pièce a été dévoilée en grande pompe ce jeudi 14 mai, directement sur le terrain du stade BC Place à Vancouver, en Colombie-Britannique. C’est d’ailleurs là qu’une partie des 13 matchs de la Coupe du Monde se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet prochain.
Et il faut dire que l’événement a quelque chose d’historique : ce sera la toute première fois que le tournoi masculin se tiendra en sol canadien.
Pour souligner l’occasion, la Monnaie royale canadienne a décidé de lancer une série de pièces commémoratives à l’image de cette compétition sportive d’envergure internationale.
Le revers du nouveau dollar, imaginé par l’artiste canadien Glen Green, ne ressemble d’ailleurs à rien de ce qu’on voit habituellement dans notre monnaie de tous les jours.
Le huard a été troqué par une mosaïque en forme de feuille d’érable dans des tons de rouge et d’orangé, célébrant la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Monnaie royale canadienne (MRC)
Le célèbre huard laisse sa place à une mosaïque en forme de feuille d’érable, déclinée dans des tons de rouge et d’orangé sur les versions colorées.
À gauche de la pièce, on retrouve l’emblème officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, tandis qu’un ballon de soccer en plein mouvement apparaît à droite, juste au-dessus des noms des deux villes hôtes canadiennes : Toronto et Vancouver.
Le tout est encadré par les inscriptions « FIFA WORLD CUP 26 » et « COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26 ».
À l’avers figure, comme à l’habitude, le portrait du roi Charles III, réalisé par l’artiste canadien Steven Rosati.
La Monnaie royale canadienne a produit un total de trois millions de cette pièce commémorative de 1 $. Monnaie royale canadienne (MRC)
La MRC a produit un total de trois millions de ces pièces commémoratives, dont deux millions en version colorée. Le million restant est offert dans une version dorée classique.
Elles feront progressivement leur apparition dans la monnaie courante à mesure que les institutions financières et les commerces renouvelleront leurs stocks de dollars.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
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