Une nouvelle pièce de 1 $ orange et rouge est en circulation au Canada et c'est juste WOW

Bye Bye, le huard!

Une pile de pièces canadiennes.

La Monnaie royale canadienne lance une pièce commémorative de 1 $ célébrant la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Labrynthe | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Garde l’œil ouvert la prochaine fois que tu reçois du change au dépanneur ou à l’épicerie : la Monnaie royale canadienne (MRC) vient de mettre en circulation une toute nouvelle pièce commémorative de 1 $ pour souligner la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada.

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La pièce a été dévoilée en grande pompe ce jeudi 14 mai, directement sur le terrain du stade BC Place à Vancouver, en Colombie-Britannique. C’est d’ailleurs là qu’une partie des 13 matchs de la Coupe du Monde se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet prochain.

Et il faut dire que l’événement a quelque chose d’historique : ce sera la toute première fois que le tournoi masculin se tiendra en sol canadien.

Pour souligner l’occasion, la Monnaie royale canadienne a décidé de lancer une série de pièces commémoratives à l’image de cette compétition sportive d’envergure internationale.

Le revers du nouveau dollar, imaginé par l’artiste canadien Glen Green, ne ressemble d’ailleurs à rien de ce qu’on voit habituellement dans notre monnaie de tous les jours.

Le revers de la pi\u00e8ce comm\u00e9morative de la Monnaie royale canadienne (MRC) c\u00e9l\u00e9brant la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le huard a été troqué par une mosaïque en forme de feuille d’érable dans des tons de rouge et d’orangé, célébrant la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Monnaie royale canadienne (MRC)

Le célèbre huard laisse sa place à une mosaïque en forme de feuille d’érable, déclinée dans des tons de rouge et d’orangé sur les versions colorées.

À gauche de la pièce, on retrouve l’emblème officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, tandis qu’un ballon de soccer en plein mouvement apparaît à droite, juste au-dessus des noms des deux villes hôtes canadiennes : Toronto et Vancouver.

Le tout est encadré par les inscriptions « FIFA WORLD CUP 26 » et « COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26 ».

À l’avers figure, comme à l’habitude, le portrait du roi Charles III, réalisé par l’artiste canadien Steven Rosati.

L\u2019avers d\u2019une pi\u00e8ce de 1 $, avec la face du roi Charles III. La Monnaie royale canadienne a produit un total de trois millions de cette pièce commémorative de 1 $. Monnaie royale canadienne (MRC)

La MRC a produit un total de trois millions de ces pièces commémoratives, dont deux millions en version colorée. Le million restant est offert dans une version dorée classique.

Elles feront progressivement leur apparition dans la monnaie courante à mesure que les institutions financières et les commerces renouvelleront leurs stocks de dollars.



La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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