Voyage aux États-Unis : Le Canada a un avertissement en vue de la Coupe du monde de la FIFA
Le moment d'une vie pourrait bien se transformer en cauchemar!
Si tu planifies voyager aux États-Unis cet été pour assister à la Coupe du monde de la FIFA 2026, sache que le gouvernement du Canada a émis un récent avertissement pour la santé des voyageurs et voyageuses à destination du pays de l’Oncle Sam. Une personne avertie en vaut deux, comme le dit le dicton.
À lire également : Avertissements de voyage : 7 destinations touristiques populaires visées par le Canada
Pour le petit rappel, la coupe du monde de la FIFA 2026, la grand-messe du soccer (ou du football, c’est selon) prendra place dans 16 villes à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique, du 11 juin au 19 juillet prochain.
L’avis en question a été mis à jour le 26 janvier dernier et comprend désormais des directives précises pour les Canadiennes et Canadiens qui se rendront aux États-Unis cet été, alors qu’un tournoi mondial de soccer se tiendra dans 16 villes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Selon l’avis les personnes qui voyagent aux États-Unis sont invitées à repérer à l’avance les établissements de santé, à bien noter les coordonnées d’urgence des bureaux canadiens à l’étranger et à demeurer attentives à leur état de santé.
Si des symptômes apparaissent pendant ou après un séjour, il est recommandé de porter un masque, de réduire les contacts avec les autres et d’informer les professionnelles et professionnels de la santé de ses symptômes ainsi que de son historique de voyage, dit-on.
L’avis insiste également sur l’importance d’être bien préparé en cas d’urgence, rappelant que les grands rassemblements augmentent le risque de blessures accidentelles, notamment lors de mouvements de foule. Avec la Coupe du monde de soccer, des millions de personnes sont attendues et les risques liés aux foules seront accrus tout au long de l’événement.
Voici les villes américaines qui accueilleront des joutes de soccer, lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
- Atlanta, Géorgie
- Boston, Massachusetts
- Dallas, Texas
- Houston, Texas
- Kansas City, Missouri
- Los Angeles, Californie
- Miami, Floride
- New York, New York
- Philadelphie, Pennsylvanie
- San Francisco, Californie
- Seattle, Washington
MTL Blog
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
