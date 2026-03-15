J'ai utilisé l'aspirateur «dupe» de Dyson sur Amazon durant 2 mois : voici le verdict
Est-ce qu'il vaut le prix?
À la mi-janvier, je publiais un premier texte après avoir testé pendant environ deux semaines l’aspirateur-balai sans fil MQDXE, un produit très populaire sur Amazon Canada qui ressemble beaucoup aux modèles Dyson, mais vendu à une fraction du prix, soit moins de 130 $ lors des fréquents rabais. Après mes premiers essais, j’avais été plutôt surprise par ses performances pour le ménage quotidien, surtout compte tenu de son coût largement inférieur à celui des aspirateurs de la marque bien connue.
Voici l'article avec les détails de ce premier test : J'ai commandé l'aspirateur «dupe» de Dyson vendu plus de 10000X sur Amazon: voici mon avis
Mais un bon premier test ne dit pas toujours tout. Après maintenant près de deux mois d’utilisation régulière dans ma maison, je peux mieux juger de sa durabilité et de ses limites. Voici donc mon verdict après plusieurs semaines de ménage : est-ce que cet aspirateur vaut toujours la peine selon moi?
L'aspirateur-balai sans fil MQDXE à vendre sur Amazon Canada pour 169,99 $. Amazon Canada
L'aspirateur-balai sans fil « MQDXE » sur Amazon
L’aspirateur-balai sans fil MQDXE est vendu avec plusieurs accessoires, dont un tube télescopique, deux filtres de rechange, un embout standard, deux embouts de précision, un crochet de nettoyage et un support mural avec sa quincaillerie.
L’appareil propose trois niveaux de puissance et une autonomie annoncée allant jusqu’à 50 minutes en mode faible, ou environ 20 minutes à puissance maximale. Une brosse anti-nœuds améliorée vise à limiter les emmêlements, tandis qu’une lumière intégrée à l’embout principal aide à repérer la poussière dans les zones plus sombres.
Selon sa description, sa puissance d’aspiration de 550 W permettrait de nettoyer en profondeur les planchers et les tapis, même ceux à poils longs, tout en aspirant les traces du quotidien comme les poils d’animaux, les débris et certaines saletés incrustées.
À titre comparatif, le Dyson V8 Origine proposé sur Amazon dans une gamme de prix similaire inclut un seul accessoire et annonce jusqu’à 40 minutes d’autonomie.
Retour sur mon expérience à la maison lors du premier essai
Les parties séparées de l'aspirateur-balai sans fil MQDXE.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Après deux semaines d’utilisation pour nettoyer les deux étages de ma maison lors de mon test initial, j’ai été agréablement surprise par cet aspirateur, alors que mes attentes étaient plutôt modestes au départ. J’ai particulièrement apprécié sa légèreté et sa maniabilité, ainsi que sa polyvalence puisqu’il peut être utilisé autant comme aspirateur-balai que comme aspirateur à main. Le tube ajustable, l’affichage du pourcentage de batterie, sa capacité à se tenir debout sans appui et le fait de ne pas devoir maintenir le bouton enfoncé pour qu'il aspire m'ont satisfaite lors de ce court essai.
Je l’ai trouvé très efficace pour le ménage quotidien, mais il est important de noter que ce n’est pas l’outil idéal pour un grand ménage en profondeur, et que je le recommandais donc surtout comme un bon remplacement au balai pour rendre le ménage du quotidien plus rapide et simple.
Mon expérience après deux mois d'utilisation
Bonne nouvelle : mon impression initiale n'a pas été changée par une utilisation prolongée. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise, alors que l'aspirateur offre exactement ce qu'il propose et peut même offrir une aspiration plus intense pour un nettoyage plus en profondeur, mais avec une limite d'efficacité (si tu as échappé plein de farine sur un tapis très poilu, il va te falloir des renforts) et d'autonomie.
Avec son bas prix, je me demandais s'il allait mourir entre mes mains après seulement quelques utilisations, et je suis soulagée de pouvoir dire qu'il fonctionne encore très bien... à condition de l'entretenir comme il se doit.
Je l'avoue : le fait d'être dans l'obligation de nettoyer les outils qui me servent à faire le ménage m'irrite beaucoup, et avec cet aspirateur, ma négligence ne passe pas.
Alors que j'étais bien heureuse de mon achat un mois et demi plus tard, l'appareil, qui avait toujours une autonomie d'environ 30 minutes à une heure selon l'utilisation, qui ne m'avait jamais lâché par surprise en plein ménage, qui pouvait éclairer la poussière dans les coins sombres et qui était si facile à manier, a perdu beaucoup de puissance d'aspiration.
Le réservoir de l'aspirateur-balais vendu sur Amazon.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Après avoir vidé le réservoir, il ne fonctionnait pas mieux, et pire : même si la suction fonctionnait un peu, une fois éteint, toute la poussière et les résidus aspirés retombaient sur mon plancher. C'est en retirant le réservoir pour la première fois depuis son acquisition que j'ai vu que le filtre avait besoin d'être changé, et qu'un amas de poussière bloquait la section intérieure du filtre (la section métallique sur l'image ci-haut), ainsi que le conduit. Bonus : il vient avec trois filtre, donc même pas besoin d'attendre que celui plein de saletés soit sec pour continuer de l'utiliser.
Bref, tout était ma faute et après avoir nettoyé le tout comme le recommandent les instructions, il fonctionnait comme au premier jour!
Je le recommande donc toujours, alors qu'il répond à toutes mes attentes pour un usage quotidien dans une maison de quatre personnes avec beaucoup de dégâts et de va-et-vient. Si le seul bémol est de devoir en prendre soin une fois par mois, je reste très satisfaite!
L'aspirateur-balai sans fil MQDXE sur Amazon
Prix : En rabais à 128,77 $
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