12 des meilleurs rabais de la vente du printemps d’Amazon allant jusqu’à 61 %
À toi les aubaines!
La grande vente de printemps d’Amazon Canada est officiellement commencée. Jusqu’au 31 mars, plusieurs produits populaires voient leur prix chuter, alors que ce soit pour renouveler des essentiels ou simplement en profiter pour payer moins cher sur des trouvailles que tu avais à l’œil, c'est le temps d'en profiter.
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On voit des réductions importantes dans plusieurs catégories, de la techno aux articles pour la maison, en passant par les produits de beauté et pour le quotidien. Certains prix sont parmi les plus bas de la saison, ce qui en fait une bonne occasion de faire des achats réfléchis sans exploser ton budget. Voici ceux qui retiennent notre attention en ce moment.
Multi-styler Airwrap Origin - Dyson
Dyson Airwrap Origin avec technologie de coiffage sans chaleur extrême en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 549,99 $
Prix en solde : 349,99 $
Rabais : 36 % (Réduction de 200 $)
C’est le genre d’appareil qu’on voit souvent passer, mais beaucoup moins souvent avec 200 $ de rabais. Le Airwrap de Dyson est présenté comme permettant de coiffer, boucler et lisser les cheveux en utilisant un flux d’air contrôlé plutôt que de la chaleur extrême, ce qui aide à limiter les dommages. Avec ses différents réglages et embouts, il s’adapte à plusieurs styles sans multiplier les outils, ce qui peut simplifier la routine, surtout si tu veux un résultat soigné sans passer trop de temps devant le miroir.
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Huile de douche nettoyante Atoderm de 1 L - Bioderma
Huile de douche Bioderma Atoderm nourrissante pour visage et corps en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 31,99 $
Prix en solde : 23,99 $
Rabais : 25 % (Réduction de 8 $)
Si ta peau tiraille après la douche, ce type de nettoyant peut vraiment changer la donne, et le rabais le rend encore plus intéressant à essayer. Cette huile lavante est conçue pour nettoyer en douceur tout en aidant à nourrir la peau sèche ou sensible, sans effet décapant. Elle laisse une sensation plus confortable et hydratée après usage, ce qui en fait un bon choix pour une routine quotidienne, autant pour le corps que le visage.
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Parure de lit 4 pièces respirante et infroissable - CGK Unlimited
Parure de lit 4 pièces CGK Unlimited douce et respirante en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 64,99 $
Prix en solde : 25,49 $
Rabais : 61 % (Réduction de 39,50 $)
Changer ses draps pour quelque chose de plus confortable sans payer trop cher, c’est exactement le genre de deal qui vaut la peine, surtout avec plus de 60 % de rabais. Cet ensemble comprend tout le nécessaire pour un lit complet, avec un tissu doux, respirant et facile d’entretien qui reste agréable nuit après nuit. Il existe en plusieurs couleurs et grandeurs, mais le rabais affiché ici concerne le modèle blanc en format grand lit.
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Mascara Lash Sensational Sky High lavable très noir - Maybelline New York
Mascara Maybelline Sky High volumisant et allongeant en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 17,99 $
Prix en solde : 10,55 $
Rabais : 41 % (Réduction de 7,44 $)
Ce mascara est actuellement #1 des meilleurs vendeurs dans la catégorie de ce produit de beauté sur Amazon, avec plus de 5 000 achats en un seul mois, ce qui en dit long sur sa popularité. Sa formule est conçue pour allonger et donner du volume sans alourdir les cils, avec une brosse flexible qui aide à bien les séparer de la racine jusqu’aux pointes. Tu peux donc profiter de ce bas prix pour l'essayer!
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Cafetière K-Elite - Keurig
Cafetière Keurig K-Elite programmable en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 249,99 $
Prix en solde : 169,99 $
Rabais : 32 % (Réduction de 80 $)
Si tu veux simplifier tes matins sans sacrifier le goût, cette cafetière coche pas mal toutes les cases. Elle permet de préparer plusieurs formats de tasse, du petit café rapide au grand format, et inclut même un mode pour café glacé et une option d’infusion plus forte pour ajuster l’intensité. Le grand réservoir d’eau évite de le remplir constamment et la préparation prend moins d’une minute, ce qui en fait un choix pratique pour les journées pressées.
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Aspirateur balai sans fil Vertex Pro - Shark
Aspirateur balai sans fil Shark Vertex Pro avec forte puissance et autonomie en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 491,99 $
Prix en solde : 279,99 $
Rabais : 43 % (Réduction de 212 $)
Ce modèle se distingue par une puissance qui se veut comparable à un aspirateur pleine taille tout en restant sans fil, avec une autonomie pouvant atteindre 60 minutes. Sa technologie DuoClean PowerFins capterait autant les poussières fines que les débris plus volumineux en un seul passage, et le rouleau autonettoyant serait particulièrement utile pour les poils d’animaux. L’écran IQ permet de suivre les performances en temps réel, tandis que la baguette MultiFLEX est conçue pour faciliter le nettoyage sous les meubles et dans les zones difficiles d’accès. Il peut aussi se transformer en aspirateur à main pour les petits nettoyages rapides.
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Casque Bluetooth Q20i - Soundcore par Anker
Casque Soundcore Q20i avec réduction de bruit et longue autonomie en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 99,99 $
Prix en solde : 45,10 $
Rabais : 55 % (Réduction de 54,89 $)
Proposant une réduction active du bruit capable de diminuer jusqu’à 90 % des sons ambiants, un son riche avec des basses marquées grâce à ses haut-parleurs de 40 mm, ainsi qu’une autonomie pouvant atteindre 40 heures avec l’ANC activé, ce casque pourrait t'intéresser avec son prix situé sous la barre des 50 $. La connexion Bluetooth permet de basculer facilement entre deux appareils, et l’application dédiée donne accès à plusieurs réglages audio personnalisables. Avec plus de 2 000 achats au cours du dernier mois et une place parmi les choix populaires, c’est clairement un modèle très en demande en ce moment.
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Machine à crème glacée CREAMi - Ninja
Machine Ninja CREAMi pour crème glacée, sorbets et milkshakes en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 299,99 $
Prix en solde : 179,99 $
Rabais : 40 % (Réduction de 120 $)
Cette machine te permet de transformer des ingrédients du quotidien en desserts glacés maison, que ce soit de la crème glacée, du gelato, des sorbets ou même des bols de smoothie. Elle propose sept programmes à une touche pour ajuster automatiquement la texture selon ce que tu veux préparer, et son système Creamerizer vient broyer et mélanger les préparations pour un résultat lisse en quelques minutes et permet aussi de personnaliser tes recettes avec des ajouts comme des fruits, du chocolat ou des noix.
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Gobelet isotherme Quencher H2.0 - Stanley
Gobelet Stanley Quencher H2.0 isotherme avec grande capacité en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 52 $
Prix en solde : 30,43 $
Rabais : 41 % (Réduction de 21,57 $)
Conçu pour te suivre toute la journée, ce gobelet de marque tendance offre une capacité de 887 ml et une isolation sous vide qui garde les boissons froides ou chaudes pendant des heures. Son couvercle FlowState à trois positions permet de choisir entre paille, ouverture pour boire ou fermeture complète pour éviter les fuites, tandis que la poignée facilite le transport au quotidien. Fabriqué en acier inoxydable sans BPA, il est durable et passe même au lave-vaisselle, ce qui simplifie l’entretien. Plusieurs formats et couleurs sont offerts selon tes préférences, mais seulement quelques-uns sont en rabais.
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Kit de test ADN + traits - AncestryDNA
Kit AncestryDNA pour découvrir ses origines et traits génétiques en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 154 $
Prix en solde : 79 $
Rabais : 49 % (Réduction de 75 $)
Ce kit permet d’explorer tes origines dans plus de 2 600 régions du monde tout en découvrant plus de 40 traits génétiques liés à ton apparence, tes sens ou encore certaines préférences. Le processus est simple, tu actives ton kit en ligne, envoies ton échantillon et reçois tes résultats détaillés en quelques semaines. Il permet aussi de retrouver des correspondances avec des membres de ta famille et d’en apprendre davantage sur ton histoire familiale. L’ensemble est conçu avec des mesures de sécurité pour protéger tes données et te donner le contrôle sur tes informations personnelles.
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Brosse à dents électrique série 3 – Oral-B
Brosse à dents électrique Oral-B iO série 3 rose azalée en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 166,56 $
Prix en solde : 99 $
Rabais : 41 % (Réduction de 67,56 $)
Passer d’une brosse manuelle à un modèle électrique comme celui-là, ça peut vraiment changer la routine sans la compliquer. La iO série 3 mise sur un nettoyage plus précis avec trois modes selon les besoins, un capteur de pression pour éviter de brosser trop fort et une minuterie intégrée pour aider à respecter le deux minutes recommandé. Avec ses deux têtes incluses et son format rechargeable, c’est un bon achat pour quelqu’un qui veut améliorer son brossage au quotidien sans tomber dans un modèle trop compliqué ou hors de prix.
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Machine à café et espresso Vertuo - Nespresso
Machine à café et espresso Nespresso Vertuo chrome en rabais durant la grande vente du printemps.
Prix régulier : 239,99 $
Prix en solde : 139 $
Rabais : 42 % (Réduction de 100,99 $)
Envie d’un café qui goûte vraiment comme au café du coin sans quitter ton chez-toi? Cette machine Nespresso Vertuo fait le travail en un seul bouton, avec une extraction adaptée automatiquement grâce à la technologie Centrifusion. Tu peux préparer plusieurs formats, de l’espresso au café allongé, et même te faire des boissons glacées ou des lattés à la maison. Le réservoir d’eau de 1,18 L évite de le remplir trop souvent, et le temps de chauffe rapide est parfait pour les matins pressés. Bonus intéressant, un assortiment de capsules est inclus pour tester différents cafés dès le départ.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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