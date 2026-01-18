J'ai commandé l'aspirateur «dupe» de Dyson vendu plus de 10000X sur Amazon: voici mon avis
On voulait savoir s'il vaut VRAIMENT le hype.
De nos jours, lorsqu’on part à la recherche d’un dupe, le site de vente en ligne Amazon Canada fait définitivement partie des adresses qui valent une visite. Véritable caverne d’Ali Baba, ce détaillant offre de tout, des vêtements à l’électronique, en passant par les aliments et les bijoux. Histoire de savoir ce qui vaut réellement la peine parmi l’énorme offre disponible, la section des meilleurs vendeurs donne une bonne idée d’où investir ton argent, et un produit qui ressemble drôlement aux populaires aspirateurs-balais Dyson sans fil figure en deuxième place du classement des articles les plus populaires dans la catégorie « Maison ».
Avec une note de 4,1 étoiles sur 5 après plus de 4 000 avis et plus de 10 000 exemplaires vendus au cours du dernier mois en un mois, le prix de l'aspirateur-balai sans fil « MQDXE » à rabais à 128 $ (plutôt que le prix régulier suggéré qui peut aller jusqu'à 499,99 $ ) fait lever les sourcils... Surtout lorsqu’on le compare aux aspirateurs sans fil Dyson, qui coûtent entre 400 $ et plus de 1 000 $ selon le modèle.
Ayant moi-même été propriétaire d'un Dyson V8 Origin qui a récemment rendu l’âme, j’étais à la recherche d’un remplacement et j’ai osé faire le saut : je me suis procuré ce dupe potentiel afin de voir s’il s’agit réellement d’une aubaine ou simplement d’une bébelle décevante qui ne vaut même pas son « petit » prix.
L'aspirateur-balai sans fil MQDXE à vendre sur Amazon Canada pour 169,99 $. Amazon Canada
L'aspirateur-balai sans fil « MQDXE » sur Amazon
Selon sa description, l’aspirateur-balai sans fil MQDXE propose une puissance d’aspiration de 550 W, qui permettrait un nettoyage en profondeur des tapis, incluant ceux à poils longs, ainsi que des planchers. Il serait en mesure d’aspirer les traces du quotidien, comme les poils d’animaux et les débris, mais aussi les saletés incrustées.
L’appareil offre trois niveaux d’intensité, avec une autonomie annoncée de 50 minutes en mode faible et d’environ 20 minutes à puissance maximale. Une brosse anti-nœuds améliorée préviendrait la plupart des emmêlements, tandis qu’une lumière intégrée à l’embout principal permet de repérer la poussière dans les coins plus sombres.
L’ensemble comprend l’aspirateur, un tube télescopique, deux filtres de rechange, un embout standard et deux embouts de précision, un crochet de nettoyage ainsi qu’un support mural accompagné de sa quincaillerie.
À titre comparatif, l'offre pour le Dyson V8 Origine sur Amazon, qui est le plus proche en termes de prix, vient avec un seul attachement et propose jusqu'à 40 minutes d'autonomies.
Mon expérience à la maison
Les parties séparées de l'aspirateur-balai sans fil MQDXE.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Malgré le nombre d’achats et les commentaires laissés par les internautes, j'avais tout de même des réserves et des attentes plutôt modérées envers cet item. Maintenant que je l’ai utilisé à quelques reprises pour nettoyer les deux étages de ma maison, je peux dire que je n’ai pas été déçue, et que j’ai même été agréablement surprise par certains aspects de cet appareil ménager.
Tout comme le modèle Dyson que je possédais auparavant, son côté deux-en-un a tout pour plaire. On peut l’utiliser autant comme aspirateur-balai que comme aspirateur à main, ce qui est très pratique pour retirer les toiles d’araignée au plafond, mais aussi pour nettoyer la voiture ou d’autres espaces plus restreints. Il offre également la possibilité d’ajuster le tube à différentes longueurs, ce qui le rend confortable à utiliser dans plusieurs situations.
L’un des éléments qui m’a le plus surprise après avoir déballé et assemblé l’aspirateur a été sa légèreté. Étant habituée à utiliser un Dyson, j’ai trouvé que ce modèle était encore plus léger, mais sans jamais donner l’impression d’être fragile ou cheap. Au contraire, il est facile à manipuler, agréable à manier et glisse de façon très fluide sur les différentes surfaces.
L'aspirateur-balai sans fil MQDXE qui affiche le pourcentage de la batterie.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Un autre aspect que j’ai particulièrement apprécié est l’affichage du pourcentage de batterie directement sur l’aspirateur. Savoir exactement combien de temps il me restait avant de devoir le recharger était très rassurant, surtout que cette option n’était pas offerte sur mon ancien Dyson, qui avait tout de même six ans.
De plus, contrairement à celui que j’utilisais, cet aspirateur ne nécessite pas de maintenir le bouton enfoncé en continu pour fonctionner. Il suffit d’appuyer une fois pour le démarrer, puis une seconde fois pour l’arrêter : un détail qui peut sembler banal, mais que mes poignets, qui ont connu de meilleurs jours, ont grandement apprécié.
Est-ce que ça vaut l'achat?
J’ai trouvé qu’il s’agissait d’un aspirateur idéal pour le nettoyage quotidien. L’entretien plus ou moins superficiel des deux étages de ma maison m’a pris environ 30 minutes et, pour cette utilisation, je suis passée de 100 % à 25 % de batterie, en utilisant principalement le mode moyen. L’autonomie annoncée de 50 minutes en mode faible et d’environ 20 minutes au niveau le plus élevé semble donc bien correspondre à la réalité.
Cela dit, pour un ménage en profondeur ou pour venir à bout de grosses saletés, ce n’est clairement pas l’outil à privilégier. Dans ce cas, un aspirateur plus traditionnel et plus puissant serait préférable, assure-toi donc d'avoir des attentes raisonnables pour un aspirateur-balai avant de faire ton achat.
Pour ce qui est des tapis, j'ai pu passer sur ceux à poil court plus rigide sans problème, mais celui à fibres plus longues et à la base plus malléables ne cessait de se faire aspirer, j'ai donc abandonné le projet.
L'aspirateur MQDXE qui aspire un tapis malléable.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Je le recommanderais plutôt comme un excellent remplacement au balai, afin de rendre le ménage du quotidien plus simple, plus rapide et moins contraignant.
Bref, si tu recherches une alternative plus performante qu’un simple balai pour gagner du temps au quotidien, je pense sincèrement que cet aspirateur pourrait répondre à tes attentes, surtout à ce prix.
L'aspirateur-balai sans fil MQDXE sur Amazon
Prix : En rabais à 128,78 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
