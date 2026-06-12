6 destinations dans le Sud visées par des avertissements de voyage du gouvernement du Canada
Il n'y a pas que du soleil dont tu dois te protéger dans le Sud!
Si tu veux quitter la chaleur et l'humidité du Québec pour celle d'une destination soleil prisée des voyageurs et voyageuses, sache que plusieurs pays dans le sud sont actuellement visés par des avertissements de voyage du gouvernement du Canada, tantôt depuis longtemps, tantôt depuis tout récemment.
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Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement du Canada met régulièrement à jour ses conseils aux voyageurs afin d'aider la population à mieux préparer ses déplacements à l'étranger.
Ottawa classe les pays selon une échelle en quatre niveaux : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d'une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Le niveau dépend de plusieurs critères, qu'il soit question de criminalité, d'instabilité politique, de catastrophes naturelles ou de menaces terroristes.
Il est toutefois important de préciser qu'une mise à jour des « Conseils aux voyageurs » ne signifie pas nécessairement qu'un nouveau risque est apparu ou que la situation s'est détériorée. Dans certains cas, les changements peuvent refléter une amélioration de la situation ou l'ajout de précisions.
Pour cette liste, Narcity Québec s'est intéressé aux pays faisant actuellement l'objet d'un avis de « grande prudence ». Si tu es une personne dite visuelle, sache que chaque fiche comprend une carte indiquant les régions à risque selon le code de couleur utilisé par le gouvernement canadien.
Bolivie
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
En raison de tensions politiques et sociales, de manifestations fréquentes entrainant des barrages routiers à travers le pays, Ottawa recommande aux voyageurs et voyageuses de faire preuve d'une « grande prudence » en Bolivie.
Le gouvernement du Canada conseille d'éviter tout voyage dans la région de Chapare, dans le département de Cochabamba, en raison d'une situation sécuritaire instable, de troubles civils, d'un sentiment hostile envers les personnes étrangères ainsi que de risques liés au trafic de drogue, aux enlèvements et à l'extorsion.
Les déplacements non essentiels sont aussi déconseillés dans le département de La Paz, où des affrontements, parfois violents, et des barrages routiers fréquents peuvent perturber les déplacements.
Ottawa signale également des risques de vols, de fraudes, d'enlèvements éclair et d'agressions sexuelles dans certaines situations.
Pour consulter l'ensemble des recommandations visant la Bolivie, c'est par ici.
Colombie
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
En raison d'un niveau élevé de criminalité, le gouvernement du Canada recommande aux voyageurs et voyageuses de faire preuve d'une « grande prudence » lors d'un séjour en Colombie.
Ottawa déconseille tout voyage non essentiel dans plusieurs secteurs du pays, notamment les départements d'Arauca, de Caquetá, de Cauca, de Cesar, de Chocó et de Norte de Santander, ainsi que dans le port de Tumaco et la ville de Buenaventura. Les déplacements non essentiels sont également déconseillés dans plusieurs autres régions.
Aussi, une mise à jour de la réglementation migratoire colombienne en février dernier fait en sorte que les personnes en provenance du Canada doivent payer des frais de contrôle et vérification migratoire à leur arrivée en Colombie ou avant leur vol.
Le montant demandé est de 270 000 pesos colombiens par personne, soit un peu moins de 110 $ canadiens.
Pour en savoir plus sur les conseils pour la Colombie, c’est par ici.
République dominicaine
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence
Selon les autorités canadiennes, les actes criminels demeurent fréquents dans le pays, y compris dans les zones touristiques comme les hôtels, les centres de villégiature, les plages et les réseaux de transport collectif. Les personnes en voyage figurent souvent parmi les principales cibles.
Le gouvernement recommande notamment de limiter les déplacements en solitaire après la tombée du jour, particulièrement dans les endroits moins achalandés. Une prudence supplémentaire est également recommandée à proximité de la frontière avec Haïti, car les conditions de sécurité y sont « très imprévisibles ».
Pour en savoir plus sur les conseils pour la République dominicaine, c'est par ici
Mexique
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Il y aura du monde à la messe, avec la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui a pris son coup d'envoi dans les derniers jours. Ottawa a mis en ligne une page spéciale à l'intention des voyageurs et voyageuses qui comptent se rendre au pays de Frida Kahlo pour vivre la fièvre du soccer, mais également aux États-Unis, qui accueille plusieurs joutes.
Sinon, en général, les autorités mettent en garde contre différents actes criminels qui demeurent fréquents dans le pays. Dans plus d'une vingtaine d'États mexicains, le gouvernement déconseille tout voyage non essentiel, en raison de la présence du crime organisé et du niveau de violence.
Parmi les secteurs visés figurent les États du Chiapas, de Colima, de Guanajuato, de Guerrero, de Sinaloa, de Tamaulipas et de Zacatecas, à l'exception de la ville du même nom.
Certaines zones du Chihuahua, à l'exception de la ville de Chihuahua, du Nuevo León, sauf Monterrey, ainsi que le parc national Lagunas de Zempoala, dans l'État de Morelos, font également l'objet de cette recommandation.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Mexique, c'est par ici
Costa Rica
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
On y recommande de faire preuve d'une « grande prudence » en raison de la criminalité. Les vols à la tire, les vols de sacs à main, les cambriolages et les vols de véhicules sont fréquents, particulièrement dans les zones touristiques, les transports en commun, les hôtels et certains secteurs populaires de San José.
Les personnes en voyage sont souvent ciblées par des groupes organisés qui utilisent diverses techniques de distraction pour s'emparer de leurs effets personnels, indique le gouvernement.
Ottawa signale également des crimes violents, dont des vols à main armée et des agressions, ainsi que des risques de fraude bancaire et de drogues versées à l'insu des victimes dans des boissons ou des aliments. Des agressions sexuelles ont aussi été rapportées, notamment dans certaines stations balnéaires et à bord de taxis.
Pour consulter l'ensemble des recommandations visant le Costa Rica, c'est par ici.
Brésil
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Les vols, les agressions, les vols à main armée et les détournements de véhicule sont fréquents, note Ottawa, notamment à Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife et Fortaleza.
Les touristes sont régulièrement ciblé.e.s, y compris dans les secteurs les plus populaires et sur les plages.
Les déplacements non essentiels sont déconseillés dans plusieurs zones frontalières en raison des activités liées au trafic de drogue et à la contrebande.
Pour consulter l'ensemble des recommandations visant le Brésil, c'est par ici.
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