9 activités GRATUITES à Montréal pour un mois d'août festif
Ton mois s'annonce WOW!
Même si l'été file à toute vitesse, le mois d'août est loin d'avoir dit son dernier mot. Entre festivals gourmands, spectacles en plein air, concerts, soirées dansantes et activités gratuites pour toute la famille, Montréal déborde encore de choses à faire pour profiter des belles journées... sans dépenser un sou.
À lire également : Un parcours lumineux de 1,5 km avec des dinosaures et un labyrinthe ouvre à Montréal cet été
Que tu aies envie de découvrir une nouvelle culture, de chanter à tue-tête, de danser sous les étoiles ou simplement de passer une belle journée dehors, la métropole a de quoi remplir ton agenda. Voici des activités gratuites à ne pas manquer pour savourer les derniers grands moments de l'été en août.
Plonge dans la culture de l'Orient
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du 13 au 16 août 2026
Adresse : Quai de l’Horloge du Vieux-Port, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant quatre jours, le Quai de l'Horloge du Vieux-Port se transforme en véritable carrefour des cultures orientales avec des spectacles gratuits, de la danse, de la musique, des ateliers, des démonstrations artisanales et des kiosques gourmands. Tu pourras aussi assister au tout premier concours Miss Dance Orientalys, découvrir des traditions venues d'une foule de pays et profiter d'une ambiance festive qui se prolonge du jour jusqu'en soirée.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Aller aux festivités de Fierté Montréal
Prix : Plusieurs événements gratuits, certains sont payants
Quand : Du 31 juillet au 9 août 2026
Adresse : Plusieurs lieux à Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : En août, Fierté Montréal transforme la ville avec une programmation qui va bien au-delà de la parade. Au menu : spectacles gratuits, performances drag, karaoké géant, concerts, activités communautaires et une foule d'événements qui célèbrent les communautés 2SLGBTQIA+. Le point culminant des festivités reste le Défilé de la Fierté, le 9 août, sur le boulevard René-Lévesque, où des milliers de personnes se rassemblent pour célébrer la diversité sous le thème « Brillons ensemble! ».
Accessibilité : Accessible pour les personnes à mobilité réduite, non ou semi-voyantes, sourdes et malentendantes (LSQ), aux poussettes et plus encore
Découvre la mode québécoise au Festival M.A.D
Prix : Gratuit (sauf les Grandes rencontres M.A.D. Pro et les after-partys)
Quand : Du 20 au 23 août 2026
Adresse : Quartier des spectacles – 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Festival M.A.D. est de retour avec quatre jours de mode, d'arts, de musique et de créativité au cœur du Quartier des spectacles. Au programme : défilés de designers d'ici, performances artistiques, conférences, boutiques éphémères et rencontres avec des créateurs et créatrices. C'est l'occasion parfaite de découvrir les nouvelles tendances, magasiner des trouvailles locales et profiter d'une ambiance ultra festive, le tout gratuitement.
Accessibilité : Toutes les zones du festival sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, sauf la terrasse M.A.D. (zone VIP).
Découvrir le Carnaval de l'OSM en famille
Prix : Gratuit (billet requis, disponible dès le 25 juillet à midi)
Quand : 8 août 2026, de 19 h à 19 h 45
Adresse : Théâtre de Verdure – 3939, av. du Parc-La Fontaine, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L'Orchestre symphonique de Montréal propose un concert jeunesse gratuit où de drôles d'insectes prennent vie en musique. À travers l'œuvre Le carnaval des insectes du compositeur québécois Maxime Goulet, les enfants découvrent les différents instruments de l'orchestre dans une ambiance ludique, festive et parfaite pour une sortie en famille sous les étoiles.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite
Écouter un concert avec crème glacée gratuite
Prix : Gratuit
Quand : 15 août 2026, de 14 h à 15 h 15
Adresse : Place du Village – 1114, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Laisse-toi transporter par des madrigaux italiens de la Renaissance interprétés en plein air par les musicien.ne.s du Studio de musique ancienne de Montréal. En plus du concert, des crèmes glacées artisanales des Givrés seront offertes gratuitement, avec des saveurs comme citron, vanille et pistache.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Assister au spectacle de Flip Fabrique
Prix : Gratuit
Quand : 16 août 2026 à 19 h
Adresse : Parc des Rapides – 7770, boul. LaSalle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La troupe québécoise Flip Fabrique débarque à LaSalle avec VACANCES, un spectacle de cirque gratuit qui promet acrobaties, humour et moments spectaculaires. Installe-toi dans le parc avec tes proches pour profiter d'une soirée en plein air qui plaira autant aux enfants qu'aux adultes.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Profiter du Red Hot Revolution Fest
Prix : Gratuit
Quand : 22 août 2026, de 13 h à 23 h
Adresse : Parc Raymond-Préfontaine – 3100, rue Hochelaga, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Red Hot Revolution Fest transforme Hochelaga en véritable célébration de la culture jamaïcaine avec une journée de reggae, de dancehall et de musique roots. Des artistes de Montréal et de Toronto monteront sur scène, tandis que de la nourriture sera offerte sur place dans une ambiance conviviale et familiale. C'est l'occasion parfaite de danser, découvrir la culture caribéenne et profiter des bonnes vibrations tout au long de la journée.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Aller à une « Fiesta Latina »
Prix : Entrée gratuite, nourriture et boissons à vendre sur place
Quand : Les 21 et 22 août 2026, de 16 h à 23 h
Adresse : Esplanade du Parc olympique – 4141, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant deux jours, l'Esplanade du Parc olympique prend des airs d'Amérique latine avec une foule de food trucks, de musique en direct et d'animations festives. Au menu : tacos croustillants, ceviches frais, arepas généreuses, horchata rafraîchissante et plusieurs autres spécialités venues du Mexique, de la Colombie, du Pérou, du Brésil, de Cuba et d'ailleurs. L'ambiance promet d'être aussi colorée que savoureuse, avec une programmation musicale qui te fera danser entre deux découvertes culinaires.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Participer aux Soirées sur l'avenue du Musée
Prix : Gratuit
Quand : 19 août 2026, de 17 h à 21 h
Adresse : Avenue du Musée - Entre la rue Sherbrooke Ouest et l’avenue du Docteur-Penfield, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Enfile tes bottes de cowboy et joins-toi à une soirée de danse en ligne animée par Cowboy Angel, que tu sois débutant.e ou déjà à l'aise avec les chorégraphies. En plus de bouger au rythme de la musique country, tu pourras participer à un atelier créatif inspiré des œuvres du MBAM pour créer ton propre logo sportif. Un service de bar et des bouchées du Aube Café seront aussi offerts sur place pour compléter l'ambiance.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite.