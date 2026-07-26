Sécurité de la vieillesse : Un versement allant jusqu’à 827$ arrive cette semaine
Il a même été bonifié pour les trois prochains mois. 💰
Cette semaine marque le premier dépôt du nouveau trimestre pour les personnes qui touchent la Sécurité de la vieillesse (SV), administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et la nouvelle est bonne : le montant a été réajusté à la hausse pour tenir compte du coût de la vie.
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Concrètement, le fisc canadien révise les montants de la SV quatre fois par année, soit en janvier, avril, juillet et octobre, selon les variations de l’indice des prix à la consommation.
Le paiement qui s’en vient cette semaine est donc le premier des trois versements bonifiés couvrant tout le trimestre d’été, de juillet à septembre.
Peu importe ce qui se passe avec le coût de la vie, ces montants ne peuvent jamais être revus à la baisse d'un trimestre à l'autre.
La grande majorité des personnes admissibles n'ont absolument rien à faire, puisque l'inscription à la SV se fait automatiquement à partir des informations transmises dans la déclaration de revenus.
Par contre, si tu approches de tes 65 ans et que tu n'as reçu aucune lettre de confirmation de l'ARC, mieux vaut vérifier ton admissibilité toi-même ou présenter une demande, question de ne pas manquer de versements.
D'ailleurs, pour être admissible à la SV, il faut avoir au moins 65 ans. Si tu n'as que 33 ans, tu devras attendre un brin. Si tu habites au Canada, tu dois aussi être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et avoir vécu au pays pendant au moins dix ans depuis l'âge de 18 ans.
Les critères sont plus exigeants pour les personnes qui vivent à l'étranger : elles doivent avoir cumulé au moins 20 ans de résidence au Canada après leurs 18 ans, en plus d'avoir eu la citoyenneté ou la résidence permanente avant leur départ du pays.
Finalement, le montant auquel tu as droit peut varier ou même être éliminé complètement si ton revenu net annuel, toutes sources confondues, dépasse les seuils fixés par le gouvernement fédéral pour ton groupe d'âge.
Quels sont les montants maximaux pour ce trimestre?
Pour la période de juillet à septembre 2026, voici les nouveaux plafonds de la pension :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 751,97 $ par mois, si ton revenu net annuel est sous 152 062 $;
- 75 ans et plus : jusqu'à 827,17 $ par mois, si ton revenu net annuel est sous 157 923 $.
Ces plafonds ne s'appliquent pas automatiquement à tout le monde. Le montant réel que tu reçois dépend de ton âge, de ton revenu et du nombre d'années que tu as vécues au Canada. En temps normal, ton tout premier chèque arrive le mois suivant ton 65e anniversaire.
Quelle est la date du versement de cette semaine?
Le dépôt de la SV pour ce mois-ci sera effectué le 29 juillet. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant suivent exactement le même calendrier.
Consulte la page officielle du gouvernement du Canada pour tous les détails sur les montants et les critères d'admissibilité.
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