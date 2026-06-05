Sécurité de la vieillesse : Voici quand tu recevras jusqu'à 817 $ ce mois-ci
Un montant qui fait une vraie différence dans le budget de bien du monde!
Tu as 65 ans ou plus et tu touches la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)? Un nouveau versement administré par l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'en vient ce mois-ci et, pour plusieurs personnes, le montant peut dépasser les 800 $.
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Pour la plupart des gens, l'inscription se fait automatiquement à partir de la déclaration de revenus. Si tu n'as toujours pas reçu de confirmation d'admissibilité, il vaut mieux faire une demande sans tarder pour ne pas rater des versements auxquels tu as droit.
Le critère de base pour avoir accès à la SV est simple : avoir 65 ans ou plus. Mais il y en a d'autres selon l'endroit où tu vis. Par exemple, si tu résides au Canada, tu dois détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e permanent.e, et avoir habité au pays pendant au moins 10 ans après tes 18 ans.
Si tu habites à l'extérieur du Canada, les exigences sont plus précises : il faut avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente avant de quitter le pays, et y avoir résidé au minimum 20 ans après l'âge de 18 ans.
Le montant reçu peut aussi être réduit, voire récupéré en totalité, si ton revenu net annuel dépasse un certain seuil fixé par le gouvernement fédéral.
Combien peux-tu recevoir en juin 2026?
Les montants en vigueur pour le trimestre d'avril à juin 2026 ont été légèrement indexés. Voici les prestations maximales :
- De 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ par mois (pour un revenu annuel inférieur à 148 451 $);
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,36 $ par mois (pour un revenu annuel inférieur à 154 196 $).
Le premier versement est habituellement émis le mois suivant ton 65e anniversaire.
Quelle est la date du versement de la SV en juin 2026?
Le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour le mois de juin atterrira dans ton compte le 26 juin. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant seront versés à la même date.
Pour plus de détails sur la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
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