Ce coin secret à 4 h 30 de Montréal cache une eau turquoise et c'est digne des tropiques
Un décor bleu qui fait voyager à découvrir cet été! 😍🌊
Difficile de croire qu'un décor aux airs tropicaux qui donne l'impression d'être au bout du monde se trouve si près du Québec. Le parc provincial Darlington dévoile une longue plage de sable doré au bord du lac Ontario, où l'eau peut prendre des teintes turquoise et transparentes qui rappellent certains paysages des Caraïbes. Situé à environ 4 h 30 de Montréal, ce coin encore méconnu offre une belle excuse pour prendre la route et s'évader le temps d'un road trip estival.
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Situé près d'Oshawa, le parc donne un accès direct à une grande plage sablonneuse où on peut passer la journée à relaxer, pique-niquer ou simplement admirer le paysage. Lorsque le ciel est dégagé, les reflets du lac offrent à l'eau une couleur particulièrement impressionnante.
La plage reste néanmoins l'une des grandes attractions du parc. Son vaste espace permet de s'installer confortablement pour relaxer, lire un bon livre ou simplement admirer les couchers de soleil avec une vue dégagée sur l'horizon. Aucun service de surveillance aquatique n'est assuré sur place, il est donc important de garder un œil sur les enfants en tout temps pendant la baignade.
Pour changer de perspective, plusieurs activités nautiques sont aussi accessibles. La baie McLaughlin, plus calme, est idéale pour le canot, le kayak ou le pédalo, autant pour une première sortie que pour explorer les environs au fil de l’eau. Il est également possible d’apporter son propre équipement ou d’emprunter du matériel de pêche grâce au programme TackleShare.
Il faut toutefois garder en tête qu'il s'agit du lac Ontario : l'eau peut être fraîche, même en été, ce qui peut surprendre les personnes qui s'attendent à une température digne des Caraïbes.
Les adeptes de plein air peuvent aussi prolonger leur visite grâce aux différents sentiers du parc. Le sentier Waterfront longe une partie de la rive du lac Ontario, tandis que d’autres parcours permettent de traverser des milieux naturels variés, entre forêts, marais et prairies. Le sentier Burk mène notamment vers un belvédère offrant une belle vue sur le lac, alors que les fans d’observation d’oiseaux peuvent tenter d’apercevoir différentes espèces, particulièrement lors des périodes de migration.
Pour les personnes qui souhaitent transformer l’escapade en vacances, le parc propose aussi plusieurs options de camping. Les terrains peuvent accueillir autant les tentes que les roulottes et les véhicules récréatifs, avec certains emplacements offrant l’électricité. Des sites de camping de groupe sont également disponibles pour les sorties entre proches.
En plus de la plage et des paysages, Darlington propose aussi des programmes de découverte pendant la saison estivale pour mieux comprendre la nature qui l'entoure. En juillet et en août, des ateliers et des sorties guidées permettent d'explorer les lieux sous un nouvel angle.
Si tu as envie de prolonger le road trip, l’emplacement du parc permet facilement d'ajouter quelques arrêts à l'itinéraire. Toronto se trouve à environ une heure de route pour une escapade en ville, tandis que Prince Edward County, à environ 1 h 30, vaut le détour pour ses vignobles, ses plages et son ambiance champêtre.
Avec son eau aux reflets turquoise, sa plage spacieuse et son ambiance de vacances, le parc provincial Darlington est une destination qui mérite clairement sa place sur la liste des endroits à découvrir cet été. Ce n’est peut-être pas une mer tropicale, mais son décor unique donne certainement envie de faire la route.
Plage à l'eau turquoise à Darlington en Ontario
Coût : Entre 12,25 $ et 21 $ pour la passe de stationnement d'un jour
Adresse : Parc provincial Darlington, Bowmanville, ON
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