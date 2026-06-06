Ce bassin émeraude ressemble tellement à l'Italie qu'on oublie que c'est près du Québec
Une oasis cristalline : OUI SVP!
Tu rêves de te baigner dans une eau cristalline digne de la Méditerranée, mais sans les billets d'avion? Bonne nouvelle : tu n'as pas besoin de traverser l'Atlantique pour vivre cette expérience. À quelques heures de route du Québec, il existe en Ontario un joyau naturel qui fait régulièrement craquer les voyageur et voyageuses, et une fois sur place, tu vas comprendre pourquoi.
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La carrière d'Elora, connue sous le nom d'Elora Quarry, est l'une de ces destinations qu'on dirait sorties d'un film. Nichée dans le comté de Wellington, cette ancienne carrière de calcaire s'est transformée au fil du temps en une véritable oasis naturelle, avec ses falaises de douze mètres qui plongent dans des eaux d'un turquoise presque irréel.
Le magazine Chatelaine l'a déjà classée parmi les plus belles plages secrètes du Canada, en la comparant au célèbre lac de Côme en Italie. Et franchement, en voyant les photos, l'analogie est difficile à contredire.
Sur place, l'ambiance est à la détente totale : une plage de sable pour s'étendre au soleil, des zones ombragées idéales pour un pique-nique en famille ou entre amis, et bien sûr, l'eau translucide pour piquer une tête. Pour les adeptes de plein air, un sentier en boucle d'un kilomètre traverse une magnifique forêt de cèdres et offre de belles vues sur la rivière Grand.
Côté logistique, l'accès se fait par réservation en ligne avec deux blocs horaires disponibles chaque jour : de 10 h à 14 h, ou de 15 h à 19 h. Les places partent vite l'été, donc mieux vaut planifier à l'avance!
Que tu partes de Montréal ou d'ailleurs au Québec, Elora Quarry représente une escapade estivale qui sort vraiment de l'ordinaire. Un dépaysement garanti, à moins de sept heures de route de la métropole et sans sortir du pays.
Elora Quarry en Ontario
Prix : 12,50 $ par adulte - 18 $ par véhicule pour le stationnement
Quand : Dès le 12 juin 2026
Address: Elora Quarry Conservation Area - 319, ch. Wellington 18, Elora, ON
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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