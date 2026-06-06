Ce bassin émeraude ressemble tellement à l'Italie qu'on oublie que c'est près du Québec

Une oasis cristalline : OUI SVP!

Deux personnes flottant dans une étendue d’eau. À droite : une personne qui nage.

Un site de baignade naturel et émeraude en Ontario.

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Éditrice Junior

Tu rêves de te baigner dans une eau cristalline digne de la Méditerranée, mais sans les billets d'avion? Bonne nouvelle : tu n'as pas besoin de traverser l'Atlantique pour vivre cette expérience. À quelques heures de route du Québec, il existe en Ontario un joyau naturel qui fait régulièrement craquer les voyageur et voyageuses, et une fois sur place, tu vas comprendre pourquoi.

À lire également : Une chute cristalline digne des tropiques se cache au Québec et ça vaut le road trip

La carrière d'Elora, connue sous le nom d'Elora Quarry, est l'une de ces destinations qu'on dirait sorties d'un film. Nichée dans le comté de Wellington, cette ancienne carrière de calcaire s'est transformée au fil du temps en une véritable oasis naturelle, avec ses falaises de douze mètres qui plongent dans des eaux d'un turquoise presque irréel.


Le magazine Chatelaine l'a déjà classée parmi les plus belles plages secrètes du Canada, en la comparant au célèbre lac de Côme en Italie. Et franchement, en voyant les photos, l'analogie est difficile à contredire.

Sur place, l'ambiance est à la détente totale : une plage de sable pour s'étendre au soleil, des zones ombragées idéales pour un pique-nique en famille ou entre amis, et bien sûr, l'eau translucide pour piquer une tête. Pour les adeptes de plein air, un sentier en boucle d'un kilomètre traverse une magnifique forêt de cèdres et offre de belles vues sur la rivière Grand.

Côté logistique, l'accès se fait par réservation en ligne avec deux blocs horaires disponibles chaque jour : de 10 h à 14 h, ou de 15 h à 19 h. Les places partent vite l'été, donc mieux vaut planifier à l'avance!

Que tu partes de Montréal ou d'ailleurs au Québec, Elora Quarry représente une escapade estivale qui sort vraiment de l'ordinaire. Un dépaysement garanti, à moins de sept heures de route de la métropole et sans sortir du pays.

Elora Quarry en Ontario

Prix : 12,50 $ par adulte - 18 $ par véhicule pour le stationnement

Quand : Dès le 12 juin 2026

Address: Elora Quarry Conservation Area - 319, ch. Wellington 18, Elora, ON

Site Internet de Grand River Conservation Authority

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


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Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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