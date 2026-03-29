Ce lac émeraude à 3 h de Montréal s'étend sur plus de 15 km avec des îles et des baies WOW
Un road trip vers une vue paradisiaque!
Tu as besoin d'une idée de road trip au Québec qui donne l’impression d’être ailleurs? Celui-ci pourrait te surprendre. À quelques heures de route de Montréal, il existe un lac aux reflets émeraude qui a tout pour devenir ton prochain arrêt coup de cœur. C’est du côté de Gracefield, dans la Vallée-de-la-Gatineau, que se cache le lac Pemichangan. Sur place, l’eau émeraude est d’une clarté impressionnante et le décor, entouré de collines, donne envie de ralentir et d’en profiter.
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Que tu sois du genre à te baigner, à relaxer sur le bord de l’eau ou à partir en paddle board, c'est un coin de rêve pour organiser un séjour ou une journée au soleil. Avec ses nombreuses baies et ses petites îles, c’est aussi une destination parfaite pour explorer tranquillement et changer de paysage sans quitter le Québec.
Afin d'accéder au lac, tu peux passer par le secteur Point Comfort, où une descente naturelle permet de mettre ton embarcation à l’eau. Comme plusieurs portions du rivage sont privées ou gérées par des associations, il faut bien choisir son point d’accès, par exemple via le Club de chasse et pêche de Gatineau.
Tu aimes pêcher? Sache que le coin est reconnu pour ses espèces comme le brochet, la truite de lac et l’achigan.
Si tu veux transformer ça en vraie escapade, plusieurs chalets sont disponibles autour du lac. C’est le genre d’endroit où tu peux facilement prolonger ton escapade, surtout quand l’eau est aussi belle juste devant ta porte.
Bref, que ce soit pour un arrêt spontané ou un week-end complet, c’est une destination qui prouve que le Québec cache encore plein de merveilles à découvrir.
Site Internet du lac Pemichangan
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