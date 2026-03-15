Cette petite ville au Québec cache de rares plages où eaux douces et salées se rencontrent
Si tu as de la chance, tu pourrais tomber sur des étoiles de mer!
Sur la Côte-Nord, la petite municipalité d’Aguanish cache un coin de nature qui mérite vraiment le détour. Dans cette partie de la Minganie, d’immenses plages de sable blond s’étendent le long de l’eau et sont souvent décrites comme parmi les plus belles de la région. C’est le genre d’endroit idéal pour un road trip au Québec si tu souhaites t'évader vers une petite ville où tu peux marcher longtemps sur le sable en profitant du paysage.
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Ce qui rend la plage encore plus particulière, c’est son emplacement. Elle se trouve au bout d’une presqu’île où la rivière Aguanish rencontre le fleuve Saint-Laurent. Résultat : deux ambiances totalement différentes, selon l’endroit où tu te trouves. D’un côté, l’eau douce et plutôt froide de la rivière; de l’autre, les vagues salées du fleuve, parfois turquoise, qui donnent presque l’impression d’être au bord de la mer.
C’est aussi une destination parfaite pour profiter du plein air. Tu peux y faire de la randonnée, du kayak ou simplement passer du temps près de l’eau. Les chiens sont les bienvenus aussi, tant qu’ils sont tenus en laisse. Si tu veux voir le littoral autrement, il est même possible de partir en excursion en Zodiac avec Action Multi Nature.
À marée basse, certaines personnes ont aussi la chance d’apercevoir une étoile de mer sur le sable. Si ça t’arrive et qu’elle est encore humide, pense à la remettre à l’eau après l’avoir observée, puisque ça veut dire qu’elle est toujours vivante.
C’est aussi un super endroit pour ralentir un peu avec un livre, profiter de la vue ou faire un pique-nique en regardant le soleil se coucher.
Et tant qu’à être de passage dans le village, ça vaut la peine de goûter aux spécialités locales. Le crabe et le saumon fraîchement pêchés sont souvent à l’honneur dans les restaurants du coin.
Si tu veux découvrir le coin autrement, il est aussi possible de partir en excursion sur la rivière Aguanish avec des guides expérimentés. À bord d’une embarcation motorisée, l’aventure t’amène jusqu’au spectaculaire canyon « Trait de scie », aussi appelé la troisième chute de la rivière. Le parcours comprend également quelques arrêts pour marcher sur des sentiers aménagés avec des trottoirs de bois qui permettent de contourner les chutes et d’admirer le paysage de près.
Bref, même si on ne pense pas toujours aux plages quand on parle du Québec, certaines valent vraiment le détour. Celle d’Aguanish pourrait bien te donner envie d’ajouter la Minganie à ta liste de voyages d’été.
Plage d'Aguanish
Prix : Gratuit
Quand : Accessible à l'année
Adresse : Plage d'Aguanish, - Rue du Site, Aguanish, QC
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