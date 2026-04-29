Les fans des Sabres de Buffalo chantent le « Ô Canada » et ça fait le tour du Web

Il n'y avait même pas d'équipe canadienne!

Cami Clune. Droite : les Sabres de Buffalo. En mortaise : un drapeau canadien

Les fans des Sabres de Buffalo ont chanté le « Ô Canada » en raison d'un pépin technique avec le micro de la chanteuse.

@camiclune | Instagram, Narcity Québec, @nhl | Instagram
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Les fans de hockey présents au 5e match de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) entre les Sabres de Buffalo et les Bruins de Boston, ce mardi 28 avril, ont fait vibrer les réseaux sociaux après avoir aidé l’interprète des hymnes nationaux, aux prises avec un pépin technique, à chanter le Ô Canada.

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Le KeyBank Center de Buffalo était plein à craqué pour ce cinquième affrontement. Pour l'occasion, la chanteuse Cami Clune était présente pour interpréter les hymnes national du Canada et des États-Unis.

En entonnant les premières notes du Ô Canada, des problèmes de microphone sont survenus par intermittence.

Témoin du désarroi de la chanteuse, la foule s’est alors mise à chanter l’hymne canadien a cappella, créant une ambiance digne du Centre Bell lors d’un match des Canadiens de Montréal.

Par chance, la chanteuse a reçu un nouveau micro par la suite pour interpréter le The Star-Spangled Banner.

Il faut dire que depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et l’imposition de nouvelles taxes tarifaires sur les produits canadiens, les tensions entre le Canada et les États-Unis sont vives.

Il y a à peine un an, l’hymne américain était notamment hué lors de son interprétation pendant des matchs de hockey au Canada.

Pourquoi les Sabres de Buffalo interpètent-ils le Ô Canada?

C’est la question qui est le plus revenue sur les réseaux sociaux, puisque le match disputé à Buffalo opposait deux équipes américaines.

Au Canada, lorsque deux équipes canadiennes de la LNH s’affrontent, seul l’hymne canadien est chanté, généralement en anglais, sauf à Ottawa et à Montréal, où une version bilingue est privilégiée.

Même principe aux États-Unis lorsque deux équipes américaines croisent le fer : l’hymne américain est le seul entendu dans l’aréna... sauf à Buffalo.

Pourquoi les Sabres font-ils exception à chaque match à domicile? La réponse se trouve du côté de la géographie.

La ville de Buffalo, dans l’État de New York, est située tout près de la frontière canadienne. Le KeyBank Center se trouve à environ 8 km de Fort Érié, en Ontario, et l’équipe peut compter sur une importante base de partisanes et partisans provenant du Canada.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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