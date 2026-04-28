Budget fédéral : Ce crédit d’impôt sera accessible à plus de Canadiens et voici quoi savoir
On parle quand même de 1 448 $ par année!
Bonne nouvelle pour plusieurs Canadiennes et Canadiens vivant avec un handicap, alors qu’Ottawa annonce que le Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) sera accessible à davantage de contribuables, selon la mise à jour économique 2026 du budget fédéral de Mark Carney.
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C’est du moins ce qui ressort de l’énoncé économique présenté ce mardi 28 avril par le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne.
Oui, le CIPH existe déjà, mais plusieurs personnes admissibles ne le réclament pas en raison d’un processus jugé trop complexe, peut-on lire dans ce document de quelque 200 pages. Le gouvernement reconnaît d’ailleurs que des obstacles persistent dans la demande.
Plutôt que d’augmenter le montant, Ottawa mise sur l’accessibilité et souhaite réduire la paperasserie, notamment en injectant environ 345 millions de dollars sur six ans pour améliorer l’accès et le traitement des demandes.
Le processus sera ainsi simplifié, notamment pour certaines personnes vivant avec des troubles médicaux de longue durée.
La liste des professionnel.le.s de la santé pouvant attester l’admissibilité sera aussi élargie, ce qui devrait accélérer les démarches.
Par exemple, les podiatres pourront désormais attester certaines demandes au CIPH, et les physiothérapeutes, orthophonistes et ergothérapeutes pourront en certifier davantage selon leur expertise.
Le tout entrera en vigueur pour les demandes faites après 2026, dès l’année d’imposition 2027.
Combien peux-tu recevoir avec le CIPH?
Pour 2026, ce crédit peut représenter une réduction d’impôt allant jusqu’à 1 448 $ par personne.
Le CIPH permet également d'avoir accès à d'autres aides, comme la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) ou le Régime enregistré d’épargne-invalidité .
En clair, ce n’est pas un nouveau chèque, mais plus de Canadiennes et Canadiens pourraient enfin recevoir de l’aide à laquelle ils avaient déjà droit.
Pour en savoir plus sur le Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), c'est par ici.
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