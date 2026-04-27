Mark Carney lance le « Fonds pour un Canada fort » : Voici ce que ça veut dire pour toi
C'est lancé avec un financement de 25 milliards. 👀
Dans une vidéo publiée ce lundi 27 avril, le premier ministre Mark Carney a annoncé le lancement du Fonds pour un Canada fort, un premier fonds souverain qui permettra aux Canadiennes et Canadiens d’investir leur argent dans des projets d’intérêt national. On t’explique.
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Comme à son habitude depuis les dernières semaines, Mark Carney s’est tourné vers YouTube et ses réseaux sociaux pour faire cette annonce, avant de tenir une conférence de presse.
« Un Fonds pour un Canada fort investira aux côtés du secteur privé dans des projets structurants d’intérêt national afin de générer de la richesse pour les Canadiennes et Canadiens d’aujourd’hui et pour nos enfants de demain », dit-il dans une vidéo.
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Cette annonce survient à la veille de la mise à jour de l’énoncé économique du ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, prévue ce mardi 28 avril.
C'est quoi, un fonds souverain?
Pour les néophytes en la matière, un fonds souverain, comme vient d'annonce le gouvernement du Canada, est un fonds d’investissement détenu et géré par l'État.
C'est l'argent public provenant de surplus qui y est injecté pour générer des rendements à long terme et sert à faire croître la richesse collective, financer des projets importants et assurer une certaine stabilité économique, tout en préparant l’avenir pour les générations futures.
Plusieurs nations se sont dotées d'un tel portefeuille. C'est le cas notamment de la Norvège, avec son Governemnt Pension Fund Global, et des Émirats arabes unis, avec l'Abu Dhabi Investment Authority. Les deux sont basés sur les revenus pétroliers.
Même l'Alberta a son propre fonds souverain depuis 1976 : l’Alberta Heritage Savings Trust Fund.
Qu'est-ce que le Fonds pour un Canada fort?
Voici une version corrigée et plus fluide :
Selon les informations préliminaires diffusées ce lundi, le Fonds pour un Canada fort est présenté comme le premier fonds d’investissement souverain du pays.
Il vise à permettre à la population canadienne de bénéficier directement des retombées économiques liées à des projets structurants à travers le pays.
Doté d’un financement initial de 25 milliards de dollars sur trois ans, ce fonds servira à investir, aux côtés d’autres partenaires, dans des entreprises et des projets stratégiques, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de la fabrication et des ressources naturelles.
L’objectif est clair : générer des rendements comparables à ceux du marché tout en contribuant à la croissance économique du pays.
« Ces projets rendront le Canada plus fort, plus résilient et plus indépendant. Ils créeront de bons emplois et feront croître notre économie, en nous donnant les moyens de prendre soin de nous et les uns des autres », soutient le premier ministre Mark Carney.
Le Fonds sera géré par une société d’État indépendante, dotée d’une direction et d’un conseil d’administration, afin d’assurer des décisions d’investissement à long terme.
Le gouvernement souhaite également permettre à la population d’y investir directement grâce à un produit accessible, afin de participer à la croissance du fonds et d’en partager les bénéfices.
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