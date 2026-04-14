Mark Carney obtient finalement un gouvernement majoritaire, un an après les élections
Les trois élections partielles de ce lundi ont penché dans la balance.
Un an après les élections générales fédérales d’avril 2025, le gouvernement de Mark Carney devient finalement majoritaire à la Chambre des communes, à la suite des résultats d’élections partielles tenues dans trois circonscriptions canadiennes, dont une au Québec.
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Il s’agit d’un tour du chapeau du Parti libéral du Canada, qui a remporté les trois élections partielles tenues ce lundi 13 avril, soit les circonscriptions ontariennes de Scarborough–Sud-Ouest et University–Rosedale, ainsi que Terrebonne au Québec.
Avec les cinq transfuges qui se sont rallié.e.s au PLC dans les derniers mois, l’équipe de Mark Carney compte désormais 174 députés et députées. Dans University–Rosedale, ancien comté de la ministre des Finances Chrystia Freeland, le siège est demeuré entre les mains des libéraux avec l’élection de Danielle Martin.
« Danielle a passé sa carrière à améliorer les soins de santé publics pour les gens de Toronto et la population canadienne. Elle met maintenant son expérience et sa détermination au service de la Chambre des communes, et notre pays n’en sera que plus fort », a écrit sur X le premier ministre Carney.
Vers 22 h, la victoire de la libérale dans Scarborough–Sud-Ouest, Doly Begum, a été confirmée. Cette ancienne néodémocrate remplace donc l’ancien ministre fédéral Bill Blair.
« Doly s’est battue avec acharnement et efficacité pour bâtir un avenir meilleur pour sa communauté, et son engagement sans faille ainsi que son expérience contribueront à bâtir un Canada plus fort et plus juste pour tous », a-t-il également écrit.
Il aura fallu attendre jusqu’à minuit pour connaître le résultat de la partielle dans Terrebonne, où un rematch entre la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné et la libérale sortante Tatiana Auguste avait lieu.
Cette dernière avait remporté l’élection en 2025 par une seule voix, à la suite d’un dépouillement judiciaire. La Cour suprême a toutefois tranché en février dernier en faveur de Mme Sinclair-Desgagné, en raison d’une erreur liée aux bulletins de vote envoyés par la poste, ce qui a forcé la tenue d’un nouveau scrutin.
Cette fois-ci, Auguste a remporté la circonscription avec une avance d’environ 731 votes, soit 22 445 voix (48,4 %), contre 21 714 voix (46,8 %) pour sa rivale.