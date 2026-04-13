9 promesses de Christine Fréchette, nouvelle PM du Québec, qui vont t'impacter directement
Santé, coût de la vie, éducation : il y en a pas mal.
La première ministre désignée, Christine Fréchette, sera assermentée ce mercredi 15 avril, à peine trois jours après avoir été élue à la tête de la Coalition avenir Québec (CAQ) et de la province. Bien que des élections générales auront lieu à l’automne, plusieurs promesses ont été présentées durant la course à la chefferie.
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Que ce soit en économie, en santé ou au sujet du coût de la vie, celle qui a garanti de diriger la CAQ a déjà un ou des plans jusqu’aux prochaines élections, voire au-delà.
Elle aura ainsi quelque cinq mois avant le déclenchement du scrutin général, dont le jour du vote est prévu le 5 octobre prochain.
Promesses en économie et coût de la vie
Pour répondre aux préoccupations liées au coût de la vie, Christine Fréchette propose plusieurs mesures visant à alléger la pression financière sur la population.
Elle souhaite notamment réduire le prix de certains produits essentiels en épicerie en retirant des taxes sur des biens de consommation courante.
Elle prévoit aussi offrir un coup de pouce aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires, en remboursant une partie importante de la taxe de bienvenue.
D’autres mesures visent directement les automobilistes, avec une réduction des frais d’immatriculation pour compenser la hausse du prix de l’essence.
Promesses en santé
Du côté du réseau de la santé, la première ministre mise sur des solutions pour désengorger les urgences et améliorer l’accès aux services. Parmi ses engagements, on retrouve la mise en place de salles d’attente virtuelles, permettant à certaines personnes de patienter à la maison plutôt qu’à l’hôpital.
Elle souhaite également augmenter l’accès à la téléconsultation et bonifier les soins à domicile, avec l’ajout de millions d’heures de services pour mieux soutenir les patients et patientes.
Promesses en éducation
En matière d’éducation, Christine Fréchette promet de protéger le financement du réseau en s’assurant que le budget suive au minimum le rythme de l’inflation chaque année.
Elle propose aussi une approche différente pour accélérer la construction d’écoles, en confiant leur construction et leur entretien au privé. L’État en serait alors locataire.
Promesses en immigration
Christine Fréchette propose de rouvrir temporairement le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) afin de régulariser la situation de certaines personnes déjà établies au Québec.
Elle souhaite aussi renforcer les mesures de protection contre la violence conjugale, notamment en donnant accès à plus d’information sur les antécédents judiciaires d’un.e partenaire via un projet de loi inspiré par la Loi de Clare, déjà instaurée dans d’autres provinces canadiennes, et en augmentant les ressources dans les maisons d’hébergement.
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