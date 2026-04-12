Christine Fréchette est élue cheffe de la CAQ et devient première ministre du Québec
Elle devient la seconde femme à diriger le Québec, après Pauline Marois.
Ça y est! La course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) est maintenant terminée, quatre mois après la démission de François Legault. Les militants et militantes du parti ont finalement choisi Christine Fréchette comme cheffe et, de facto, comme deuxième première ministre de l'histoire de la province.
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La femme de 56 ans et actuelle députée de Sanguinet a été choisie par 57,9 % des 15 833 membres sur 20 524 aptes à voter. Son seul rival, Bernard Drainville, a, quant à lui, reçu 42,1 % des votes.
« C’est électrique! Je suis toute chamboulée, et en même temps très fière », a-t-elle lancé lors de son premier discours en tant que première ministre désignée.
« C’est le début de quelque chose de grand. C’est le printemps. C’est un moment de renouveau, le moment où on se dégourdit, où l'on se prépare pour les beaux jours. C’est le moment où on ouvre les fenêtres. On laisse entrer l’air frais, c’est le moment où on décide que les choses vont changer. Aujourd’hui, vous avez ouvert les fenêtres. C’est le début d’un vent nouveau », a-t-elle ajouté, avant de saluer son collègue défait.
« Bernard, je le répète. Tu as tout donné dans cette course. Tu as fait de moi une meilleure candidate, a dit Mme Fréchette. On va avoir besoin de toi, Bernard [et] j’ai hâte de construire la suite avec toi ».
Le résultat a été présenté à la suite d'un discours du premier ministre sortant, François Legault, où l’émotion était palpable. Ce dernier a notamment rappelé les bons coups de ses deux mandats, depuis 2018, avant de recevoir un grand hommage de près d'une heure.
Christine Fréchette devient ainsi la seconde personne à diriger la CAQ depuis sa fondation, en février 2011.
Quelle est la suite des choses?
Ça ne chômera pas à la suite de l’annonce du remplaçant ou de la remplaçante de François Legault, qui a déjà commencé à faire ses boîtes dans ses bureaux de Montréal et de Québec, ainsi qu’à la résidence officielle du premier ministre, située dans l’édifice Price, dans la capitale nationale.
La première ministre désignée devrait être assermentée au courant des prochains jours.
D’abord, la session parlementaire est prorogée jusqu’au 5 mai, laissant ainsi à la nouvelle cheffe un certain laps de temps pour au successeur ou à la successeure de Legault de prendre sa place et de s’organiser.
Il a été dit dans les derniers jours que Christine Fréchette souhaitait mener un remaniement ministériel afin de revoir le nombre de personnes assises à la table du Conseil des ministres, sans toutefois donner de nombre exact.
La troupe de Christine Fréchette a maintenant moins de six mois avant les élections générales du 5 octobre prochain. Les récents sondages tendent à démontrer que la CAQ a largement perdu de sa popularité, derrière le Parti québécois et le Parti libéral du Québec.