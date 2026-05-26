Plus de 40 dinos géants dignes de Jurassic Park débarquent sur la Rive-Sud de Montréal

Oui, ils BOUGENT! 🦖🤯

Un dinosaure de Jurassic Kingdom. Droite : Des personnes devant un dinosaure de Jurassic Kingdom.

Des dinosaures géants seront en vedette près de Montréal cet été.

@jurassickingdom_2026 | Instagram
Éditrice Junior

Si tu as grandi en ayant peur du fameux T-Rex dans Parc Jurassic, mais que tu as quand même toujours secrètement rêvé d’en voir un « en vrai », voici probablement l’activité la plus proche d’un voyage à Isla Nublar que tu vas vivre cet été… sans risquer de te faire courir après dans un Jeep. Une immense expérience immersive de dinosaures débarque sur la Rive-Sud de Montréal et ça promet d’être aussi impressionnant pour les enfants que pour les adultes nostalgiques des films cultes.

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Jurassic Kingdom, une attraction extérieure thématique inspirée de l’univers jurassique, fera arrêt dans la région dès le 21 août 2026 avec une foule d’animatroniques géants installés dans un parcours en pleine nature.

L’événement propose une promenade immersive où les visiteuses et visiteurs peuvent découvrir plus de 40 dinosaures grandeur nature qui bougent, rugissent et clignent même des yeux. Oui, ça inclut les classiques favoris comme les T-Rex, les tricératops et les raptors.

Le concept mélange balade éducative, activité familiale et ambiance de film d’aventure. En marchant à travers le site, le public va tomber sur des créatures préhistoriques accompagnées de panneaux informatifs et plusieurs installations interactives.

Au-delà du parcours principal, le site prévoit aussi différentes activités pour les familles, dont des zones de jeux, du maquillage pour enfants, des kiosques de nourriture et même un espace de fouilles archéologiques pour les mini passionné.e.s de dinos.

Par contre, mieux vaut prévoir des chaussures adaptées puisque le parcours se déroule principalement dans des espaces verts et boisés. Les organisateurs précisent aussi que certaines sections peuvent être plus difficiles d’accès pour les personnes en fauteuil roulant à cause du terrain naturel.

Une chose est sûre, cette sortie risque de devenir un des moments forts de la fin d’été sur la Rive-Sud!

Jurassic Kingdom sur la Rive-Sud de Montréal

Prix : À partir de 25 $ par adulte, 20 $ par enfant (4 ans et plus) et 80 $ par famille

Quand : Du 21 août au 7 septembre 2026

Adresse : Récréo Parc - 5340, boul. Marie-Victorin, Sainte-Catherine, QC

Accessibilité : Le site est au moins partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes

Site Internet de Jurassic Kingdom

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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