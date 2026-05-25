Une vente de jeux de société usagés à petits prix aura lieu à Québec en juin
À toi les trouvailles!
Attention aux fans de divertissements ludiques et d'aubaines qui habitent à Québec : un grand bazar de jeux de société usagés débarque en ville ce printemps. Eh oui, une journée entièrement consacrée aux jeux et aux casse-têtes de seconde main aura lieu dans le cadre du Marché aux puces et Artisans du quartier Montcalm.
À lire également : 9 activités GRATUITES à Québec pour commencer l'été en beauté en juin
Le 6 juin, le kiosque de la boutique La Pioche sera installé sur la rue Cartier, près de la crèmerie Chocolats Favoris, et il pourrait bien y avoir plusieurs trouvailles intéressantes pour les personnes qui aiment agrandir leur ludothèque sans payer le prix du neuf.
Des centaines de jeux et casse-têtes usagés seront proposés sur place tout au long de la journée, mais il sera aussi possible d’acheter certains produits neufs directement au kiosque. À noter que les achats de jeux usagés devront être faits en argent comptant seulement, tandis que les produits neufs pourront aussi être payés par carte débit ou crédit.
Les personnes qui souhaitent vendre leurs propres jeux doivent remplir le formulaire disponible sur le site de La Pioche et l’envoyer avant le 2 juin à 23 h 59. Aucun produit ne sera accepté directement la journée de l’événement.
Avec l’arrivée des beaux jours, ça peut être une bonne excuse pour renouveler sa collection et trouver de nouveaux jeux pour les soirées entre ami.e.s ou en famille.
Bazar de jeux de société et casse-têtes usagés de La Pioche
Prix : Accès gratuit
Quand : 6 juin 2026 de 9 h à 17 h (reporté au 7 juin en cas de pluie)
Adresse : Kiosque de La Pioche - Coin de la rue Cartier et du boulevard René-Lévesque, Québec, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.