Une vente de jeux de société usagés à petits prix aura lieu à Québec en juin

À toi les trouvailles!

Des jeux de société à vendre.

Une vente de jeux de société usagés aura lieu en juin à Québec.

La Pioche - Boutique de jeux | Facebook
Éditrice Junior

Attention aux fans de divertissements ludiques et d'aubaines qui habitent à Québec : un grand bazar de jeux de société usagés débarque en ville ce printemps. Eh oui, une journée entièrement consacrée aux jeux et aux casse-têtes de seconde main aura lieu dans le cadre du Marché aux puces et Artisans du quartier Montcalm.

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Le 6 juin, le kiosque de la boutique La Pioche sera installé sur la rue Cartier, près de la crèmerie Chocolats Favoris, et il pourrait bien y avoir plusieurs trouvailles intéressantes pour les personnes qui aiment agrandir leur ludothèque sans payer le prix du neuf.


Des centaines de jeux et casse-têtes usagés seront proposés sur place tout au long de la journée, mais il sera aussi possible d’acheter certains produits neufs directement au kiosque. À noter que les achats de jeux usagés devront être faits en argent comptant seulement, tandis que les produits neufs pourront aussi être payés par carte débit ou crédit.

Les personnes qui souhaitent vendre leurs propres jeux doivent remplir le formulaire disponible sur le site de La Pioche et l’envoyer avant le 2 juin à 23 h 59. Aucun produit ne sera accepté directement la journée de l’événement.

Avec l’arrivée des beaux jours, ça peut être une bonne excuse pour renouveler sa collection et trouver de nouveaux jeux pour les soirées entre ami.e.s ou en famille.

Bazar de jeux de société et casse-têtes usagés de La Pioche

Prix : Accès gratuit

Quand : 6 juin 2026 de 9 h à 17 h (reporté au 7 juin en cas de pluie)

Adresse : Kiosque de La Pioche - Coin de la rue Cartier et du boulevard René-Lévesque, Québec, QC

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de l'événement

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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