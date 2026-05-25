Jusqu’à 2 400 $ t’attendent cette semaine avec le dépôt du Régime de rentes du Québec

Salut, la belle fin de mois! 💰

De l’argent canadien.

Le dépôt de mai du Régime de rentes du Québec, qui va jusqu’à 2 400 $, arrive cette semaine dans le compte des gens.

Roman Romaniuk | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu es prestataire du Régime de rentes du Québec (RRQ), sache que le virement de mai arrive cette semaine. Selon l’âge auquel tu as commencé à toucher ta rente et l’ensemble de tes cotisations, le montant déposé dans ton compte pourrait atteindre jusqu’à 2 400 $.

À lire également : Sécurité de la vieillesse : un versement allant jusqu’à 817 $ arrive cette semaine

Pour celles et ceux qui découvrent ce régime, le RRQ est un régime public de retraite géré par Retraite Québec. Il est financé par les cotisations prélevées automatiquement sur chaque paie, dès qu’une personne occupe un emploi au Québec.

Eh oui! Chaque paie, depuis que tu es arrivé.e sur le marché du travail, un petit montant t’as été soustrait pour ta future rente.

En plus d’assurer un revenu à la retraite, il couvre aussi les situations d’invalidité et prévoit des prestations pour les proches en cas de décès.

Ce qui détermine le montant que tu reçois

Ton virement mensuel est calculé à partir de trois éléments importants : le nombre d’années pendant lesquelles tu as cotisé, les revenus de travail enregistrés tout au long de ta vie active, et, bien sûr, ton âge et celui auquel tu as choisi de profiter de tes prestations.

Débuter sa rente dès 60 ans est possible, mais ce choix entraîne une réduction définitive du montant mensuel. À 65 ans, la rente est versée à taux plein. Au-delà, chaque année de report supplémentaire fait grimper la somme, jusqu'à un maximum atteignable à 72 ans.

Voici les plafonds en vigueur pour le mois de mai :

  • À partir de 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois (soit 64 % du montant de référence)
  • À 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois (rente à taux plein)
  • À 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois (soit 158,8 % du montant de référence)

Ces chiffres correspondent aux maximums théoriques du régime. La grande majorité des prestataires reçoivent une somme inférieure, qui reflète leurs cotisations réelles. Il est aussi bon de savoir que les personnes qui continuent de travailler après 65 ans peuvent choisir de cesser de cotiser au RRQ — une décision qui appartient autant à l'employé.e qu'à l'employeur.

Le versement de mai

Retraite Québec effectuera le dépôt cette semaine, le vendredi 29 mai. La majorité des institutions financières créditent les comptes dès ce même jour.

Tu bénéficies aussi de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en complément du RRQ? Deux virements distincts pourraient alors apparaître sur ton relevé en fin de mois — une belle occasion de planifier ton budget de juin.

Pour vérifier tes droits ou explorer les différentes options du régime, consulte directement le site officiel de Retraite Québec.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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