11 amendes que tu peux avoir à vélo au Québec et qui sont facilement évitables

Quand ta balade à vélo peut te revenir plus cher qu’un tour de taxi. 😬

11 amendes que tu peux avoir à vélo au Québec et qui sont facilement évitables

Le Code de la sécurité routière impose plusieurs amendes en lien avec diverses règles pour le vélo au Québec.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

La belle saison est là et les pistes cyclables du Québec retrouvent leur animation estivale. Or, si tu sors ton vélo du garage, sache que tu n’échappes pas pour autant au Code de la sécurité routière et que ses règles s’appliquent autant aux cyclistes qu’aux automobilistes. Qui plus est, tu pourrais en enfreindre plus d’une à la fois sans le savoir et ça, ça fait grimper le total des amendes.

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Que ce soit pour aller à l’épicerie, prendre un verre chez un.e ami.e ou rendre visite à ta grand-mère, se déplacer à vélo vient avec son lot de règles à respecter.

À une époque où le coût de la vie explose, du loyer aux sorties en passant par l’épicerie, tu n’as probablement pas envie de dépenser inutilement pour une amende qui aurait pu être évitée.

Selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Code de la sécurité routière voici onze comportements à éviter pour ne pas te retrouver avec un constat d’infraction entre les mains.

À noter que les montants indiqués n’incluent pas les frais en sus.

Utiliser son téléphone au guidon

Consulter tes messages, regarder une notification ou manipuler ton téléphone pendant que tu pédales est formellement interdit.

Si tu utilises ton appareil en guise de GPS, il doit être fixé sur un support prévu à cet effet et ne requérir aucune manipulation de ta part pendant le trajet.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Ne pas céder le passage

Si tu ne cèdes pas le passage aux piétons et piétonnes aux endroits prévus, la police qui te prend sur le fait pourrait te remettre une amende.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Griller un feu rouge

Comme toute autre personne qui utilise la route, la personne à vélo doit marquer un arrêt complet au feu rouge, immédiatement avant la ligne d’arrêt ou le passage pour piétons et piétonnes.

Elle peut toutefois repartir en même temps que les piétons et piétonnes lorsque la signalisation en place le prévoit.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Mal se positionner sur la chaussée

À vélo, tu dois circuler dans le même sens que la circulation et te maintenir aussi près que possible du côté droit de la chaussée. Rouler au centre de la voie n’est pas permis.

La circulation sur un trottoir est tolérée uniquement si la signalisation l'indique ou en cas de nécessité. Dans certaines municipalités, des vélorues accordent la priorité aux vélos sur les voitures.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Slalomer entre les files de voitures

Le Code de la sécurité routière interdit aux cyclistes de circuler entre deux rangées de véhicules se déplaçant sur des voies adjacentes, sauf dans le cas précis d'une voie réservée au virage à droite.

Cette règle s'applique aussi aux groupes : les cyclistes qui roulent ensemble doivent former une file indienne, avec un maximum de 15 personnes.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Rouler sous l'influence de l'alcool ou des drogues

Selon le Code de la sécurité routière précise, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette. Il en est de même pour la consommation de cannabis ou de toute autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.

Contrairement aux conducteurs et conductrices de voitures, aucun seuil légal d'alcoolémie n'est fixé pour les cyclistes, selon Éducaloi. Si tu représentes un risque pour ta sécurité ou celle des autres, les policiers et policières peuvent t'obliger à rentrer sous escorte.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Tourner à droite au feu rouge

Les cyclistes sont soumis aux mêmes règles de signalisation que les autres usagers et usagères de la route. Tourner à droite au feu rouge dans une zone où cela est interdit vient avec une conséquence.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Transporter quelqu'un sans équipement adapté

Le transport d'une autre personne à vélo n'est permis que si le vélo est muni d'un siège conçu à cet effet, comme c'est souvent le cas pour les enfants en bas âge. Sans aménagement adéquat, il faut pédaler en solo.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Porter des écouteurs en roulant

Écouter de la musique à vélo est permis, mais pas avec des écouteurs — pas même un seul. Pour profiter de tes sons préférés sans risquer une amende, opte pour un haut-parleur portatif ou un casque équipé d'une enceinte intégrée qui ne bloque pas ta perception de l'environnement sonore.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

Faire du vélo électrique sans casque

Le port d'un casque homologué est obligatoire pour toute personne qui enfourche un vélo électrique, rappelle la SAAQ. Par ailleurs, l'ensemble des infractions mentionnées dans cet article s'applique également aux vélos à assistance électrique.

Amende possible : entre 60 $ et 100 $

Ne pas avoir de voyants

Le soir, il est primordial d'être facilement vu.e.s sur la chaussée. À cet effet, toutes les bicyclettes peuvent compter sur différents phares.

Ton vélo doit notamment être équipé d’un phare blanc à l’avant, d’un feu rouge à l’arrière ainsi que de plusieurs réflecteurs sur les pédales et les roues pour demeurer bien visible sur la route.

Amende possible : entre 80 $ et 100 $

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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