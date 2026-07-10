Des films seront à 3,99 $ seulement dans les Cineplex du Québec lors de trois dates en juillet
Sortie ciné pas chère = OUI!
L'été est le moment parfait pour transformer une simple sortie en activité familiale sans exploser ton budget. Bonne nouvelle : les populaires Films en famille de Cineplex sont de retour en juillet avec trois films d'animation à voir sur grand écran pour seulement 3,99 $ le billet (plus taxes et frais de réservation en ligne).
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Le samedi 11 juillet, tu peux aller voir Robot sauvage, le film d'animation acclamé de DreamWorks inspiré du roman de Peter Brown. L'histoire suit Roz, un robot qui échoue sur une île inhabitée et qui apprend peu à peu à survivre en développant des liens inattendus avec les animaux qui l'entourent.
Tu peux regarder des films à moins de 5 $ au Cineplex en juillet 2026.Cineplex
Pour cette première projection, les séances sont prévues entre 10 h 15 et 12 h, selon le cinéma participant.
Les deux samedis suivants, la programmation se poursuit avec deux autres films familiaux. Le 18 juillet, ce sera au tour de Comme des bêtes de revenir sur grand écran avec ses aventures hilarantes mettant en vedette les animaux de compagnie qui vivent une double vie dès que leurs humains quittent la maison.
Enfin, le 25 juillet, les familles pourront retrouver Super Chien, l'adaptation de la populaire série jeunesse où un policier et son fidèle compagnon canin deviennent un improbable superhéros après une opération aussi loufoque qu'inattendue.
Tu peux regarder des films à moins de 5 $ au Cineplex en juillet 2026.Cineplex
Au moment d'écrire ces lignes, seuls les horaires et les cinémas participants de Robot sauvage ont été dévoilés. Les informations concernant les projections des 18 et 25 juillet seront ajoutées prochainement. Les horaires sont habituellement mis en ligne quelques jours avant chaque séance.
Bref, que tu cherches une activité abordable pour occuper les enfants ou que tu aies simplement envie de revoir un film d'animation sur grand écran, cette programmation est une belle excuse pour passer une matinée au cinéma sans trop dépenser.
Les cinémas participants au Québec pour Robot sauvage :
- Cinéma Cineplex Laval
- Cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP
- Cinéma Starcité Montréal
- Cinéma Cineplex Odeon Saint-Bruno
- Capitol Saint-Jean
- Cinéma Galaxy Sherbrooke
- Cinéma Starcité Gatineau
- Cinéma Galaxy Victoriaville
- Cinéma Cineplex Odeon Sainte-Foy
- Cinéma Cineplex Odeon Beauport
Films en famille au Cineplex en juillet
Prix : 3,99 $, plus les taxes et les frais de réservation en ligne (selon le mode d'achat)
Quand : Les 11, 18 et 25 juillet 2026
Adresse : Cinémas Cineplex participants au Canada
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
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