Des films seront à 3,99 $ seulement dans les Cineplex du Québec lors de trois dates en juillet

Sortie ciné pas chère = OUI!

La façade d'un cinéma Cineplex.

Quoi faire au Québec : Tu peux regarder des films à moins de 5 $ dans plusieurs Cineplex en juillet 2026.

InformaPlus | Dreamstime
Éditrice Junior

L'été est le moment parfait pour transformer une simple sortie en activité familiale sans exploser ton budget. Bonne nouvelle : les populaires Films en famille de Cineplex sont de retour en juillet avec trois films d'animation à voir sur grand écran pour seulement 3,99 $ le billet (plus taxes et frais de réservation en ligne).

À lire également : Tu peux regarder 40 films à 0 $ sous le ciel étoilé cet été à Montréal

Le samedi 11 juillet, tu peux aller voir Robot sauvage, le film d'animation acclamé de DreamWorks inspiré du roman de Peter Brown. L'histoire suit Roz, un robot qui échoue sur une île inhabitée et qui apprend peu à peu à survivre en développant des liens inattendus avec les animaux qui l'entourent.

Les affiches des films Robot sauvage et Comme des b\u00eates. Tu peux regarder des films à moins de 5 $ au Cineplex en juillet 2026.Cineplex

Pour cette première projection, les séances sont prévues entre 10 h 15 et 12 h, selon le cinéma participant.

Les deux samedis suivants, la programmation se poursuit avec deux autres films familiaux. Le 18 juillet, ce sera au tour de Comme des bêtes de revenir sur grand écran avec ses aventures hilarantes mettant en vedette les animaux de compagnie qui vivent une double vie dès que leurs humains quittent la maison.

Enfin, le 25 juillet, les familles pourront retrouver Super Chien, l'adaptation de la populaire série jeunesse où un policier et son fidèle compagnon canin deviennent un improbable superhéros après une opération aussi loufoque qu'inattendue.

L'affiche du film Super Chien. Tu peux regarder des films à moins de 5 $ au Cineplex en juillet 2026.Cineplex

Au moment d'écrire ces lignes, seuls les horaires et les cinémas participants de Robot sauvage ont été dévoilés. Les informations concernant les projections des 18 et 25 juillet seront ajoutées prochainement. Les horaires sont habituellement mis en ligne quelques jours avant chaque séance.

Bref, que tu cherches une activité abordable pour occuper les enfants ou que tu aies simplement envie de revoir un film d'animation sur grand écran, cette programmation est une belle excuse pour passer une matinée au cinéma sans trop dépenser.

Les cinémas participants au Québec pour Robot sauvage :

  • Cinéma Cineplex Laval
  • Cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP
  • Cinéma Starcité Montréal
  • Cinéma Cineplex Odeon Saint-Bruno
  • Capitol Saint-Jean
  • Cinéma Galaxy Sherbrooke
  • Cinéma Starcité Gatineau
  • Cinéma Galaxy Victoriaville
  • Cinéma Cineplex Odeon Sainte-Foy
  • Cinéma Cineplex Odeon Beauport

Films en famille au Cineplex en juillet

Prix : 3,99 $, plus les taxes et les frais de réservation en ligne (selon le mode d'achat)

Quand : Les 11, 18 et 25 juillet 2026

Adresse : Cinémas Cineplex participants au Canada

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Cineplex

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
cineplex films en famille cinéma pas cher cineplex bucket list de narcity
Québec Canada Choses à faire Choses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Tu peux regarder un film à 3,99 $ dans plusieurs cinémas au Québec pour la Saint-Valentin

Une sortie pas chère, c'est toujours OUI!

Tu peux profiter d'un cinéma flottant à Montréal cet été et c'est juste parfait

Oublie le ciné-parc : on a mieux pour toi cet été. 🛟⚓️

Tu peux regarder 40 films à 0 $ sous le ciel étoilé cet été à Montréal

Une soirée popcorn pas chère, c’est OUI! ✨ 🍿

11 activités entre 0 $ et 40 $ pour manger, célébrer et plus à Montréal cette semaine

Fête du Canada, party année 2000, concerts et tellement plus!

Voici le salaire moyen des Québécois selon leur tranche d'âge

En 2022, 14 873 personnes âgées de 18-24 ans gagnaient déjà entre 70 000 $ et 100 000 $! 🤯

Voici TOUS les produits qui vont coûter moins cher au Québec dès la semaine prochaine

Enfin une bonne nouvelle pour ton portefeuille à l'épicerie! 💸

21 produits d’épicerie à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu du Super C pour économiser

Plusieurs produits, dans le même format et le même emballage, ont plus de 2 $ d'écart. 🤯💰

15 des meilleures trouvailles estivales à petit prix dénichées chez Tigre Géant ce mois-ci

ALLÔ les coussins coquillages. 😍🐚🪸

Tu peux pédaler sur des rails en nature et au bord de l'eau dans un décor WOW au Québec

C'est la « date » parfaite!

Recours collectif des cartes de crédit prépayées: Dernière chance de réclamer jusqu'à 100$

C'est AUJOURD'HUI ou jamais si tu veux ta part du 5,5 millions de dollars! 💸

Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 2,99 $ et c'est un « must » pour la préparation de repas

Un mini prix et une note de 4,7/5 étoiles? OUI!

9 activités entre 0 $ et 12 $ pour passer un excellent week-end à Montréal

Petit budget, gros week-end. ✨

Solde d'été chez Canadian Tire : 14 trouvailles avec de gros rabais allant jusqu'à 60%

Des incontournables pour profiter de l'été sans faire exploser ton budget. ✨💸

Carte de crédit en voyage : 4 choses à vérifier avant de partir en vacances cet été

Si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises à l'étranger! 👀